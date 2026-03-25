La noche en la que Adam Clayton protegió a Bono sobre el escenario y demostró la hermandad dentro de U2

El bajista Adam Clayton protegió a Bono en una noche de alto riesgo durante la gira de U2 por el sur de Estados Unidos (REUTERS/Fabrizio Bensch)

En una de las noches más tensas vividas por U2 durante su gira en el sur de Estados Unidos, el bajista Adam Clayton se interpuso entre Bono y una amenaza potencial en pleno escenario, mientras la banda apoyaba la campaña para que el natalicio de Martin Luther King Jr. fuese declarado feriado nacional. Este episodio, reportado por el portal indiehoy, expuso el nivel de riesgo y la hermandad que definieron ese período para el grupo irlandés.

La noche en que Adam Clayton protegió a Bono

El incidente ocurrió durante la interpretación de Pride (In the Name of Love), tema dedicado a Martin Luther King Jr. Según Bono, mientras cantaba el tercer verso con los ojos cerrados, al abrirlos vio a Clayton parado frente a él, sosteniendo su bajo y dispuesto a actuar como un escudo ante cualquier agresión proveniente del público. “Hay muchas personas que dicen que darían su vida por ti. Adam hubiera recibido una bala por mí esa noche”, afirmó el cantante en declaraciones reproducidas por Indie Hoy.

El gesto de Adam Clayton durante la interpretación de 'Pride (In the Name of Love)' mostró la hermandad que caracteriza a la banda U2 (REUTERS/Michele Tantussi)

Este gesto no fue solo un reflejo del compañerismo, sino también una reacción a amenazas concretas: en aquel contexto, promover el legado de King generaba rechazo en sectores racistas y significaba un riesgo real para la seguridad de los músicos. El episodio marcó un punto de inflexión en la relación interna del grupo y en su posicionamiento público.

El impacto del activismo de U2 en la gira estadounidense

La campaña para instaurar el Día de Martin Luther King Jr. como feriado nacional fue respaldada por numerosas figuras públicas, pero la participación de U2 resultó especialmente visible debido a la popularidad internacional del grupo. El recorrido de la gira incluyó ciudades con antecedentes documentados de tensiones raciales, lo que aumentó la exposición al peligro en cada presentación. De acuerdo con datos del portal de estadísticas alemán Statista, la aprobación federal del feriado ocurrió en 1983, tras años de presión social y cultural impulsada, en parte, por iniciativas como la de la banda.

El activismo de U2 a favor de los derechos civiles expuso al grupo a peligros reales en ciudades con tensiones raciales históricas (Photo by David Corio/Redferns)

La prensa local de la época recogió reacciones mixtas: mientras algunos sectores elogiaron el compromiso de los músicos extranjeros con la causa de los derechos civiles, otros criticaron lo que consideraron una intromisión en asuntos internos de Estados Unidos. No obstante, el episodio con Clayton fue interpretado por colegas músicos y analistas como una muestra de la seriedad con la que U2 asumía su papel en el debate público.

Solidaridad en la industria musical: antecedentes y repercusiones

El caso de U2 no es único en la historia de la música internacional. Otros artistas, como Bob Dylan en los años 60 o Bruce Springsteen en los 80, también han enfrentado situaciones de riesgo físico por su postura en temas políticos o sociales. Sin embargo, la disposición de un integrante de la banda a intervenir físicamente para proteger a su compañero, en medio de un concierto multitudinario, resaltó un nivel de solidaridad menos habitual en el sector.

Los expertos destacan que la protección entre miembros de U2 fortalece la imagen pública y la cohesión interna del grupo (Photo by Rich Fury/Invision/AP)

Expertos en cultura pop citados por la revista Rolling Stone han señalado que estos actos de protección directa fortalecen no solo la cohesión interna, sino también la imagen pública de los grupos musicales, proyectando un mensaje de unidad y compromiso auténtico ante sus seguidores.

U2 en la actualidad: vigencia de sus valores y nuevos desafíos

Décadas después, U2 mantiene su relevancia global con valores de confianza y solidaridad, y sigue apostando por causas sociales con nuevos lanzamientos (REUTERS/Sarah Silbiger)

Décadas después, el espíritu de confianza mutua sigue vigente dentro de U2. El 18 febrero de 2026, la banda lanzó el EP Day of Ash, reafirmando su continuidad artística y su apuesta por causas de impacto social. Bono ha reiterado en entrevistas recientes que la certeza de contar con el respaldo incondicional de sus compañeros le permite afrontar los retos del presente. Actualmente, U2 se mantiene como una de las agrupaciones más reconocidas a nivel mundial, con más de 170 millones de discos vendidos según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), y su historia de solidaridad interna continúa siendo un referente para nuevas generaciones de músicos y fanáticos.