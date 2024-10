Pink Floyd vendió su catálogo por una millonaria suma

Sony Music adquirió el catálogo de Pink Floyd por aproximadamente 400 millones de dólares, incluyendo derechos sobre su música, nombre e imagen (Michael Ochs Archives/Getty Images)

Sony Music ha logrado un acuerdo significativo al adquirir el catálogo de música grabada de Pink Floyd por alrededor de 400 millones de dólares, según informó el Financial Times. Este acuerdo no solo brinda a Sony el control sobre la música de la icónica banda, sino que también incluye los derechos sobre el nombre y la imagen del grupo ampliando su alcance a productos de merchandising y potenciales producciones cinematográficas. “La compra de estos derechos es un movimiento estratégico clave para Sony Music”, indicó el medio.

En el pasado, las discusiones internas entre los miembros de la banda habían complicado las negociaciones para la venta del catálogo. Según Rolling Stone, David Gilmour, guitarrista de la agrupación, expresó en una entrevista que estaba cansado de las disputas constantes y del sistema de veto que prevalecía en la banda. “Ser libre de la toma de decisiones y los argumentos que esto implica es mi sueño”, confesó Gilmour en dicha ocasión. “No me interesa desde el punto de vista financiero, sino más bien salir del pantano que ha sido durante un tiempo”, aclaró.

La transacción con Sony llega después de que un acuerdo anterior de 500 millones de dólares se desmoronara debido a las incesantes disputas entre los miembros de la banda. Según Variety, un problema fundamental fue la preocupación por las declaraciones políticas de Roger Waters. “Puede decirse que el acuerdo ya no está ‘activo’”, señaló una fuente a Variety en marzo de 2023. La fortaleza de la libra británica y preocupaciones fiscales también fueron factores decisivos en el asunto.

Este nuevo acuerdo excluye el catálogo de publicaciones de Pink Floyd, permitiendo a la banda mantener los derechos sobre las letras de canciones escritas principalmente por Waters. “Money/It’s a crime/Share it fairly, but don’t take a slice of my pie” (fragmento de “Money” en español: Dinero/Es un crimen/Compártelo equitativamente, pero no te lleves un trozo de mi pastel), sigue siendo un verso relevante de la banda, aseguró el Financial Times en referencia a la venta.

Con respecto a los futuros lanzamientos, Sony ahora tiene la responsabilidad de publicar la edición del 50° aniversario de “Wish You Were Here”, programada para el 2025. Esto libera a los miembros del grupo de rock de participar activamente en la logística de futuras ediciones. “Sony manejará los próximos lanzamientos, un cambio bienvenido para todos nosotros”, comentó un representante de la banda a Rolling Stone.

Por otro lado, el vocalista y guitarrista Gilmour ha estado ocupado con sus propios proyectos musicales. Recientemente lanzó el álbum “Luck and Strange” que vino acompañado de una gira, su primera desde 2016. En una conversación sobre sus nuevos proyectos con la revista estadounidense, David reflexionó sobre la mortalidad y el paso del tiempo. “Podría ser mi última gira, obviamente”, comentó.

Además, reveló que su participación en el cover de “Comfortably Numb” de Body Count le permitió reunirse musicalmente con Waters, agregando un matiz a su complicada relación. “A veces, la música puede ser un puente incluso donde no lo hay”, reflexionó. Ice-T, líder de la mencionada agrupación, contó a Rolling Stone cómo lograron obtener la aprobación de Gilmour y Waters para su versión del tema musical.

Inicialmente, la respuesta de los editores fue negativa, pero tras llevar la propuesta directamente a ambos músicos, lograron el visto bueno. “Cuando contactamos a David, dijo, ‘¡Por supuesto! Amo esta canción’”, relató el rapero estadounidense. Waters también dio su aprobación tras averiguar que Ice-T sería el vocalista de la versión.

El esfuerzo conjunto de Gilmour en el proyecto fue una sorpresa para el rapero y actor. Al respecto, comentó que “Gilmour mostró verdadero interés al participar con su guitarra en la nueva versión, lo que elevó la calidad del proyecto”. Este acuerdo y el reciente trabajo creativo demostró que, como los fanáticos sueñan, hay momentos en que la música puede unir incluso a antiguos rivales dejando atrás la tensión. “Es un testimonio del poder universal de la música”, resaltó la revista.