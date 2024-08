Halle Berry reveló que desea dirigir y protagonizar una nueva adaptación de “Gatúbela”

A dos décadas del estreno de "Gatúbela", Halle Berry expresó su intención de dirigir nueva versión (Warner Bros.)

En una reciente aparición en el programa The Tonight Show, Halle Berry discutió el 20 aniversario de Gatúbela (Catwoman). Estrenada en 2004, la película resultó ser un fracaso comercial que, según la propia actriz, la llevó “a lo más bajo” en industria cinematográfica.

A pesar de la recepción negativa tanto de la crítica como el público de la época, Berry sorprendió al expresar su afecto por el filme en la entrevista con Jimmy Fallon. “Me encantó. Los críticos dijeron que era una porquería. Y las porquerías no son tan malas”, expresó.

La actriz aún busca redimir a la superheroína con un nuevo enfoque y dirección (Warner Bros.)

Según la intérprete, después de expresar su descontento con la producción durante un gran periodo, en los últimos años, los niños han “redescubierto” la película en Internet, y la disfrutan. “Es una gran reivindicación, porque ahora dicen que es genial y que no tienen ningún problema con ello”, añadió.

El interés de Berry en la película no se limita a la nostalgia. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a dar vida a Gatúbela, ella expresó que estaría dispuesta a hacerlo “siempre y cuando fuera yo quien dirigiera la película”, en especial luego de la gran experiencia obtenida tras estar a cargo de la dirección del drama de Netflix, Herida.

Halle Berry debutó como directora en "Herida", película en la que también interpreta a una luchadora de MMA (Crédito/Netflix)

En 2021, la ganadora del Oscar ya había mencionado su interés a la revista Jake’s Takes en realizar una nueva versión de Gatúbela: Si pudiera hacerlo ahora, sabiendo lo que sé, después de haber tenido la experiencia de dirección, lo haría. Herida fue escrita para una chica blanca irlandesa católica de 25 años, y pude reimaginarla. Desearía también poder volver atrás y rehacer esa película”.

Acerca de qué elemento de la trama adaptaría modificaría para una versión mejorada, sostuvo: “Yo haría que ella salvara el mundo como lo hacen la mayoría de los superhéroes masculinos, y no solo salvara a las mujeres de que se les rompan las caras”.

Cabe recordar que la trama del filme de superhéroes, se enfocó en Patience Phillips (Berry), una diseñadora gráfica que obtiene habilidades sobrehumanas después de un accidente mortal. El personaje esconde su poderosa identidad bajo el pseudónimo de Gatúbela, y su misión principal consisten en enfrentarse a una peligrosa corporación que está detrás de una crema facial dañina para las mujeres.

"Gatúbela" recaudó una decepcionante cifra de USD 83 millones a nivel internacional (Warner Bros.)

El fracaso comercial de Gatúbela fue notorio; la película recaudó menos de USD 83 millones a nivel internacional, frente a un presupuesto de USD 100 millones. En los Golden Raspberry Awards —los Premios Razzie—, el título fue nominado en siete categorías y ganó cinco estatuillas, incluyendo Peor película, y Peor actriz.

En un acto de valentía, Berry asistió al evento con el fin de “reírse de sí misma”. Durante su discurso, hizo una broma sobre la situación: “No es que alguna vez hubiera aspirado a estar aquí, pero gracias. Tengo mucha gente a la que agradecer porque no ganas un Razzie sin la ayuda de mucha gente. Antes de nada, quiero dar las gracias a Warner Bros. Gracias por meterme en una película de mierda y horrible. Es lo que mi carrera necesitaba. Estaba en lo más alto y Gatúbela me llevó a lo más bajo”.

El filme ganó múltiples premios Razzie que Halle Berry acudió a recoger en persona (YouTube/Razzie Channel)

Aunque sus emociones por el filme han evolucionado con el tiempo, en una conversación reciente con Entertainment Weekly mencionó que ha sido difícil lidiar con las críticas por el largometraje a lo largo de los años. “Sentí que era el fracaso de Halle Berry, pero no lo logré sola. Todos estos años, lo he llevado sobre mis hombros”, expuso.

La actriz también compartió que la negatividad recibida la afectó tanto en su carrera profesional, como su vida personal, pero no se dejó vencer por la mala prensa. “Como mujer negra, estoy acostumbrada a luchar, a ser un pez que nada contra la corriente por sí solo. Estoy acostumbrada a desafiar los estereotipos y a encontrar una salida ¿Un poco de mala publicidad? No me encantó, pero no iba a detener mi mundo ni a desviarme de hacer lo que amo hacer”, concluyó.