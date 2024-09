Los homenajes a Madonna y Britney Spears en los MTV Video Music Awards

Hubo varias referencias al legado y estilo de Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards 2024 (Composición/Archivos)

Este 11 de septiembre, hubo homenajes por doquier en los MTV Video Music Awards (VMAs). Además del reconocimiento a la trayectoria de Katy Perry en la industria musical, la huella de Madonna y Britney Spears se hizo sentir en el evento. Tres artistas, Sabrina Carpenter, Megan Thee Stallion y Tate McRae, rindieron tributo a estos íconos con atuendos que recordaron algunos de los momentos más memorables en la historia de la gala y del entretenimiento en general.

Sabrina Carpenter y su tributo a Madonna

Madonna y Michael Jackson en la entrega de los premios Oscar de 1991. Sabrina Carpenter replicó este vestido en los MTV Video Music Awards

Sabrina Carpenter, nominada en siete categorías en esta edición de los VMAs, se presentó en la alfombra roja con un vestido que evocó una de las eras más memorables de Madonna.

La intérprete de “Espresso” lució un vestido vintage diseñado por Bob Mackie, el mismo que Madonna había usado en los Premios Óscar de 1991. Este atuendo de satén blanco, adornado con lentejuelas, perlas y cristales, fue hecho originalmente como tributo a Marilyn Monroe y se convirtió en uno de los looks más emblemáticos de la Reina del Pop.

Sabrina Carpenter lució un vestido vintage de Bob Mackie que Madonna había usado en los Premios Óscar de 1991 (REUTERS/Andrew Kelly)

Según reveló el propio diseñador en sus redes sociales, la pieza también fue usada por la celebridad en una sesión de fotos para Vanity Fair, y posteriormente apareció en el controversial libro de Madonna, Sex. Además, fue utilizado por Fran Drescher en un episodio de The Nanny.

Jared Ellner, el estilista de Sabrina Carpenter, confirmó en Instagram que adquirió el vestido blanco a través de un estudio de ropa vintage en Los Ángeles.

Megan Thee Stallion y el legado de Britney Spears

En una nueva publicación, Britney Spears compartió lo aterrada que estaba de sostener una serpiente durante su presentación en los VMAs de 2001 Créditos: YouTube/Davidnerino

Por su parte, Megan Thee Stallion, quien fue la anfitriona de la gala, sorprendió con su recreación de uno de los atuendos más recordados en la historia de los VMAs: el conjunto que Britney Spears usó durante su icónica actuación de “Slave 4 U” en 2001.

La rapera apareció en el escenario luciendo un top verde y unos pantalones azules de tiro bajo, acompañados de una serpiente albina que se envolvía alrededor de sus brazos, replicando a la perfección el look original de Spears.

Megan, conocida por su humor, bromeó sobre su temor hacia la serpiente mientras recordaba la legendaria actuación de Spears con el reptil (Captura/MTV)

Megan, conocida por su humor y carisma, bromeó con el miedo que sentía al reptil. “Okay. Okay. Paren la música”, dijo entre risas mientras sostenía al animal en el escenario. “Vengan por la serpiente. Yo no conozco a esta serpiente, esta serpiente no me conoce a mí. Dios mío”.

El legendario momento que protagonizó Spears un par de décadas atrás fue recordado por la estrella en su libro autobiográfico. “Lo que nadie sabe es que, mientras cantaba, la serpiente se acercó a mi cara y empezó a sisear. Fue aterrador”, confesó la Princesa del pop.

La inspiración de Tate McRae

Otro homenaje notable a Britney Spears llegó de la mano de la joven estrella Tate McRae, quien llegó a los VMAs luciendo un vestido de encaje negro de Roberto Cavalli, claramente inspirado en el look que Spears llevó en la alfombra roja de los VMAs de 2001.

A diferencia del conjunto original, que incluía pantalones cortos de tipo boy short, la cantante de “Greedy” optó por una versión de bikini de corte alto debajo del encaje, pero mantuvo el estilo sexy y atrevido del diseño.

Tate McRae rindió homenaje a Spears con un vestido de encaje negro de Roberto Cavalli, inspirado en el look que la Princesa del Pop usó en la alfombra roja de los VMAs de 2001 (REUTERS/Andrew Kelly)

McRae, de 21 años y originaria de Canadá, ha sido comparada con Spears en varias ocasiones debido a su impresionante habilidad para el baile y el estilo que emplea en sus shows. En una entrevista previa con PEOPLE, la cantante dijo sentirse honrada por las comparaciones: “Britney es la reina. Es muy genial escuchar esos comentarios”.

“Creo que ella es una de las artistas más increíbles de los 2000. Recuerdo que cuando era niña la veía todo el tiempo”, expresó también este miércoles en diálogo con The Hollywood Reporter. “Me siento tan afortunada de que ella haya visto mis presentaciones y conozca mi música. Se siente loco y muy surreal”.