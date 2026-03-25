Economía

Fin del plan Volver al Trabajo para 900.000 beneficiarios: cómo funcionará el nuevo sistema de vouchers

Las condiciones para quienes buscan formación y los plazos para acceder a nuevas herramientas de capacitación cambian en los próximos días

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El Gobierno comunicó el cierre
El Gobierno comunicó el cierre del plan Volver al Trabajo a través de notificaciones digitales y mensajes individuales

El Gobierno de Javier Milei dispuso la finalización del plan Volver al Trabajo a partir de abril, una medida que afectará a cerca de 900 mil beneficiarios en todo el país. El programa, que funcionó como continuidad del anterior Potenciar Trabajo, otorgaba una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales. Con esta decisión, se produce el cierre de uno de los esquemas de asistencia social más extensos implementados en los últimos años.

La comunicación oficial llegó desde el Ministerio de Capital Humano, que envió notificaciones individuales a los beneficiarios a través de correo electrónico y la plataforma Mi Argentina. El mensaje incluyó detalles sobre el cese del programa y explicó el nuevo enfoque en la asistencia estatal, que dejará de entregar ingresos directos para priorizar la formación y capacitación laboral.

Durante abril, los inscriptos recibirán la última asignación mensual no remunerativa correspondiente al plan. Según los términos difundidos, después de este pago, quienes deseen mantener algún tipo de acompañamiento deberán optar por la nueva modalidad de capacitación impulsada desde el Estado. Así, se cierra una etapa de transferencias directas y se abre un esquema basado en el acceso a vouchers educativos para cursos y capacitaciones.

El objetivo central del nuevo mecanismo es facilitar la inserción en el mercado laboral de los sectores informales mediante herramientas de formación profesional. Los beneficiarios podrán elegir entre diversas ofertas de capacitación, las cuales se orientan a diferentes oficios y especialidades, buscando aumentar las oportunidades de empleo formal en el mediano plazo.

Los beneficiarios recibirán la última
Los beneficiarios recibirán la última asignación de $78.000 el 9 de abril, según el cronograma oficial

La decisión de eliminar el ingreso directo surge tras un proceso de revisión iniciado a principios de año. Las autoridades avanzaron en la reconversión de los planes sociales y establecieron una primera experiencia piloto, en la que seleccionaron a un grupo reducido de beneficiarios para cursos específicos. En este marco, 20 personas del programa participarán en una capacitación de pintura en obra, que tendrá una duración de dos meses y abarcará módulos teóricos y prácticos. Al finalizar, los asistentes obtendrán un título que certifica la formación recibida.

Durante la etapa de capacitación piloto, los participantes seguirán percibiendo su haber mensual. Esta modalidad se configura como una transición entre el esquema anterior y el sistema de vouchers, permitiendo que los beneficiarios accedan a un aprendizaje formal mientras mantienen un ingreso temporal. La experiencia busca evaluar la eficacia del modelo y sentar las bases para su extensión a mayor escala.

El Ministerio de Capital Humano remarcó que, a partir de mayo, el acceso a asistencia quedará sujeto a la participación en las nuevas propuestas de formación. El esquema de vouchers representará la vía principal para quienes busquen continuar dentro de un circuito de acompañamiento estatal. Los cursos y capacitaciones estarán dirigidos a mejorar habilidades y competencias laborales, con la expectativa de reducir los niveles de informalidad y aumentar la empleabilidad de los sectores que antes dependían de la transferencia directa.

El importe de la última cuota a percibir será de $78.000, cifra que permaneció congelada desde 2023. ANSeS acreditará el pago de manera automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios el jueves 9 de abril, después del quinto día hábil del mes. Este mecanismo de pago difiere del utilizado para jubilaciones, pensiones y otras asignaciones, que se rigen por un cronograma vinculado a la terminación del DNI.

La liquidación de la última asignación marca el punto final del plan, que desde su creación atendió a trabajadores informales de todo el país. Tras el cierre, quienes decidan permanecer en el circuito de asistencia podrán inscribirse en las nuevas instancias de capacitación, gestionadas y supervisadas por el Estado nacional.

El nuevo esquema estatal prioriza
El nuevo esquema estatal prioriza la capacitación y entrega de vouchers educativos, en reemplazo del ingreso directo

El programa Acompañamiento Social, surgido también tras la transformación de Potenciar Trabajo, no tendrá modificaciones inmediatas. Las autoridades no anunciaron cambios para los próximos meses y, de momento, el esquema continuará vigente bajo las condiciones actuales.

La eliminación del plan Volver al Trabajo responde a una redefinición de la política social en la Argentina. La estrategia oficial desplaza el eje de la ayuda directa hacia la formación profesional y la inserción laboral. El cambio busca generar impacto en la estructura del mercado laboral, promoviendo que los beneficiarios adquieran nuevas capacidades y mejoren su empleabilidad.

El proceso de reconversión de los planes sociales se implementa en etapas, con evaluaciones periódicas sobre la efectividad de la capacitación y el nivel de integración de los participantes en el empleo formal. El Gobierno apuesta por este modelo como alternativa a los esquemas tradicionales de transferencia de ingresos.

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