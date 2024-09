Lee Min Ho: los accidentes que casi le costaron la vida a la estrella de “Pachinko” y “Boys Over Flowers”

Lee Min Ho tuvo dos accidentes automovilísticos severos en el pasado (MYM Entertainment/DongaNews)

De los 37 años que tiene Lee Min Ho, le ha dedicado al menos 18 a la actuación. Aunque sufrió varios obstáculos al iniciar su carrera, encontrarse con el rol del millonario adolescente Gu Jun Pyo de Boys Over Flowers fue el segundo milagro que le cambió la vida. Ese personaje lo convirtió en uno de los actores más solicitados en las series coreanas.

¿Cuál fue el primer milagro de su historia? Literalmente, haber escapado de la muerte.

El popular ‘Rey del Hallyu’ tuvo un accidente casi fatal en 2006, cuando tenía 19 años y apenas comenzaba su formación en la competitiva industria de la televisión coreana.

Lee Min Ho en el k-drama "Sharp" (2003), serie juvenil en la que tenía un personaje pequeño (KBS/captura YouTube)

El accidente de Lee Min Ho y Jung Il Woo

Lee Min Ho y Jung Il Woo, otro rostro de éxito en los k-dramas, se conocieron justo en la secundaria. A pesar de no estudiar en el mismo lugar, sus colegios estaban cerca. “Nos hicimos amigos y decidimos perseguir juntos nuestro sueño de ser actores. Éramos muy cercanos”, relató Jung en 2019.

Un día de verano de 2006, el clima era perfecto para salir a disfrutar del aire puro fuera de la ciudad. Así fue que Jung Il Woo, Lee Min Ho y dos compañeros más decidieron tomar un auto y salir a vacacionar en la provincia de Gangwon.

“Era la primera vez que iba de viaje con mis amigos sin avisarle a mis padres. Fue justo después de la audición de High Kick. No sabía si había pasado el casting, pero me fui de paseo con los amigos. De repente, otro carro invadió el carril y nos golpeó”, recordó Jung Il Woo, quien tenía 19 años en ese momento, al igual que Lee Min Ho.

Lee Min Ho y Jung Il Woo son dos actores coreanos que se hicieron mejores amigos en la adolescencia (KBS/captura YouTube)

El choque fue frontal y tan violento que el conductor del otro vehículo murió en el acto, según reportes de la época. Aparentemente, el auto responsable venía huyendo de otra infracción y por ello conducía de forma temeraria.

En el auto en el que iban los actores, solo sobrevivieron Lee y Jung porque estaban en la parte trasera.

Las consecuencias físicas para Lee Min Ho fueron devastadoras. Entre sus lesiones más graves se encontraban una fractura en la pierna y tobillo, así como una rotura en el cartílago de la rodilla. Para tratar las heridas, los médicos tuvieron que insertarle un clavo metálico de 46 centímetros en el muslo, un procedimiento que terminó por dejarle una extremidad ligeramente más corta que la otra.

“Fue el evento más impactante de mi vida”, precisó el galán de The Heirs sobre el choque y la impotencia que sintió en su recuperación. “No había nada que podía hacer, solo estaba postrado en cama, como en una niebla”.

Jung Il Woo contó en un programa de KBS cómo fue el accidente que sufrió con Lee Min Ho (KBS/captura/YouTube)

Jung Il Woo también tuvo que ser hospitalizado. Le diagnosticaron una contusión cerebral y una fractura de pelvis. También tuvo amnesia temporal. Años más tarde, Jung revelaría que, como no podía caminar, eran sus amigos quienes lo ayudaban a ir al baño y asearse. Fue una prueba muy dura en el plano emocional.

“Yo estuve en el hospital por cuatro meses y medio. Min Ho estuvo ahí un año”, contó Jung Il Woo . En medio de sus lesiones, les preocupaba mucho qué iba a pasar con sus carreras. Jung sí había aprobado el casting de la sitcomedy High Kick, pero ahora no sabía si podría llegar a grabarla.

Afortunadamente, el rodaje de High Kick se retrasó por motivos de programación del canal y eso le dio tiempo. Al presentarse ante el director, Jung Il Woo le mintió sobre la gravedad del accidente que había tenido. “Como recién estaba empezando, podía costarme mi trabajo. Lloraba todos los días en el carro. Tomaba muchos analgésicos todos los días”, narró.

Como la recuperación de Lee Min Ho fue más larga, este sí perdió una oportunidad importante. Parecía que el sueño se alejaba.

"Los chicos son mejores que las flores" es uno de los k-dramas clásicos más vistos a nivel internacional (Netflix)

“Él es una persona muy considerada. Recuerdo que cuando yo empecé a tener éxito con High Kick, él seguía en el hospital. Me sentía muy mal. Sentía que era mi culpa. Tiempo después encontró Boys Over Flowers. Me sentí muy feliz por él”, añadió Jung.

