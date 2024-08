Julianne Hough, protagonista del remake de “Footloose”, reveló que sufrió de abuso sexual en su infancia

Julianne Hough reveló por primera vez que fue víctima de abuso sexual en su infancia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz y bailarina estadounidense Julianne Hough, ha revelado por primera vez de manera pública que sufrió abuso sexual durante su infancia.

En una entrevista en el programa The Jamie Kern Lima Show, Hough, de 36 años, compartió que su “primera experiencia” de abuso ocurrió cuando tenía “alrededor de 4 años” en su natal Utah.

La co-presentadora de Dancing with the Stars describió el incidente como “una época muy confusa” e identificó al perpetrador como un “vecino”.

La estrella admitió que nunca antes había hablado de esto en una entrevista, señalando que en su familia no hubo “muchas repercusiones por lo que había sucedido” y que no fue la única que experimentó situaciones similares.

Julianne Hough informó a sus padres sobre el abuso años después, cuando les confió otras experiencias de abuso que había enfrentado alrededor de los 15 años.

En ese sentido, explicó que había “bloqueado” los recuerdos desde su nacimiento hasta los 10 años, disociándose completamente de lo ocurrido.

“Ser tan joven, y que esas sean tus primeras experiencias, ya sean físicas, mentales o sexuales, esos abusos de poder hacia alguien vulnerable establecen inmediatamente un precedente: otras personas tienen el poder”, reflexionó.

La revelación de Hough se produce en el contexto del lanzamiento de su nuevo libro, Everything We Never Knew, en el que reflexiona sobre su vida.

En la entrevista, también abordó la reacción de sus padres al enterarse de los abusos, señalando que se sintieron culpables y, en ese momento, no sabían cómo manejar la situación.

“En ese momento, cuando era más joven, creo que ellos tampoco sabían qué hacer. También estaban en una posición de no sentirse capaces o de sentirse impotentes”, explicó.

La actriz agregó que desde entonces han tenido múltiples conversaciones para procesar lo sucedido y llegar a un entendimiento mutuo.

Esta no es la primera vez que Hough habla sobre experiencias de abuso. En 2013, mencionó en una entrevista con Cosmopolitan que había sufrido abusos mentales y físicos cuando tenía 10 años y vivía en Londres para asistir a una academia de danza, aunque en esa ocasión no proporcionó más detalles.

La ruptura de Julianne Hough y Ryan Seacrest

En otro aspecto de su vida personal, Julianne Hough también habló recientemente sobre su relación pasada con el presentador Ryan Seacrest.

En el podcast Armchair Expert con Dax Shepard, la actriz explicó por qué decidió terminar su relación de tres años con Seacrest en 2013.

Hough reveló que comenzó a salir con Seacrest justo cuando su carrera despegaba en 2010, lo que la hizo temer que otros pensaran que estaba tratando de aprovecharse de la posición establecida de Seacrest en la industria del entretenimiento.

“Empecé a hacerme más pequeña”, admitió, explicando que trató de compensar esa percepción.

Asimismo, reflexionó sobre su búsqueda de validación y afecto a través de sus relaciones, cuestionando si alguna vez ha estado verdaderamente enamorada.

“No sé si alguna vez he estado realmente enamorada de alguien, pero he amado la sensación de ser amada”, confesó.

La actriz terminó su relación con Seacrest para construir su nombre de forma independiente, una decisión que, según ella, no fue completamente entendida por su entorno en ese momento:

“Recuerdo que cuando decidí romper las cosas, muchas de estas madres de Brentwood y productores en ese mundo me decían: ‘¿Qué estás haciendo?’”, recordó Hough. “Y yo estaba como, ‘¿A qué te refieres?’ Ellos decían: ‘Tu vida está completamente establecida’. Y yo pensaba: ‘Pero yo no la construí’”.

Poco después de su ruptura, Hough comenzó a salir con el jugador de hockey Brooks Laich.

La pareja se casó en 2017, pero anunció su divorcio tres años después, en 2020. Julianne Hough mencionó que durante su divorcio pudo reconectar con sus padres de una manera sanadora, reclamando su relación parental con ellos.

“Durante mi divorcio es cuando realmente me reconecté con mis padres y ellos estuvieron ahí para mí, como mis padres”, compartió. “Y lo necesitaba. Reclamé mi relación paternal con ellos y pude ser la niña y ellos pudieron cuidarme. Y eso fue lo más sanador”.