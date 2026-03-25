El pronóstico del tiempo prevé una semana inestable en el AMBA y alertas en el sur

Para hoy, el SMN determinó que el cielo estará despejado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una semana con condiciones variables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se esperan jornadas soleadas, aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias hacia el fin de semana. El parte oficial detalla temperaturas máximas que oscilarán entre 25°C y 28°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 12°C y 23°C.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores presentan cielo despejado durante toda la jornada. Las temperaturas inician en 18°C y alcanzan una máxima de 25°C, sin probabilidades de precipitaciones. Los vientos predominan del sector este, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

La tabla presenta el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 31 de un mes, con temperaturas diarias, probabilidad de precipitación, velocidad y dirección del viento, mostrando cielos mayormente soleados a inicios de semana y tormentas hacia el fin de semana. (SMN)

Para el jueves, el SMN prevé un leve aumento de la nubosidad por la mañana, manteniéndose la máxima en 25°C y la mínima en 17°C. Hacia la tarde y la noche, el cielo se mostrará mayormente nublado, con vientos variables, aunque no se pronostican lluvias.

El viernes se espera una jornada parcialmente nublada. Las temperaturas oscilarán entre 19°C y 26°C, con probabilidad de precipitaciones baja (0-10%), según el organismo. El viento continuará del sector este.

El panorama cambia hacia el sábado, cuando el Servicio Meteorológico Nacional indicó un incremento en la probabilidad de lluvias, que pueden llegar hasta el 40% durante la tarde y la noche. Las marcas térmicas irán de 21°C a 25°C. El domingo, también se presenta inestable, con lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre 22°C y 27°C.

Según el SMN, las ráfagas de viento no superarán los 12 km/h durante todo el período analizado, lo que descarta eventos de viento fuerte en el AMBA. Las condiciones meteorológicas serán monitoreadas continuamente para actualizar cualquier alerta que pueda surgir.

En provincia de Buenos Aires, la nubosidad será variable, con mayor presencia de nubes en la Costa Atlántica y apenas con lluvias aisladas para la localidad de Necochea para esta mañana. Las condiciones para mañana serán similares, con nieblas en el centro y este bonaerense.

El viernes, aumentará la densidad de las nubes y, hacia la tarde, se pronostican tormentas aisladas al norte (Chacabuco, Pergamino, Junín, San Pedro, General Villegas y San Nicolás de los Arroyos).

Hacia el fin de semana, la inestabilidad será la norma, ya que el sábado a la mañana habrá tormentas al norte y chaparrones al oeste y este. Mientras que a la tarde, la intensidad bajará a tormentas aisladas. El domingo a la mañana también tiene previstas precipitaciones con actividad eléctrica, en tanto a la tarde habrá nubosidad variable y cesarán las lluvias.

Las alertas en el resto del país

El SMN señaló alertas amarillas por fuertes vientos y lluvias al sur

Por otro lado, el SMN indicó que las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas están bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Este tipo de alertas se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

A su vez, la zona cordillerana norte de Santa Cruz cuenta con alerta amarilla por lluvias. Por lo cual, las acciones oficiales a seguir son las siguientes:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.