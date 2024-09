Lucas Bravo, Gabriel en ‘Emily en París’, critica el desarrollo de su personaje en la serie: “Ya no le entiendo”

Lucas Bravo en la premiere de la cuarta temporada de 'Emily en París' en Roma. REUTERS/Remo Casilli

¿Es Gabriel el peor interés romántico de una serie desde Mr. Big? Eso es lo que los espectadores de Emily en París creen después de la última temporada de la serie de Darren Star, creador de Sexo en Nueva York, para Netflix. El chef francés, crush de Emily Cooper (interpretada por Lily Collins) desde la primera temporada, ha atravesado una serie de colinas narrativas que le han llevado a ser uno de los personajes más odiados por el grueso de la audiencia. Tras diversas idas y venidas con la protagonista, tríos amorosos y rupturas sangrientas, Gabriel parece haber entrado en su villain era.

Lucas Bravo, que interpreta al cocinero en la ficción, ha admitido en una entrevista con SheKnows que él tampoco sabe a qué atribuir la deriva de su personaje. “No leo lo que se comenta en redes sobre él, pero leyendo el guion de esta última temporada me di cuenta de que no me gusta en lo que se está convirtiendo y hacia donde va la historia”, ha dicho. “Al fin y al cabo, soy sólo un actor y estoy aquí para interpretar mis líneas, pero sí, es un poco raro”, ha añadido.

En la cuarta temporada (cuidado, que vienen spoilers), Gabriel prefiere pasar la Navidad junto a Camille (Camille Razat) y su familia, antes que con Emily, que tras mucho traqueteo consigue empezar a construir algo serio junto al chef. Un vuelo cancelado a Chicago termina con la estadounidense en una estampa idílica y nevada de Francia, pero con una posterior ruptura por la incapacidad de Gabriel de elegir dónde está su futuro. Más adelante, su frialdad con Emily terminará por separarlos aún más, sobre todo cuando la llegada de Genevieve (Thalia Besson) revoluciona al chef. Con su inminente mudanza a Roma e incipiente romance con Marcello (Eugenio Franceschini), Gabriel despierta de su letargo.

“Ya no le entiendo”, se sinceró Bravo durante la promoción de la cuarta temporada de Emily en París. “Pero ya veremos... Darren tiene planes. Yo sólo los sigo”, concluyó. Aunque aclaró que no cree que Gabriel sea el “villano” del relato, el actor sí ha admitido que prefería cuando su papel era más romántico y “juguetón”. Habrá que esperar a la (ya confirmada) quinta temporada para saber cómo se desarrollará su personaje (que además acaba de conseguir una estrella Michelin).

Gabriel (Lucas Bravo) en una escena de la cuarta temporada de 'Emily en París' (Netflix)

¿Qué podemos esperar de la quinta temporada de ‘Emily en París’?

La gran pregunta que los seguidores de Emily en París se hacen después del final de la cuarta temporada es, ante todo, la más importante: a quién escogerá Cooper, ¿a Marcello o a Gabriel? Algunos seguidores de la ficción creen que el candidato italiano es una red flag andante, un hombre que ha implementado la técnica del love bombing (dar mucho cariño muy rápido para luego cortarlo de cuajo) y que podría estar engañando a Emily. Otros creen que es el hombre que la americana ha estado esperando desde que pisase Europa.

En el otro lado del ring sigue Gabriel, que tras enterarse de la mudanza de Emily a Roma va en su búsqueda para no perder a la mujer de la que está verdaderamente enamorado. El espectador se queda, en el último capítulo de la última temporada, sin saber si finalmente el chef viajará o no a Roma para intentar recuperar a Cooper. Habrá que esperar a la quinta temporada para saber si Emily consigue pasar página o mantiene la llama viva con el francés.

Otra de las incógnitas que los próximos episodios tendrán que resolver es la de la mudanza de Emily a Roma: ¿será temporal o definitiva? Su estancia en la capital italiana, según sabemos hasta ahora, es algo temporal que no durará más de seis meses, el tiempo que Emily y Agence Grateau tienen para llevar las cuentas comunicativas de Umberto Muratori (la empresa familiar de Marcello). Los guionistas de la serie lo dejan, así, todo en el aire. Los primeros episodios de la próxima temporada estarán rodados en Roma pero, ¿volverá Emily a París cuando finalice dicho periodo? ¿Ampliará sus alas Sylvie para captar a nuevos clientes italianos? Las dos ciudades vivirán un duelo similar al de Marcello y Gabriel.

Emily y Marcello en una escena de la cuarta temporada de 'Emily en París' (Netflix)