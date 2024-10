La historia detrás de la canción más famosa de One Direction

En septiembre de 2011, una canción reconfiguraba el destino de una popular boy band (One direction)

El 11 de septiembre de 2011, One Direction lanzó una canción que cambiaría para siempre el rumbo de sus carreras: What Makes You Beautiful (WMYB). Este sencillo debut, lanzado justo un año después de su participación en The X Factor, donde obtuvieron el tercer puesto, les abrió las puertas al estrellato mundial. Conformada por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, la banda no ganó el concurso, pero el productor Simon Cowell los reunió y apostó por su éxito como grupo. Un acierto que los convertiría en la boy band más influyente de la década.

Composición y producción

La creación de What Makes You Beautiful estuvo a cargo de los reconocidos compositores Carl Falk, Rami Yacoub y Savan Kotecha, quienes ya habían trabajado con grandes estrellas del pop como Ariana Grande, Demi Lovato y Britney Spears. Kotecha, en particular, reveló en una entrevista que la inspiración para la letra nació de una conversación con su esposa, Anna Gustavsson. En un momento en que ella se sentía insegura sobre su apariencia, él le recordó lo hermosa que era, lo que lo llevó a escribir la frase que se convirtió en el núcleo de la canción: “You don’t know you’re beautiful” (No sabes lo hermosa que eres).

Aunque Kotecha ya tenía la melodía en mente desde hace tiempo, fue esa interacción la chispa que encendió la idea final de la canción. Kotecha llevó la idea al estudio, donde junto a Carl Falk y Rami Yacoub, trabajaron durante varias semanas hasta completar el sencillo. Esta colaboración resultó en una de las canciones más icónicas de la década de 2010.

El sencillo What Makes You Beautiful fue lanzado tras su incursión en un reality show musical (Local Caption)

Impacto del sencillo

El impacto de What Makes You Beautiful fue inmediato. La canción alcanzó el puesto número uno en varios países, incluido el Reino Unido, y no solo fue un éxito en las listas, sino que también recibió múltiples premios. Entre ellos, se destacó en los Brit Awards de 2012 como Mejor single británico. El éxito no terminó allí: también ganó dos premios en los MTV Video Music Awards por Mejor Video Pop y el Video más compartido. Este sencillo fue más que una carta de presentación: fue el comienzo de una serie de éxitos globales para la banda.

Videoclip de <i>What Makes You Beautiful</i>

El videoclip de What Makes You Beautiful, dirigido por John Urbano, fue filmado en una de las emblemáticas playas de Malibú, California. Durante dos días, en julio de 2011, los cinco miembros de One Direction grabaron escenas que mostraban una jornada relajada en la playa, un escenario perfecto para la energía juvenil y fresca de la banda.

El video comienza con los chicos llegando en una caravana naranja, para luego pasar el día jugando en la arena, mojándose los pies y dedicando su tiempo a convencer a la audiencia, principalmente sus fans, de que “son hermosas tal como son”. Uno de los momentos más memorables es cuando Harry Styles canta directamente a la modelo Madison McMillin, reflejando el tema de la canción: la belleza natural y la aceptación de uno mismo.

A más de 10 años, la canción continúa teniendo relevancia en el panorama musical (Photo by Anthony Harvey/Getty Images)

El significado de la letra de <i>What Makes You Beautiful</i>

La letra de What Makes You Beautiful gira en torno a un tema central: la importancia del amor propio y la autoaceptación. La canción describe a una persona que es insegura y no se da cuenta de lo hermosa que es a los ojos de los demás. La frase “You don’t know you’re beautiful” resuena como un recordatorio de que, a pesar de las dudas personales, la belleza de cada individuo brilla de maneras que ni ellos mismos pueden ver. Este mensaje de empoderamiento, dirigido principalmente a una audiencia adolescente, convirtió a la canción en un himno del amor propio, atrayendo a millones de fans que encontraron en ella una fuente de apoyo emocional.

What Makes You Beautiful no solo lanzó a One Direction a la fama mundial, sino que también marcó un antes y un después en la música pop. El éxito de la canción trascendió fronteras y generaciones, consolidando a la banda como uno de los fenómenos musicales más importantes de la segunda década de los 2000. Aunque los miembros de la banda eventualmente seguirían carreras en solitario, el impacto de su sencillo debut es innegable. La canción se mantuvo en las primeras posiciones de las listas durante semanas, y a más de 10 años de su estreno, sigue siendo una de las favoritas entre los fans de todas las edades. El éxito de One Direction y de What Makes You Beautiful reflejó una época en la que las boy bands recuperaron protagonismo, y su influencia continúa hasta el día de hoy.