Política

Mahiques anunció el inicio del proceso formal para enviar al Senado 62 pliegos que cubrirán vacantes en la Justicia

El ministro confirmó que enviará los pedidos a la Cámara Alta para ocupar cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces

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Retrato de un hombre de negocios sénior de mediana edad con cabello gris y barba, vestido con traje oscuro y corbata verde, sentado en un sillón azul
Mahiques confirmó que enviará los pliegos para ocupar las vacantes en el Poder Judicial

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que enviará el pedido formal a la Cámara de Senadores para cubrir los cargos vacantes que hay en el Poder Judicial. Esto se da después de un nuevo encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

Según publicó en su cuenta de X, el titular de la cartera judicial señaló: “Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”.

Y agregó: “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”.

Mahiques

Hoy por la mañana, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío a la Cámara Alta y sostuvo: “Para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 mil cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60 % de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”.

“Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina”, continuó.

En una entrevista con Infobae, el propio Mahiques sostuvo que el Presidente "quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo“.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

En las últimas horas, el ministro también anunció que comenzarán a redactar un nuevo Código Penal por pedido del mandatario. De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó el martes por la tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Juan Bautista Mahiques y el presidente Javier Milei
Juan Bautista Mahiques y el presidente Javier Milei

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.

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