Tras siete años de ausencia, Daniel Day-Lewis ha regresado a la actuación

Daniel Day-Lewis, considerado uno de los mejores actores de su generación, ha sido visto recientemente en un set de filmación en Manchester, Inglaterra, lo que marcaría su posible reaparición en el cine siete años después de haber anunciado su retiro.

El actor de 67 años, ganador de tres premios Óscar y conocido por su exigente trabajo de método, fue fotografiado en septiembre de 2024 durante el rodaje de una película titulada Avelyn, según informes del Daily Mail.

Las imágenes muestran a Day-Lewis montando una motocicleta, con su compañero de reparto, Sean Bean, detrás de él, en lo que se describe como una “escena de acción”. Aunque ni los representantes de Bean ni los de Day-Lewis han confirmado oficialmente su participación en el proyecto, la aparición del actor frente a las cámaras ha sembrado varias preguntas sobre su futuro.

Hasta marzo de 2024, las declaraciones de Jim Sheridan (uno de sus amigos más cercanos) apuntaban a que él prefería su vida tranquila lejos de Hollywood. “Dice que eso [la actuación] ya se acabó. Pero sigo hablando con él. Me encantaría hacer algo con él de nuevo”, afirmó el cineasta en conversación con Variety.

Day Lewis le dijo adiós al séptimo arte en 2017, poco antes del estreno de El hilo fantasma, filme de Paul Thomas Anderson por la que fue nuevamente nominado al Óscar.

Su decisión sorprendió a Hollywood y a sus seguidores, ya que en ese momento seguía siendo una de las figuras más respetadas de la industria. “Daniel Day-Lewis ya no trabajará como actor”, anunció su publicista, Leslee Dart, en un comunicado ese año. “Está inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y audiencias a lo largo de estos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán más comentarios al respecto”, apuntó.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que el reconocido protagonista de Lincoln se distanciaba del cine. Después de protagonizar The Boxer en 1997, Day-Lewis desapareció de la pantalla grande durante cinco años, y durante ese tiempo se dedicó a hacer zapatos en Italia. En una entrevista con The Guardian, explicó: “No quería involucrarme con películas. Solo quería alejarme de todo. Necesitaba ese tiempo”.

Un legado incomparable

Day-Lewis (67) tiene una carrera marcada por su capacidad de inmersión total en cada personaje que interpreta. “No desarmo un personaje en sus partes componentes y luego lo ensamblamos. Dejo que las cosas sucedan lentamente, a lo largo de un largo periodo de tiempo”, explicó en 2012 durante una entrevista para Lincoln, la película dirigida por Steven Spielberg que le valió su tercer Óscar al Mejor Actor.

El intérprete británico, nacionalizado irlandés, también tuvo dos premios de la Academia por sus papeles en Mi pie izquierdo (1989) y Petróleo sangriento (2007), siendo el único individuo en la historia en lograr tres victorias en la categoría de Mejor Actor.

También ha sido nominado en otras dos ocasiones por Pandillas de New York (2002) y El hilo fantasma (2017). Pero en paralelo a su destreza en la actuación, Day-Lewis ha construido una barrera infranqueable sobre su vida privada, lo que ha acrecentado su aura de misterio dentro y fuera de la pantalla.

Confirmaron el regreso de Day-Lewis

Horas después de que se filtraran las fotografías del set de rodaje, Variety confirmó que Daniel Day-Lewis le pone fin a su retiro del cine para protagonizar la película titulada Anemone. Este filme es el debut de su hijo Ronan Day-Lewis como director en la gran pantalla.

El proyecto está respaldado por Focus Features y Plan B. También se conoció que el guion ha sido escrito por la dupla de padre-hijo y este tema familiar está arraigado en la trama.

“Se ha descrito como una exploración de la intrincada relación de padres, hijos y hermanos, así como las dinámicas de los lazos familiares”, consignó Variety.

El reparto de Anemone se completará con Sean Bean (quien apareció en las fotos del Daily Mail), Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green.