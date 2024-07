George Clooney: de soltero a padre y esposo devoto gracias a Amal Alamuddin

Actualmente George Clooney tiene dos hijos gemelos (EFE)

George Clooney, una figura icónica de Hollywood, siempre fue conocido por su negativa a casarse y tener hijos. Este rechazo hacia el compromiso matrimonial y la paternidad fue una constante en su vida hasta que conoció a Amal Alamuddin, una destacada abogada especializada en derechos humanos, en 2013. Durante una entrevista en 2021 en el podcast “WTF with Marc Maron”, el actor compartió detalles sobre cómo su relación con Amal transformó su visión sobre estos aspectos fundamentales de la vida.

Clooney recordó con claridad en el podcast el momento en que su vida tomó un giro inesperado: “No quería casarme, no quería tener hijos. Luego, este extraordinario ser humano entró en mi vida y me enamoré locamente. Entonces, supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente”. Este encuentro con Amal propició un cambio de corazón en cuanto al matrimonio y abrió la posibilidad de la paternidad.

Los hijos gemelos de esta pareja nacieron en 2017 (WireImage)

La pareja contrajo matrimonio en 2014 en una lujosa ceremonia en Venecia, Italia, una de las uniones más comentadas del año. Un año después, inmersos en la felicidad conyugal, empezaron a considerar la idea de tener hijos.

Clooney relató un episodio en particular que marcó esta decisión: durante una visita a unos amigos que tenían un hijo ruidoso y alborotador, Amal expresó una reflexión que cambiaría sus vidas. “Estábamos en casa de un amigo que tenía un hijo muy ruidoso y desagradable. Salimos a dar un paseo y Amal, que nunca había pensado en tener hijos, comentó que teníamos mucha suerte en la vida”, explicó Clooney en el podcast.

Esa reflexión, sobre la suerte y la fortuna que ambos habían construido, les llevó a considerar la paternidad como una manera de compartir su vida y bienestar con una nueva generación. Fue así como, tras esta conversación crucial, decidieron tener hijos. La llegada de sus gemelos, Ella y Alexander, en 2017, consolidó esta nueva etapa en la vida del actor. Desde entonces, Clooney y Amal han solicitado en múltiples ocasiones privacidad para sus hijos, en un intento por mantener su vida familiar fuera del ojo público.

George Clooney realizó un giro rotundo en su vida gracias a ser padre de un par de gemelos (WireImage)

Antes de su relación con Amal, Clooney tuvo romances con otras figuras públicas, tales como la modelo Stacy Keibler y Elisabetta Canalis. Ambas relaciones finalizaron en gran medida debido a la conocida aversión de Clooney al matrimonio y la paternidad. Según diversos medios, la relación con Canalis terminó de manera amistosa, pero Keibler se distanció debido a sus deseos de formar una familia, una aspiración que Clooney no compartía en ese momento.

A lo largo de su carrera, George Clooney siempre mantuvo una estricta reserva sobre su vida personal. Su enfoque principal fue, durante mucho tiempo, su trabajo en la actuación y la dirección. Sin embargo, su relación con Amal Alamuddin ha marcado un punto de inflexión. Hoy, Clooney se presenta no solo como un actor exitoso sino también como un esposo y padre comprometido.

George Clooney ha tenido experiencias muy particulares criando a sus gemelos (Reuters)

El impacto de Amal en la vida de Clooney no se limita simplemente a su círculo más íntimo; su compromiso con los derechos humanos y la justicia ha tenido una profunda influencia en el actor, quien ha expresado en varias ocasiones su admiración y respeto por el trabajo de su esposa. Esta nueva etapa en la vida de George Clooney es testimonio del poder transformador del amor y la capacidad de las personas para cambiar sus creencias más arraigadas.

George Clooney pasó de ser un hombre decidido a no casarse ni tener hijos, a convertirse en un esposo devoto y padre de gemelos. Esta transición no fue instantánea, sino el resultado de su profunda conexión con Amal Alamuddin, cuya presencia en su vida le llevó a reconsiderar y, finalmente, adoptar una nueva visión sobre el matrimonio y la paternidad. Hoy, Clooney vive una vida plena y enriquecida por su familia, un cambio radical que él mismo reconoce como el mejor de todos.

Otros ejemplos de actores que no quieren tener hijos

En el mundo del espectáculo, algunos actores han decidido no seguir el camino de la paternidad, optando por una vida sin hijos. Uno de los casos más conocidos es el de Leonardo DiCaprio, quien ha expresado en múltiples ocasiones que su enfoque está en su carrera y en su activismo medioambiental. DiCaprio, reconocido por su aporte al cine y por su labor en la lucha contra el cambio climático, considera que su estilo de vida actual no es compatible con la responsabilidad de criar a un hijo.

“Leo nunca ha querido formar una familia. Está feliz compartiendo su vida con alguien, pero no es su intención tener hijos. Le gusta poder centrarse en sus proyectos, sus padres y sus amigos. Él es feliz así”, expresó su ex pareja Kristen Zang ante los medios estadounidenses.

Leonardo Di Caprio prefiere concentrarse en su profesión (EFE)

Otro ejemplo es Helen Mirren, la aclamada actriz británica, quien ha hablado abiertamente sobre su decisión de no tener hijos. Mirren ha mencionado siempre que nunca tuvo el deseo maternal y que no siente remordimientos por su elección. Esta decisión le ha permitido concentrarse plenamente en su prolífica carrera actoral y en otras pasiones personales.

Por su parte, el actor y comediante Ricky Gervais, creador de éxitos como “The Office” y “Extras”, ha sido enfático en su elección de no tener hijos. Gervais y su pareja, la escritora Jane Fallon, han sostenido que su vida es completa sin niños y disfrutan de la libertad y la movilidad que esta decisión les proporciona.

Estos actores y actrices han mostrado que la elección de no tener hijos puede ser una decisión consciente y respetable, permitiéndoles enfocar sus energías en sus carreras y otras áreas de interés personal. La diversidad de decisiones en cuanto a la paternidad y maternidad resalta la importancia del respeto a las elecciones individuales.