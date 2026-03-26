Un árbol de 30 metros cayó sobre una casa en San Martín de Los Andes y dos mujeres se salvaron de milagro

El impacto ocurrió en plena madrugada y obligó a un operativo urgente en San Martín de los Andes, en medio de fuertes vientos.

Un árbol de 30 metros cayó sobre una casa y dos mujeres salieron ilesas en San Martín de los Andes, durante la madrugada del martes, en medio de ráfagas intensas y lluvias recientes que afectaron la región cordillerana.

De acuerdo información del medio local LMNeuquén, el hecho ocurrió cerca de las 00:30 en una vivienda ubicada en el sector Villa Paur, dentro del barrio El Arenal. La escena, dominada por la magnitud de un álamo desplomado, activó de inmediato el despliegue de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) junto con Protección Civil.

El jefe del cuartel, Fabián González, explicó que el llamado de auxilio se recibió cuando el árbol, debilitado por el viento y las precipitaciones previas, colapsó sobre el techo y el patio de la vivienda. “El aviso se recibió alrededor de las 00:30, alertando sobre la caída de un álamo de aproximadamente 30 metros de largo sobre el techo de una casa”, precisó González.

Los equipos de emergencia ingresaron al domicilio para verificar el estado de las ocupantes y constataron que ambas mujeres adultas estaban conscientes y sin heridas, descartando escenarios de mayor gravedad. Las dos residentes fueron trasladadas de manera preventiva al domicilio de un familiar, medida adoptada para resguardar su integridad ante los daños estructurales que provocó el impacto.

El techo y el patio de la vivienda resultaron comprometidos, la estructura sufrió daños visibles tras el impacto

Las primeras acciones se centraron en verificar el estado de las ocupantes. Una vez dentro, los bomberos constataron que ambas mujeres estaban conscientes y sin heridas, lo que permitió descartar un escenario más complejo. El operativo para remover el árbol y asegurar la zona demandó cerca de dos horas y requirió la coordinación de todos los organismos presentes.

La estructura de la casa quedó comprometida, con parte del tronco y las ramas sobre el techo y el resto extendido en el patio, situación que obligó a los bomberos a trabajar para aliviar el peso y evitar mayores deterioros.

Las dos ocupantes fueron trasladadas al domicilio de un familiar, la evaluación de la habitabilidad de la casa quedó a cargo de autoridades

Las condiciones climáticas adversas, con ráfagas de viento y suelos reblandecidos por las lluvias, complicaron la tarea de los rescatistas y retrasaron la remoción total del árbol.

Luego de asegurar el área y liberar la vivienda, Protección Civil inició una evaluación de la habitabilidad del inmueble y continuó la remoción de los restos del álamo durante el transcurso de la jornada.

Susto en Chacarita por la caída de un balancín de una construcción sobre una casa: “No me mató de casualidad”

El incidente ocurrió en Bonpland al 1000 y la vivienda sufrió daños estructurales

En el barrio porteño de Chacarita, un balancín de una obra en construcción se desplomó sobre el techo de una vivienda, generando alarma entre los vecinos. El episodio, ocurrido cerca de las 10:40 del martes 20 de enero en la calle Bonpland 1086, no dejó heridos, aunque provocó daños materiales y renovó el debate por la seguridad en las edificaciones.

Personal de la Policía de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió tras recibir un llamado al 911. Los efectivos constataron que el colapso involucró a un balancín que, al caer sobre el techo de una casa, dañó el tanque de agua y dejó escombros en la vivienda lindera a la construcción. El caso, tras ser catalogado como “Grietas/daños por obra lindera”, fue derivado a Guardia de Auxilio y Logística, según supo Infobae.

Pese a la magnitud del incidente, el SAME confirmó que no hubo personas heridas, de acuerdo con la información del portal Minuto 1.

La reacción de los vecinos no tardó en llegar. Graciela, residente de la casa afectada, expresó su malestar en diálogo con C5N: “Un acto de inconsciencia como los tantos que hay en las obras”, manifestó con indignación. El balancín quedó sostenido solo por el tanque de agua, lo que incrementó el temor por una posible tragedia mayor.

“Hace varios días que tuve el presentimiento de que podía suceder y, efectivamente, sucedió. Yo estaba en esa habitación sobre la que cayó el balancín, no me mató de casualidad”, relató Graciela.

El propietario recordó que ya existían antecedentes de reclamos por las molestias provocadas por la construcción. Según su testimonio: “Tras las primeras molestias que nos provocaron hace meses, dejaron de hablarnos. Les avisamos por mensaje que estaban dañando la vivienda y provocando malestar, pero se hacen los ofendidos. Hace tres días estuvieron trabajando hasta las 20. Esto es la frutilla del postre”.