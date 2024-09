Bella Hadid sorprendió montando a caballo en la Semana de la Moda de Nueva York

Bella Hadid deslumbra montando a caballo en Nueva York, combinando su amor por la equitación con la alta moda (REUTERS/Twitter)

La modelo Bella Hadid y su novio vaquero Adan Banuelos protagonizaron el acto de cierre de la Semana de la Moda de Nueva York de una manera inusual el jueves 12 de septiembre por la noche, apareciendo a caballo en las calles de Manhattan.

La pareja hizo una entrada espectacular en el distrito de Meatpacking para un evento de la marca de lujo Kemo Sabe, sorprendiendo a transeúntes y fanáticos por igual.

Hadid y Banuelos tomaron por sorpresa a los presentes al cerrar completamente la calle Gansevoort para realizar una demostración de “cutting”, un deporte ecuestre en el que el caballo y el jinete muestran su habilidad para manejar ganado.

La modelo fue la encargada de cerrar la Semana de la Moda de Nueva York el pasado jueves 12 de septiembre. (Twitter/@PopCrave)

Para la ocasión, se instaló un corral de tierra específicamente para el evento, transformando temporalmente una parte de la bulliciosa ciudad de Nueva York en una escena digna del Oeste americano.

La aparición de Bella Hadid formaba parte de la celebración del cortometraje Horse Sense de Banuelos, que forma parte de la serie de cortos de la compañía Teton Ridge.

Después de la demostración ecuestre, que atrajo la atención de una multitud de espectadores curiosos, Adan Banuelos proyectó el metraje para los asistentes a la fiesta.

La pareja sorprende en Manhattan con una demostración de "cutting" (Instagram: @ab_perfomancehorses // REUTERS: Eric Gaillard)

Para el evento, ambos coordinaron cuidadosamente sus atuendos, luciendo un conjunto que mezclaba la moda de alta gama con la autenticidad del estilo vaquero: vestían jeans, chaparreras con flecos, camisas negras abotonadas y sombreros de vaquero.

La también influencer optó por un sombrero de castor negro de la marca, con un precio de 895 dólares, demostrando que el lujo y el estilo western pueden coexistir armoniosamente. La modelo de 27 años completó su look con botas de vaquero con punta cuadrada.

Yolanda Hadid, madre de Bella, estuvo presente para apoyar a su hija menor. La ex modelo lució un elegante sombrero de vaquero, chaleco y un bolso Kelly de Hermès, fusionando hábilmente la moda de lujo con la estética country. Estuvo acompañada por su prometido Joseph Jingoli.

Yolanda Hadid acudió a apoyar a su hija Bella en un evento que mezcla moda y estilo vaquero (The Grosby Group)

Hadid y Banuelos han estado saliendo discretamente desde 2023, pero su relación ha ido ganando visibilidad pública en los últimos meses. Su aparición a caballo en Nueva York sigue a su cita del miércoles por la noche en el club privado Zero Bond, donde fueron acompañados por algunos familiares de Banuelos.

Adan Banuelos, de 35 años, no es un simple aficionado al estilo vaquero. Es una figura prominente mexicano-americana en el mundo del rodeo y la ganadería, a menudo conocido como “El Cowboy”. Su influencia en el estilo de vida de Hadid se ha hecho evidente, no solo en su vestimenta sino también en sus actividades.

Adan Banuelos, de raíces mexicanas, es una figura prominente del rodeo en Estados Unidos (Instagram: @ab_performancehorses)

Recientemente, él reveló en una entrevista que su novia, originaria de Malibú, vivió con él en su remolque de quinta rueda al comienzo de su romance, un detalle que sorprendió a muchos dada la imagen de lujo asociada con la modelo.

En una aparición en el podcast Along For the Ride, Banuelos elogió a Hadid, describiéndola como “una de las personas más amables, de gran corazón y dulces” que ha conocido. Asimismo, mencionó que las cosas materiales no son lo más importante para ella.

“Una de las personas más amables, de gran corazón y dulces”, así fue como Bunuelos describió a Hadid (Instagram/@bellahadid)

Bella Hadid ha estado pasando cada vez más tiempo en Fort Worth, Texas, donde residen tanto Banuelos como su madre, Yolanda Hadid.

Este cambio en su estilo de vida se ha reflejado notablemente en su guardarropa, que ahora incorpora frecuentemente elementos del estilo vaquero y ecuestre, mezclándolos con piezas de alta costura y tendencias contemporáneas.

La modelo de 27 años ha reconectado con su pasión por la equitación y los caballos (Instagram/@bellahadid)

La modelo, de ascendencia palestino-americana, hizo pública su relación con Adan Banuelos el Día de San Valentín de este año, compartiendo una imagen de ambos en Instagram.

Desde entonces, la pareja ha sido vista juntos en varios eventos, siempre luciendo conjuntos que reflejan su amor compartido por la estética western.

Bella Hadid y Adan Banuelos consolidan su relación mientras muestran su amor por el estilo vaquero (Instagram/@bellahadid)

Cabe destacar que, antes de dedicarse al modelaje, Bella Hadid quiso ser una deportista profesional de equitación, pasión que tuvo que abandonar tras ser diagnosticada de la enfermedad de Lyme en 2012. Ahora parece estar reconectando con esta actividad relacionada a los caballos.