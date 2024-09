Crecen los rumores de romance entre Jeremy Allen White y Molly Gordon

El 25 de septiembre, PEOPLE reveló fotografías de Jeremy y Molly besándose al lado de sus automóviles (FX/Hulu)

Jeremy Allen White y Molly Gordon, dos actores destacados de la exitosa serie The Bear, habrían dejado de ser simplemente amigos y colegas. Su aparente relación amorosa ha dado que hablar luego de que fuesen fotografiados besándose en público el 25 de septiembre.

Según describe Entertainment Weekly, las instantáneas capturaban a White, que en actitud casual, llevaba dos paquetes de cigarrillos en la mano mientras abrazaba y besaba a Gordon.

De acuerdo con un informe de PEOPLE, los actores habrían comenzado la relación hace poco tiempo.

Según PEOPLE, los actores comenzaron a salir oficialmente desde hace unas semanas (FX/Hulu)

“La conexión romántica entre Jeremy y Molly ha estado construyéndose durante algún tiempo. Aunque no comenzaron a salir oficialmente hasta hace unas semanas, había rumores en el set desde el principio de que tenían una química intensa, incluso cuando no estaban filmando”, indicó una fuente cercana.

El insider que habló con la publicación estadounidense además resaltó que White “realmente parece interesado en Molly”, ya que han estado compartiendo tiempo fuera del set de rodaje.

“Ella pasa tiempo en su casa. Van a almuerzos y parecen disfrutar un buen rato juntos. Son afectuosos, a menudo tienen conversaciones profundas y parecen tener curiosidad por conocerse mejor”, agregó.

Gordon, que reside en Nueva York, ha estado “pasando mucho tiempo en Los Angeles”, donde vive White cuando no está filmando algún proyecto. La fuente añadió que el actor no ha descuidado la conexión con sus dos hijos, Ezer y Dolores, fruto de su matrimonio con Addison Timlin, de quien se separó en mayo de 2023.

Como ellos viven en LA, White trata de organizar actividades con sus hijos siempre que puede.

Una fuente comentó que "White realmente parece interesado en Molly" (REUTERS/Aude Guerrucci)

En el contexto de su trabajo, White ha compartido varios elogios sobre Gordon y su personaje “Claire” en El Oso. En una entrevista con Variety, comentó: “Molly [Gordon] hace un trabajo increíble. Es tan divertida y encantadora. No creo que Carmy haya podido construir los muros que suele poner. Ella los derribó con facilidad y le permitió sentirse protegido”.

Por su parte, Gordon también se había mostrado entusiasmada por trabajar junto a White. En una entrevista con Glamour, reveló: “No sabía nada sobre el papel cuando me firmaron. Una vez que me enviaron los guiones y comencé a leer, no podía creer que me pondrían en la misma habitación que Jeremy Allen White”.

Los personajes de White y Gordon desarrollaron una relación en la temporada 2 de la serie, y ahora existen grandes posibilidades de que el romance haya saltado a la vida real. Por el momento, ninguno de los dos artistas ha brindado declaraciones sobre su vínculo actual.

Rosalía y Jeremy Allen White habían sido vistos muy cariñosos hace unos meses atrás. Sin embargo, las estrellas nunca oficializaron el estado de su relación ('TMZ')

Un factor que hizo tan sorpresiva la cercanía romántica de los actores fue el affaire anterior que tuvo Jeremy Allen White con la estrella pop Rosalía. Ambos habían sido vistos en situaciones cariñosas desde octubre de 2023 hasta julio de 2024 aproximadamente, cuando la española fue captada en un evento que celebraba el estreno de la tercera temporada de El Oso.

No había indicios de que habían terminado su relación hasta el momento en que se filtraron las fotografías de las co-estrellas de la serie.

Jeremy Allen White y sus compañeros de El Oso recientemente participaron en la entrega de los premios Emmy, donde lograron 11 victorias para la temporada 2. Él también fue galardonado como mejor actor en una serie de comedia por segundo año consecutivo.

Al momento de agradecer el trofeo, White mencionó al reparto de la ficción diciendo: “Quiero que estemos en las vidas, los unos de los otros, para siempre”.