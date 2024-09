“Los Hechiceros Más Allá De Waverly Place” regresan con Selena Gómez y David Henrie en su primer adelanto

Selena Gomez, David Henrie y más miembros del elenco regresan en una secuela de la serie original de Disney

David Henrie y Selena Gómez vuelven a la pantalla en la nueva serie de Disney Channel, Los Hechiceros Más Allá De Waverly Place (Wizards Beyond Waverly Place), cuyo primer avance ha sido revelado. En esta secuela, Henrie retomará su papel como Justin Russo, mientras que Gomez hará una aparición especial como Alex Russo en el primer episodio, según informó Variety.

La trama del show sigue a un Justin Russo adulto que ha optado por llevar una vida normal y mortal junto a su familia, compuesta por Giada, Roman y Milo Russo. Sin embargo, cuando su hermana Alex llega con Billie, una joven maga en busca de ayuda, Justin se ve obligado a desempolvar sus habilidades mágicas para entrenar a la aprendiz mientras maneja sus responsabilidades cotidianas y protege el futuro del Mundo Mágico.

En la secuela, Henrie retoma su papel como Justin Russo, mientras que Gómez aparece como Alex Russo en el primer episodio

El elenco de la serie incluye a Janice LeAnn Brown como Billie, Alkaio Thiele como Roman Russo, Max Matenko como Milo Russo, Taylor Cora como Winter y Mimi Gianopulos como Giada Russo. La serie cuenta con la participación de Jed Elinoff y Scott Thomas como guionistas y productores ejecutivos, junto con Gary Marsh, Jonas Agin, Selena Gomez y David Henrie. Además, Andy Fickman dirigió y produjo el episodio piloto y dirigirá varios episodios adicionales.

El tráiler muestra a Justin regresando al antiguo refugio de la familia Russo para enseñar a la joven maga, aunque el entrenamiento no comienza de la mejor manera. En una escena, Justin le dice a Billie: “Eres una maga poderosa. Algunas personas ven eso como una amenaza. Pero te prometo que no dejaré que te pase nada”.

La trama sigue a Justin Russo, quien lleva una vida normal, pero se ve obligado a desempolvar sus habilidades mágicas para entrenar a Billie, una joven maga en apuros

Los hechiceros de Waverly Place (Wizards of Waverly Place), la serie original creada por Todd Greenwald, fue un éxito en Disney Channel entre 2007 y 2012. La historia de sus cuatro temporadas, humor y carismático casting fueron lo único necesario para lanzar a la fama a sus protagonistas en lo que muchos consideran como la época dorada del canal.

Así, con una nueva narrativa que parece ir por la estructura de mentor y aprendiz, la secuela promete continuar con la magia y las aventuras que cautivaron a los fans de la original, ahora con un enfoque en las responsabilidades y desafíos de la vida adulta con y sin magia.

El elenco incluye a Janice LeAnn Brown como Billie y otros nuevos personajes que se unen a las aventuras de la familia Russo en esta secuela tan esperada

La serie se estrenará con un episodio doble, marcando el regreso de los personajes queridos por el público y presentando nuevas caras que se unirán a las aventuras mágicas de la familia Russo.

Selena Gómez lanzó mensaje a quienes la critican por su salud

Selena Gómez ha dejado claro que la vulnerabilidad no es motivo de vergüenza. En un reciente evento, la actriz y cantante de 32 años habló abiertamente sobre su incapacidad para tener hijos y sus luchas con el trastorno bipolar, y respondió a sus críticos con un contundente “que se jodan”.

Selena Gómez habló sobre su salud y vulnerabilidad, enfatizando que no debe haber vergüenza en ser honesto y pedir ayuda cuando es necesario

La intérprete enfatizó la importancia de ser honesto y pedir ayuda cuando se necesita, destacando que compartir sus experiencias no es algo de lo que deba avergonzarse. En su discurso, también subrayó que ser vulnerable tiene poder y que es fundamental para abogar por las mujeres.

“Quiero abogar por las mujeres, y por eso comparto. Por eso me gusta ser honesta, porque todos están pasando por algo”, afirmó. La actriz de Only Murders in the Building también mencionó que no tiene todo bajo control y que simplemente es ella misma, instando a los demás a no dejar que nadie les diga que no son buenas personas o que no tratan a los demás con respeto.

En un evento reciente, Gómez instó a las mujeres a empoderar y a no dejar que nadie les diga que son víctimas, celebrando la fortaleza de ser sobrevivientes

Gomez también abordó la importancia de la vulnerabilidad, describiéndola como algo “muy cool” y no como una debilidad. “Eso no es patético, es muy cool de su parte”, dijo, y concluyó su mensaje con una nota de empoderamiento: “Así que, que se joda cualquiera que les diga que son víctimas. En mi libro, ustedes son sobrevivientes”.