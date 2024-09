Se ha revelado la causa de muerte de Benji Gregory, actor de ALF

El actor retirado falleció el pasado 13 de junio

Benji Gregory, ex estrella infantil conocido por su papel en la serie de televisión ALF, falleció en Peoria, Arizona debido a una exposición al calor extremo y cirrosis hepática. Según informó TMZ, esta combinación de factores fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa.

En el mes de junio, Rebecca Gregory, hermana del actor, comunicó a TMZ que su hermano fue encontrado muerto en un coche estacionado en el aparcamiento de un banco en la mencionada ciudad. Junto a él se encontraba su perro de servicio, Hans, que también falleció.

Las investigaciones sugieren que Benji, de 42 años, acudió al banco para depositar cheques de residuales y posiblemente se quedó dormido en su vehículo debido a sus problemas de insomnio. Según Rebecca, su hermano sufría de depresión, trastorno bipolar y un trastorno del sueño que le impedía dormir durante días.

Según reportes de las autoridades, Benji Gregory falleció por cirrosis hepática que se complicó por un golpe de calor (Créditos: Instagram/Benji Gregory)

La autopsia reveló que la muerte fue ocasionada por el calor intenso del sol de Arizona, pero también se mencionó que Benji presentaba cicatrices en el hígado debido a daños prolongados en el órgano. Sin embargo, no se ha determinado aún qué provocó la cirrosis.

Benji Gregory, nombre profesional de Benjamin Gregory Hertzberg, es recordado por su interpretación de Brian Tanner, el hijo del medio en la exitosa serie de los años ochenta ALF. Nacido y criado en Los Ángeles en una familia de actores, Gregory participó en diversas producciones televisivas a lo largo de su carrera.

ALF, que se mantuvo al aire desde septiembre de 1986 hasta marzo de 1990, narraba las aventuras de un extraterrestre llamado Gordon Shumway, conocido como ALF, que se refugia en la casa de los Tanner para escapar del Alien Task Force. La serie tuvo una duración de cuatro temporadas con un total de 102 episodios.

Después del rotundo éxito de ALF, Benji Gregory tuvo papeles pequeños en otras series, para finalmente dedicar su vida a la marina de los Estados Unidos

Si bien su rol en ALF fue el más destacado, Gregory también hizo apariciones en numerosas series populares de la televisión. En 1984, participó en un episodio de “The A-Team” y otro de “T.J. Hooker”. Además, interpretó a Dash, un niño huérfano, en dos episodios de “Punky Brewster”, y apareció en “The Twilight Zone” en 1985 antes de obtener el papel en ALF.

Benji Gregory también incursionó en programas educativos y de entretenimiento. Apareció en la serie de anuncios de servicio público “The More You Know” y en varios episodios del programa de juegos “Fun House”. Su última actuación antes de retirarse fue como la voz de Edgar, un joven topo, en la película animada “Once Upon a Forest” en 1993.

Según la hermana de Benji, el actor sufría de depresión y un trastorno bipolar (Créditos: Instagram/Benji Gregory)

Tras dejar la actuación, Gregory decidió unirse a la Marina de los Estados Unidos en 2003. Fue asignado al USS Carl Vinson y ejerció como aerógrafo, donde sus tareas incluían la observación, recopilación y análisis de datos meteorológicos y oceanográficos. Fue dado de baja con honores en 2005 debido a razones médicas no reveladas.

Rebecca Gregory, hermana del actor, compartió con TMZ que su hermano vivía con depresión, trastorno bipolar y un trastorno del sueño que lo mantenía despierto durante días. En su cuenta de Instagram, Gregory se describía como amante de los perros, los viajes, las carreras nocturnas, la música, los podcasts, la Marina, y mencionaba su lucha con el trastorno de depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada y su famoso papel en ALF.