Al notar que empezaba a desanimarse por su condición física convaleciente, Lee Min Ho decidió fortalecerse mentalmente. Hablaba con amigos y familiares. También leyó el libro El presente, de Spencer Johnson, relata un perfil que le hizo Starcast en 2014.

Lee Min Ho atribuye mucho de su éxito posterior a las palabras de su madre que le impulsaron a ser resiliente. “Años atrás, cuando estaba pasándola mal y me rechazaban constantemente en las audiciones, fui capaz de seguir trabajando duro y no caer en la desesperación gracias a mi mamá. Ella me enseñó a seguir intentando”, explicó en el 2010.

El segundo susto en “City Hunter”

Como comentó su mejor amigo, la fortuna de Lee Min Ho cambió con Boys Over Flowers, serie coreana que desató un fenómeno local e internacional en 2009. La producción fue una adaptación del popular manga japonés Hana Yori Dango y contaba la historia de una joven de clase trabajadora llega a parar al colegio más exclusivo de Seúl. Ahí comienza su amistad con los F4 (los chicos más populares) y un vínculo de amor-odio con el líder.

Para conseguir ese personaje, Lee Min Ho tuvo que aplicar a una audición bastante rigurosa. Fue el último casting que hizo en su carrera, al menos hasta su incursión en Pachinko una década después.

"City Hunter" fue la incursión de Lee Min Ho en el género de acción. La producción se grabó y estrenó en 2011 (SBS)

Tras Boys Over Flowers le comenzaron a llover guiones y contratos publicitarios. En 2010 estrenó Personal Taste con Son Ye Jin (Crash Landing on You) y al año siguiente comenzó a filmar la adaptación coreana de City Hunter. Fue durante este rodaje que Lee Min Ho vivió otro gran susto.

El actor estaba grabando una escena de acción en la que conducía un automóvil cuando su visión se vio afectada por los faros brillantes del equipo de iluminación. Lee Min Ho perdió el control del vehículo y chocó contra un camión cisterna de riego. Inmediatamente fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que, afortunadamente, no había sufrido lesiones graves. El auto sí fue declarado como pérdida total.

“Primero que nada, es un alivio que nadie haya sufrido heridas de consideración. Pude evitar un accidente mayor gracias al airbag y al cinturón de seguridad”, contó luego en un comunicado de su agencia.

El incidente detuvo temporalmente las grabaciones de City Hunter, pero el equipo reanudó la filmación poco después, asegurando que no habría retrasos significativos en el calendario de emisión del drama.

Lee Min Ho y el accidente que sufrió en 2011 mientras grababa "City Hunter" (Donga News/Naver)

“Los testigos decían que era un milagro que estuviese vivo. Ahora estoy bien, solo me duele un poco la espalda. Quizá es porque está lloviendo mucho recientemente”, dijo el actor para tranquilizar a sus fans.

Años después, ambos accidentes fueron tomados en cuenta al revisar la aplicación del actor para el servicio militar obligatorio. Por ley, todos los ciudadanos coreanos entre los 18 y 28 años deben enlistarse por un periodo de 18 a 24 meses en promedio.

En 2016, Lee Min Ho fue evaluado y la comisión encargada determinó que sus lesiones (sobre todo las secuelas del primer accidente) no le permitirían realizar con seguridad el servicio activo. Es así que el actor fue asignado a la modalidad de servicio comunitario. El protagonista de The Heirs cumplió dicho requisito entre 2017 y 2019.

Del Hallyu a Hollywood

Después del servicio militar, Lee Min Ho llevó el arquetipo del “héroe de caballo blanco” a su máxima expresión al encarnar al emperador Lee Gon en el k-drama El rey: eterno monarca (2020).

Sin embargo, un año después, confirmó el giro más ambicioso a su carrera. Al ganar un lugar en el reparto de Pachinko, la premiada serie de Apple TV+, Lee Min Ho no solo debutó en Hollywood sino que mostró una evolución profesional importante.

Lee Min-ho y Min-ha Kim viven una historia de amor problemática en la serie "Pachinko". (Apple TV+)

“Casi por 10 años he actuado con personajes que son ‘buenos’. Creo que ha llegado el momento para mí en el que me atraen más los roles malvados”, dijo en una entrevista con Esquire.

La ficción sigue a una familia que se ve obligada a emigrar de Corea en la época de la ocupación japonesa. Lee Min Ho aparece ahí como Hansu, un hombre poderoso que desarrolla una relación tormentosa con Sunja, una joven inocente. El vínculo de ambos desata el conflicto principal y el viaje de la protagonista por proteger a su familia.

Pachinko estrenó su segunda temporada este 23 de agosto con críticas que repiten los elogios de su primera entrega. En Rotten Tomatoes, tiene la calificación perfecta de 100%. Está disponible en Apple TV+.