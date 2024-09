Meryl Streep promovió el uso del cine y la TV para concientizar sobre el cambio climático

Meryl Streep (REUTERS/Yara Nardi)

Meryl Streep ha dado un paso importante en la concienciación sobre el cambio climático al prestar su voz para narrar el nuevo anuncio de servicio público (PSA) “Want to Tell a Great Story”, lanzado el lunes por la Sustainable Entertainment Alliance en colaboración con el programa Rewrite the Future de la Natural Resources Defense Council (NRDC).

Streep, considerada por Hollywood como una de las mejores actrices de la historia, comienza el anuncio planteando una pregunta directa: “¿Quieres ver una historia sobre el cambio climático?”, respondiendo con una recopilación de clips de personajes de películas que dicen “no”.

El PSA muestra que el cambio climático puede provocar ansiedad, y subraya cómo el cine y la televisión pueden servir como un escape, pero sugiere que la narrativa podría cambiar. Al respecto, Streep destaca: “Las historias pueden comprometerse con el clima incluso mientras entretienen”.

“Ya sean dramáticas, divertidas o relatos de valentía, historias sobre proteger lo que amas, o una aventura, el cambio climático es la historia de nuestro tiempo y se está contando ahora mismo en pequeños momentos y eventos de gran envergadura que están conectando con audiencias de todo el mundo”, continúa Meryl.

El anuncio incluye una serie de clips de películas y series que abordan el cambio climático de alguna manera, tales como El día después de mañana, No mires arriba y Avatar. En esa línea, Streep cierra con un llamado a la acción: “¿Quieres contar una gran historia?”, redirigiendo a los espectadores a ClimateOnScreen.org, una plataforma donde el clima y las grandes historias se conectan. El fondo musical del anuncio es la canción “Adventure of a Lifetime” de Coldplay.

La Sustainable Entertainment Alliance, anteriormente conocida como Sustainable Production Alliance, es una iniciativa de compañías de cine, televisión y streaming que busca una industria más verde, tanto en pantalla como fuera de ella. Entre sus miembros se encuentran Amazon Studios, Disney, y Netflix.

Sam Read, director ejecutivo de la alianza, explicó: “Estamos emocionados de explorar cómo podemos satisfacer la demanda del público por historias que aborden nuestro clima cambiante y guiar a la industria hacia un futuro más sostenible tanto en pantalla como fuera de ella”.

Daniel Hinerfeld, director de Rewrite the Future del NRDC, añadió: “Los narradores están liderando el camino al crear contenido galardonado de cine y televisión que refleja problemas ambientales y resuena con las audiencias. Cada historia no necesita ser sobre el cambio climático, sino simplemente reconocer que vivimos en un mundo alterado por el clima puede hacer que cualquier historia sea más relevante y convincente”.

En otro ámbito, Meryl Streep y Martin Short generaron titulares al asistir juntos a los premios Emmy 2024 celebrados el pasado 15 de septiembre. A pesar de los rumores de una posible relación, representantes de Short aclararon que son “sólo amigos”.

El actor de comentó sobre la especulación: “No somos pareja, sólo somos muy buenos amigos”. Esto se reafirmó luego de ser vistos tomados de la mano en la fiesta posterior al estreno de la cuarta temporada de Only Murders in the Building, donde se originaron los comentarios.

En dicho evento, Streep y Short acompañaban a sus compañeros de reparto como Steve Martin, Selena Gomez y Paul Rudd, dado que la serie recibió varias nominaciones, incluyendo mejor actor principal en una serie de comedia y mejor actriz de reparto.

La química entre ambas figuras veteranas de Hollywood ha generado interés público, especialmente tras la confirmación de la separación de Streep de su esposo Don Gummer después de 45 años de matrimonio.