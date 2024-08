Así respondió George Clooney a los comentarios de Quentin Tarantino sobre su carrera: “no es una estrella de cine”

El célebre George Clooney reveló su descontento con los comentarios de Quentin Tarantino en una entrevista reciente sobre su estatus como estrella de cine (REUTERS)

En una reciente entrevista con GQ, George Clooney se mostró irritado por los comentarios de Quentin Tarantino sobre su estatus como estrella de cine. Clooney, quien estrenará próximamente la película Wolfs junto a Brad Pitt, no ocultó su descontento.

El actor señaló: “Quentin dijo algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él. Hizo una entrevista donde estaba nombrando estrellas de cine, y hablaba de [Brad], y alguien más, y luego este tipo dice: ‘¿Qué hay de George?’. Él responde: ‘No es una estrella de cine’”.

Clooney señaló que el director omitió su nombre al hablar de estrellas de cine, lo que le causó molestia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Desde la conversación con Pitt, Clooney reflexionó sobre su carrera y las diferencias en la industria del entretenimiento. La realidad de las estrellas de cine ha cambiado significativamente con el tiempo, y el icónico intérprete de Batman considera que los actores jóvenes ahora enfrentan un panorama distinto.

“Nosotros estábamos al final de eso, donde podías trabajar en un estudio y hacer tres o cuatro películas, y había algún plan para ello. Y no creo que ese sea necesariamente el caso ahora. Así que es más difícil para ti vender algo sobre la base de una estrella”, afirmó George Clooney a GQ.

El intérprete de Batman reflexionó sobre cómo ha cambiado la industria del entretenimiento desde sus primeros días como actor (Warner Bros.)

A pesar de su irritación con el cineasta, no tiene reparos en admitir las ventajas actuales para los actores más jóvenes. “Es un gran momento para ser un actor joven. Porque cuando yo era un actor joven, si mirabas la parte de atrás del L.A. Times cada lunes por la mañana, tenían los 64 programas que se hicieron. Ahora hay 600 programas. Así que hay mucho más trabajo para los actores”, destacó.

La relación de George Clooney con Quentin Tarantino tiene sus raíces en la película Del crepúsculo al amanecer de 1996, donde compartieron pantalla. “Hice una película con Quentin. Interpretó a mi hermano. Estuvo bien en ella”, sostuvo.

Sin embargo, la crítica no perdió fuerza a pesar de los intentos de Brad Pitt por suavizar la tensión. Esta colaboración pasada parece no haber mitigado el impacto de las recientes declaraciones del director.

George Clooney y Brad Pitt también actuaron juntos en "Ocean's Eleven" (Warner Bros.)

Además, Clooney también recordó conversaciones con colegas como Matt Damon: “Recuerdo que hablé con [Matt] Damon sobre esto hace 25 años, cuando él tuvo su primer éxito y ganó el Oscar. Le dije: ‘Solo sabe que si consigues una carrera de 10 años, jugando a ese nivel, es un premio absoluto. Nadie lo mantiene mucho más que eso. Así que sí, me sorprende que todavía tenga trabajo’”.

La próxima película de Clooney, Wolfs, se estrenará en el Festival de Cine de Venecia antes de llegar a Apple TV+ el 27 de septiembre, con una semana de exhibición en cines a partir del 20 de septiembre. Este estreno es uno de varios proyectos en los que George Clooney está actualmente involucrado.

También está trabajando en una película de Netflix dirigida por Noah Baumbach, en la que compartirá pantalla con Adam Sandler y Laura Dern.

El actor que pronto estrenará la película "Wolfs" junto a Brad Pitt, expresó su irritación con el cineasta Tarantino (Apple TV+)

El matrimonio de George Clooney y Amal Alamuddi

El actor confesó en el pasado que su intención no era casarse ni tener hijos hasta que conoció a Amal Alamuddin en 2013. “Este extraordinario ser humano entró en mi vida y me enamoré locamente”, dijo en una conversación con el podcast WTF with Marc Maron.

Y agregó: “Entonces, supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente”. Se casaron al año siguiente de verse por primera vez y no pasó demasiado para que tuvieran a gemelos.

George Clooney y Amal Alamuddin se casaron en 2014, un año después de conocerse (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Finalmente, la decisión de tener hijos fue fruto de una reflexión compartida por la pareja. “Estábamos en casa de un amigo que tenía un hijo muy ruidoso y desagradable”, recordó. “Salimos a dar un paseo y Amal, que nunca había pensado en tener hijos, comentó que teníamos mucha suerte en la vida”.

Esto último llevó a ambos a querer compartir su bienestar con una nueva generación. La decisión de paternidad marcó un nuevo capítulo en la vida de Clooney, cuya visión sobre el matrimonio y la familia ha cambiado notoriamente desde la llegada de sus hijos Ella y Alexander en 2017.