Economía

El precio de la nafta súper aumentó el doble que la inflación en los últimos doce meses

Los precios de los combustibles se dispararon desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, pero la escalada en los surtidores empezó mucho antes

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En CABA, la nafta súper
En CABA, la nafta súper de YPF pasó de $1.173 a $1.920 en apenas doce meses, un incremento del 63,6%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de los combustibles ha sido particularmente volátil en las últimas semanas, desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. De hecho, desde que inició el conflicto bélico, el valor de la nafta y el gasoil se incrementó 15 por ciento. Sin embargo, las subas comenzaron mucho antes en la Argentina, por factores internos que poco tienen que ver con el escenario internacional.

¿Cuánto aumentaron? La respuesta varía dependiendo del período que se considere, pero tomando como referencia lo ocurrido en los últimos 12 meses, se encuentra que los precios en boca de expendio se encarecieron hasta 63,6%, prácticamente el doble que la inflación general.

En detalle, el valor de la nafta súper de YPF (el valor más representativo del mercado) costaba $1.173 en marzo de 2025 y se vende a $1.920 en la actualidad, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Es decir que en un año registró un incremento de 63,6% ($ 747 de diferencia).

En lo que respecta a la nafta premium, el salto fue más moderado, al pasar de $1.449 a $2.145 (48% de suba). No obstante, la diferencia alcanzó los $696 por litro.

El gasoil también registró subas muy pronunciadas. En marzo de 2025, la infinia diésel se vendía en las estaciones de servicio de CABA a $1.448; hoy, el valor asciende a $2.128. De ahí se desprende que en el transcurso de un año ese producto aumentó $680 (46,9 por ciento).

En otras banderas, las subas fueron similares. Por citar un ejemplo, en marzo de 2025 algunas estaciones de servicio de Axion vendían el litro de nafta súper a $1.214 y hoy ofrecen el mismo producto a $1.937 (59% de variación). En Shell, la nafta súper pasó de $1.238 a $1.990 (60,7% de aumento). De todas formas, es importante recordar que hoy cada estación de servicio maneja sus propios precios, dependiendo de la demanda y su estrategia de negocios, por lo que es posible encontrar valores diferentes a los informados en este artículo.

Lo que está claro, más allá de las diferencias que pueda haber en cada empresa, es que los combustibles han subido a un ritmo mucho más acelerado que el promedio del resto de los precios de la economía. Cabe recordar, que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 33,1% en los últimos doce meses, aunque en ese caso se puede tomar como referencia el período comprendido entre febrero de 2025 e igual mes de este año. La comparación con marzo será posible recién cuando el Indec publique la inflación correspondiente al tercer mes del año, lo cual ocurrirá el 14 de abril próximo. Por lo pronto, los números disponibles permiten entender que el ritmo de incremento de los combustibles, especialmente el de la nafta súper, prácticamente duplicó al IPC en el último año.

Más aumento en el producto más demandado

Como se mencionó, las estaciones de servicio manejan sus precios estratégicamente dependiendo de la demanda del mercado. Los números lo dejan en claro: según datos de la Secretaría de Energía, uno de cada dos metros cúbicos de combustible que se venden en CABA son de nafta súper, justo el producto que más aumentó en el último año.

Uno de cada dos m3
Uno de cada dos m3 de combustible que se venden en CABA, son de nafta súper

En enero (último dato disponible), las empresas que operan en la Capital Federal vendieron 40.752,05 m3 de nafta súper al público, contra 21.979,90 m3 de nafta premium, 9.629,43 m3 de gasoil ultra y 8.864,83 m2 de gasoil común.

La pregunta, es si las compañías seguirán sosteniendo la misma estrategia de precios en los próximos meses. Las estadísticas oficiales demuestran que la decisión de concentrar las subas en la nafta súper no ha sido gratuita. Según la Secretaría de Energía, las ventas totales de nafta súper, aunque superaron en volumen al resto, cayeron 3% interanual en enero en CABA, mientras que los despachos de nafta premium se incrementaron 2%. En tanto, la venta de gasoil común retrocedió 11%, al mismo tiempo que el gasoil ultra registró un crecimiento del 4%.

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