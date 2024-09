Todos los ganadores de los MTV Video Music Awards 2024: lista completa

Los MTV Video Music Awards 2024 se celebran este miércoles en el UBS Arena de Nueva York. Este es el regreso de uno de los eventos más esperados del año en la industria musical.

Taylor Swift lidera las nominaciones con un total de 12, seguida por Post Malone con 11, y Eminem con ocho. Este año, Megan Thee Stallion toma el rol de anfitriona principal de la gala, mientras que Eminem tuvo el rol de abrir la ceremonia tras el éxito de su último álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grace).

En esta edición, Katy Perry recibirá el Video Vanguard Award y ofrecerá una actuación especial para conmemorar su trayectoria musical. Además, los VMAs 2024 contarán con actuaciones de Sabrina Carpenter, Chappell Roan y el debut de Teddy Swims y Jessie Murph.

Lista completa de ganadores [Actualización en vivo]

Video del año

Doja Cat – Paint the town red

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Artista del año

Canción del año

Kendrick Lamar – Not Like Us

Jack Harlow – Lovin On Me

Mejor artista revelación

Presentación del año

Julio de 2024: The Warning – Automatic Sun

Enero de 2024: Jessie Murph – Wild Ones

Diciembre de 2023: Victoria Monét – On My Mama

Octubre de 2023: Benson Boone – In the Stars

Septiembre de 2023: GloRilla – Lick or Sum

Mejor colaboración

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Jung Kook ft. Latto – Seven

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Mejor artista pop

Mejor canción de hip hop

Mejor canción de R&B

Victoria Monét – On My Mama

Muni Long – Made For Me

Mejor canción alternativa

Hozier – Too Sweet

Mejor canción rock

Kings of Leon – Mustang

Mejor canción latina

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Karol G – Mi ex tenía razón

Mejor canción de afrobeats

Tems – Love Me JeJe

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Mejor canción de K-Pop

Tomorrow X Together – Deja vu

Jung Kook ft. Latto – Seven

Mejor video para el bien

Tyler Childers – In Your Love

Joyner Lucas & Jelly Roll – Best for Me

Billie Eilish – What Was I Made For (De la película Barbie )

Alexander Stewart – If You Only Knew

Mejor dirección

Sabrina Carpenter – Please Please Please – Dirigida por Bardia Zeinali

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) – Dirigida por Christian Breslauer

Mejor cinematografía

Rauw Alejandro – Touching the Sky – Cinematografía de Camilo Monsalve

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) – Cinematografía de Anatol Trofimov

Mejor edición

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) – Edición de Luis Caraza Peimbert

Mejor coreografía

Rauw Alejandro – Touching the Sky – Coreografía de Felix ‘Fefe’ Burgos

Mejores efectos visuales

Olivia Rodrigo – Get Him Back! – Efectos visuales de Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin Johnson

Ariana Grande – The Boy is Mine – Efectos visuales de Digital Axis

Mejor dirección artística

Sabrina Carpenter – Please Please Please – Dirección artística de Nicholas des Jardins

Olivia Rodrigo – Bad Idea Right? – Dirección artística de Nicholas des Jardins

Song of Summer

Ariana Grande — we can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone — Beautiful Things

Billie Eilish — BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan — Good Luck, Babe!

Charli XCX & Billie Eilish — Guess featuring Billie Eilish

Eminem — Houdini

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar — Like That

GloRilla, Megan Thee Stallion — Wanna Be

Hozier — Too Sweet

Kendrick Lamar — Not Like Us

Post Malone feat. Morgan Wallen — I Had Some Help

Sabrina Carpenter — Please Please Please

Shaboozey — A Bar Song (Tipsy)

SZA — Saturn

Taylor Swift feat. Post Malone — Fortnight [GANADOR]