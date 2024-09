La escena más icónica de Chad McQueen como el villano Dutch en Karate Kid: “Eres hombre muerto”

El peleador de Cobra Kai se encuentra con Daniel en el vestidor y los amenaza

Chad McQueen, hijo de la leyenda de Hollywood Steve McQueen, falleció este 11 de septiembre a los 63 años, dejando un legado que abarca tanto la gran pantalla como el automovilismo.

McQueen se hizo conocido como Dutch en Karate Kid (1984), un papel que lo llevó a ser parte de la historia del cine de artes marciales de los años 80.

Dutch era uno de los miembros más despiadados del dojo Cobra Kai, conocido por su actitud psicótica y su disposición para intimidar sin piedad a Daniel LaRusso, el protagonista interpretado por Ralph Macchio. El violento grupo era liderado por Johnny Lawrence (William Zabka), el exnovio de Ali Mills.

En una de sus escenas más icónicas, Dutch enfrenta a Daniel en los vestidores, justo antes del torneo de karate, mostrándose amenazante y burlón.

Una de las escenas más recordadas de McQueen en "Karate Kid" es cuando amenaza a LaRusso en los vestidores (Captura: Columbia Pictures)

“¿Cuál es el problema? ¿Tu mamá no está aquí para vestirte?” le grita Dutch a Daniel, a quien se ve poco antes con problemas para ajustarse la ropa de karate.

Ante su falta de respuesta, Dutch lo empuja, buscando provocar una reacción.

Daniel intenta mantener la calma, pero su oponente continúa presionándolo.

“¡Vamos, vamos, muévete!”, le exige mientras ambos se colocan en posición de ataque. Pero es la advertencia final la que encapsula la naturaleza violenta del personaje.

“Con o sin puntos... eres hombre muerto”, le amenaza mientras sale de escena riendo junto a su grupo de compañeros de Cobra Kai.

De Hollywood a las pistas de carreras

Aunque McQueen volvió a interpretar a Dutch en Karate Kid Parte II en 1986, no tuvo una carrera cinematográfica prominente después de eso. Participó en algunas películas de acción de bajo presupuesto como Red Line y Firepower, pero ninguna de ellas alcanzó el éxito de su primer papel.

Finalmente, Chad decidió dejar la actuación y dedicar su vida a las carreras de autos, una pasión heredada de su padre, quien también había sido un amante de la velocidad.

Chad McQueen falleció a los 63 años. Tras "Karate Kid", había dejado la actuación por el automovilismo. (Captura: Instagram)

En una entrevista con Associated Press en 2005, McQueen expresó su decisión de alejarse de las cámaras para dedicarse de lleno a las carreras. “Ya no me parecía divertido actuar”, comentó.

A lo largo de los años, compitió en varios eventos importantes, incluidos las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona. Sin embargo, una serie de lesiones, incluida una grave en 2006 mientras practicaba para el evento Rolex 24 en Daytona, terminó abruptamente su carrera como piloto.

En 2010, fundó McQueen Racing, una empresa dedicada a la personalización de autos y motos. Sus hijos, Chase y Madison, ahora dirigen el negocio, continuando el legado tanto de Chad como de su famoso abuelo.

La oportunidad perdida en Cobra Kai

Con el éxito del revival de Karate Kid en la serie Cobra Kai, había surgido la posibilidad de que McQueen volviese a retomar su papel de Dutch. De hecho, llegó a existir una oferta formal para un cameo.

Así lo contó Jon Hurwitz, uno de los co-creadores de Cobra Kai, en un homenaje que rindió a Chad vía sus redes sociales. En la nostálgica publicación, el guionista y showrunner recordó que se había reunido con McQueen para discutir su regreso a la serie.

Jon Hurwitz, creador de Cobra Kai, reveló que McQueen estuvo cerca de volver a interpretar a Dutch, pero sus lesiones de carrera lo impidieron (Instagram/jonhurwitz)

“Siempre quisimos que Chad McQueen apareciera en el programa. Y casi sucedió un par de veces”, escribió Hurwitz. “Dutch puede haber sido el Cobra más puro de todos. Implacable y peligroso en todo momento. Eso es lo que amábamos de él. Y todo fue gracias a la actuación de Chad McQueen”.

Sin embargo, debido a las lesiones que él sufrió durante su carrera como piloto, su capacidad para actuar estaba limitada. Ese fue un obstáculo para concretar su participación.

Aunque ambos tenían la intención de hacer que el regreso de Dutch fuera algo especial, McQueen no pudo unirse al elenco. “Al final del día, no estaba destinado a ser”, lamentó Hurwitz. Sin embargo, el creador destacó que Dutch siempre sería recordado como “el más rudo de los rudos en el Miyagiverso”.