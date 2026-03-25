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El director del Festival de Cannes descarta ‘La Odisea’ o ‘Digger’ con Tom Cruise, pero no cierra la puerta a lo nuevo de Spielberg

Thierry Frémaux ha dado un pequeño adelanto de lo que será la selección del prestigioso certamen

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Matt Damon en 'La Odisea',
Matt Damon en 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan

La edición 2026 del Festival de Cannes se prepara para abrir sus puertas sin dos de los títulos más esperados del año: La Odisea, de Christopher Nolan, y Digger, de Alejandro González Iñárritu. Ambos largometrajes, que generaban grandes expectativas en la industria y entre los asistentes al certamen, han quedado fuera de la selección oficial por no estar listos a tiempo para el evento, según confirmó Thierry Frémaux, director del festival, en entrevista a Variety.

Frémaux explicó que la decisión responde a cuestiones logísticas y de calendario. “Digger, de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise, y La Odisea, de Christopher Nolan, simplemente no están listas”, indicó el director. El propio Frémaux recalcó que la dinámica de trabajo actual, especialmente en grandes producciones, puede retrasar la finalización de los filmes hasta poco antes de sus estrenos mundiales.

La noticia supone un giro significativo para la programación de Cannes, que en años recientes ha contado con estrenos de alto perfil provenientes de Hollywood. Para 2026, la ausencia de estos títulos confirma una tendencia en la que los estudios estadounidenses priorizan estrategias de lanzamiento flexibles, adaptadas a la coyuntura del mercado. El director del festival insistió en que la presencia de grandes estudios en Cannes depende de múltiples factores, como el calendario de producción y la estrategia comercial. “Cuando los estudios de Hollywood consideran que estar presentes en Cannes les resulta beneficioso, vienen”, declaró Frémaux, aludiendo a la reducción tanto de blockbusters como de cine de autor producido por los estudios en la actualidad.

El Día De La Revelación
El Día De La Revelación (Captura de tráiler oficial)

El caso Spielberg: incertidumbre, pero con antecedentes favorables

Mientras la ausencia de Nolan e Iñárritu ha sido confirmada, el estreno mundial de El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg, permanece en el aire. Según Frémaux, la decisión final dependerá de “muchos factores estratégicos”, que incluyen el estado de producción del filme y la conveniencia de su presentación en Cannes para el estudio. El certamen francés y Spielberg mantienen una relación histórica positiva. El director ha presentado anteriormente varios de sus largometrajes en la Croisette, y su presencia en el festival suele considerarse un acontecimiento tanto para la crítica como para el público. Frémaux recordó casos exitosos, como la apertura del festival con Moulin Rouge de Fox, o la proyección de Elvis presentada por Warner, subrayando así la tradición de Cannes como plataforma de lanzamiento para grandes películas estadounidenses. A pesar de la incertidumbre en torno a El día de la revelación, la organización del festival expresa confianza en que la edición 2026 mantendrá su atractivo, incluso sin la confirmación de los estrenos más mediáticos de Hollywood.

La exclusión de títulos como los de Nolan e Iñárritu pone en evidencia la necesidad de flexibilidad en el proceso de selección de Cannes. Frémaux destacó que la creación cinematográfica actual exige adaptarse a cambios de última hora, ya que las producciones digitales permiten trabajar hasta el límite del calendario. “Con lo digital, los directores trabajan hasta el último minuto; las películas están listas poco tiempo antes de su estreno. Con el celuloide de 35 mm era distinto”, explicó el director. La organización del festival asume estos desafíos como parte de su compromiso con el cine de calidad. Según Frémaux, la misión de Cannes sigue siendo la de definir el futuro del cine y mantener una selección que represente la diversidad y vitalidad del sector internacional, más allá de la presencia específica de grandes estudios estadounidenses.

Frémaux se muestra optimista respecto al resultado final de la selección oficial, independientemente de la ausencia de algunos nombres emblemáticos. “No dependemos de nada más que de las propias películas, y el mundo del cine es vasto”, afirmó. El director resaltó que el festival continúa como una plataforma fundamental para la exhibición de cine internacional y que la creatividad y el compromiso de los profesionales siguen garantizando una programación sólida y relevante. El anuncio oficial de la selección se realizará el 9 de abril en París. La expectativa sigue alta mientras el festival reafirma su misión de ser el escenario donde se define “qué será el cine en 2026”.

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