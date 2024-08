Jennifer Lopez y los 6 lujosos anillos de compromiso que recibió: cómo son y cuánto cuestan

La colección de anillos de compromiso de Jennifer Lopez se expande con su sexto anillo

Ben Affleck, poniendo fin a un matrimonio que comenzó hace dos años. Tras meses de especulaciones sobre una posible separación, la noticia fue confirmada por la propia cantante, quien podría sumar a su colección de joyas un sexto anillo de compromiso. Con este nuevo capítulo en su vida personal, el valor de los anillos que conserva de sus relaciones pasadas se incrementa notablemente, todos ellos siendo piezas de lujo obsequiadas durante sus romances.

A lo largo de su vida amorosa, Jennifer López ha recibido anillos de compromiso de seis diferentes parejas. Este recuento de joyas de alto valor resalta no solo las piezas como cuentos sino también los momentos significativos de la vida de la cantante y actriz.

1- Ojani Noa

Cada anillo de compromiso de Jennifer López cuenta una historia de su vida amorosa (Photo by Albert L. Ortega/WireImage)

El primer matrimonio de Jennifer Lopez fue con Ojani Noa en 1997. En esa época, él también trabajaba como camarero e incursionaba en el modelaje. Su matrimonio duró de 1997 a 1998 y terminó en divorcio a los 11 meses. El anillo de compromiso, una joya valorizada en 100 mil dólares con un diamante en forma de pera, marcó un inicio significativo en su vida amorosa.

2- Cris Judd

Las joyas de Jennifer López reflejan sus amores y separaciones (Wintersteller/BEI/Shutterstock)

A principios de los 2000, López encontró nuevamente el amor con el coreógrafo Cris Judd durante el rodaje del videoclip de “Love Don’t Cost a Thing”. El romance fue apasionado y se casaron el 29 de septiembre de 2001. Judd le entregó un anillo de 200 mil dólares. La característica destacada del anillo era su diamante rectangular con corte esmeralda, un símbolo de otro capítulo amoroso en la vida de Jennifer. Después solicitaron el divorcio en julio de 2002.

3- Ben Affleck

Jennifer López ha anunciado su divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio (Vazoro Joyas/Twitter)

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron durante la filmación de “Gigli” o “Amor espinado”. Después de finalizar su matrimonio con Judd, comenzó una relación que rápidamente progresó a un compromiso en 2003. El anillo de Affleck, un diamante de seis quilates de Harry Winston evaluado en 1,2 millones de dólares, estuvo destinado a sellar un amor que, a pesar de la boda planeada en 2004, no resistió la presión mediática intensa y acabó en una ruptura.

Desde Ojani Noa hasta Ben Affleck: los anillos de compromiso de Jennifer López (Vazoro Joyas /Twitter)

4- Marc Anthony

Después de su separación de Affleck, Lopez retomó su relación con el cantante Marc Anthony. En 2004 se casaron y durante siete años compartieron una vida conjunta. El anillo de compromiso, nuevamente de Harry Winston, era una gema de 8,5 quilates valorada en cuatro millones de dólares. El matrimonio parecía sólido, especialmente con el nacimiento de sus gemelos, Max y Emme, en 2008. Sin embargo, anunciaron su separación en 2011.

En entrevistas posteriores, Lopez ha reflexionado sobre la dificultad de perdonar y seguir adelante. A pesar de ello, han mantenido una relación de amistad y co-parentalidad. Este fue uno de los matrimonios más duraderos de López.

Los anillos de Jennifer Lopez son símbolos de sus romances y rupturas (Photo By Daniele Venturelli/WireImage for Gucci)

5- Alex Rodríguez

Jennifer Lopez y el exjugador de béisbol Alex Rodriguez comenzaron su relación en 2017. Dos años después, durante un viaje romántico a Las Bahamas, Rodríguez le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 15 quilates, el cual se estima tuvo un valor entre uno y cinco millones de dólares. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 trajo consigo desafíos insuperables. El casamiento, pospuesto indefinidamente, terminó en una ruptura anunciada en marzo de 2021.

Alex Rodríguez se comprometió con Jennifer Lopez después de dos años de amor (Foto: Instagram JLO)

6- El segundo anillo de compromiso con Ben Affleck

Finalmente, en 2022, la cantante recibió un segundo anillo de compromiso de Ben Affleck. Este anillo, a diferencia del primero, contenía un diamante verde, y la propuesta fue hecha pública a través de un video exclusivo en el sitio web On The J.Lo. Además, la cantante reveló en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music One que Affleck había grabado un mensaje personal en el anillo que decía: “Not Goingwhere” (“no iré a ningún lado”). Esta pieza significativa cerraba otra vuelta en su historia de amor con el actor.

Jennifer Lopez reveló que su último anillo de compromiso tenía un mensaje especial de Ben Affleck

Sin embargo, persistieron las tensiones y rumores de separación hasta que finalmente, dos años después de haberse casado nuevamente con Affleck, la artista confirmó que había solicitado el divorcio. Según el Daily Mail, uno de los motivos de la ruptura fue la correspondencia privada compartida por Lopez con su equipo de producción, la cual Affleck no habría aprobado.

Jennifer Lopez, conocida más allá de su carrera artística por su vida amorosa, sigue siendo una figura de gran interés tanto en el terreno profesional como personal. Los seis anillos de compromiso que ha recibido cuentan más allá de meros regalos, narran una historia de romances, altibajos y momentos significativos en su vida.