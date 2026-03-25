ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 25 de marzo de 2026

La ANSES deposita este 25 de marzo de 2026 los haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales según el calendario oficial (ANSES)

El calendario de pagos de ANSES marca cada jornada la acreditación de ingresos para millones de argentinos. Este miércoles 25 de marzo de 2026, titulares de distintas prestaciones sociales y previsionales podrán acceder a sus haberes, conforme al cronograma oficial publicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La fecha resulta clave para quienes dependen de jubilaciones, pensiones y asignaciones, ya que los pagos se realizan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

Quiénes cobran hoy, 25 de marzo

En esta jornada están habilitados para cobrar los titulares de diversas prestaciones, en función del calendario oficial. La fecha concentra acreditaciones automáticas que se reflejan directamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima

Esta fecha corresponde a quienes perciben una prestación superior al haber mínimo y tienen DNI terminados en 2 y 3. Los fondos ya incluyen el incremento por movilidad y, donde corresponde, el bono adicional.

Para quienes consulten si hoy es día de cobro, el grupo alcanzado es el de quienes superan la mínima y poseen las terminaciones mencionadas en su documento.

Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima y DNI terminados en 2 y 3 reciben sus pagos con el incremento por movilidad y bono (REUTERS/Agustin Marcarian)

Prestación por Desempleo

Hoy se realiza la acreditación para titulares de la Prestación por Desempleo cuyos DNI terminan en 2 o 3. Este beneficio está destinado a personas que perdieron su empleo formal y cumplen con las condiciones para recibir el subsidio.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Este miércoles 25 de marzo también se completan los pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzando a los beneficiarios con DNI terminado en 7. Es importante recordar que, tras los feriados del 23 y 24 de marzo, el calendario se reanuda hoy para normalizar la cadena de pagos de todas las prestaciones de ANSES.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 7 pueden cobrar su prestación correspondiente a marzo desde este miércoles.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Para la Asignación por Prenatal y Maternidad, el pago se efectúa a titulares con DNI terminados en 2 y 3. Esta prestación está dirigida a trabajadoras registradas y monotributistas, entre otros grupos.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70.

La jubilación mínima en marzo 2026 se fija en $369.600,88, sumando el bono extraordinario de $70.000, totaliza $439.600,88 para ningún beneficiario por debajo de ese monto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga a los titulares con DNI terminado en 7, tras la reanudación del calendario post feriados

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.