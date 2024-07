Billie Eilish se convertirá en narradora de cuentos para niños en televisión

Billie Eilish leerá "This Moose Belongs to Me" de Oliver Jeffers (Instagram/@cbeebieshq)

Billie Eilish, la galardonada cantante y compositora de 22 años, ha sido anunciada como la última estrella en unirse al programa de lectura de cuentos para dormir del canal de televisión británico CBeebies Bedtime Stories. Eilish leerá This Moose Belongs to Me (Este alce me pertenece) del autor e ilustrador Oliver Jeffers. La presentación será transmitida a las 6:50 p.m. (horario local) del viernes en CBeebies y BBC iPlayer.

De esta manera, Eilish se une a una larga lista de celebridades que han participado en este popular segmento de cuentos para niños, incluyendo a Zayn Malik, Kate Winslet y Tom Hardy, quienes han aparecido en los últimos meses. La artista ganadora de varios premios Grammy expresó: “Mi cosa favorita en el mundo cuando era niña era un cuento antes de dormir y me molestaba si no tenía uno. ¡Tenía muchos y los amaba todos!”.

La historia que leerá Eilish trata sobre un niño llamado Wilfred que afirma ser dueño de un alce llamado Marcel (Instagram/@cbeebieshq)

La historia del cuento sigue a un niño llamado Wilfred que afirma ser el dueño de un alce muy grande llamado Marcel. Aunque este es obediente casi siempre, un día en el bosque alguien más reclama al alce como suyo, lo que lleva a Wilfred a aprender una lección importante. Inspirada por el libro infantil, Eilish comentó: “Debemos cuidar a las hermosas criaturas salvajes como Marcel, pero también debemos dejarlas hacer lo suyo”.

La aparición de Eilish en el programa infantil se produce pocos días después de que Paloma Faith y Sergio Pizzorno, estrella de Kasabian, deleitaran a las audiencias jóvenes con sus propias lecturas en el mismo show. El líder de Kasabian leyó en una edición especial del programa durante el Festival de Glastonbury el mes pasado.

Catalina, princesa de Gales y duquesa de Cambridge, también pasó por el programa en 2022 y leyó una historia con una enseñanza sobre la salud mental en los niños (The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/Handout via REUTERS)

El segmento de CBeebies Bedtime Story ha contado con la participación de numerosas estrellas en su esfuerzo por fomentar la lectura en la nación. James Norton, el más reciente en unirse, usó su tiempo en el programa para enseñar a los niños sobre la diabetes mediante la lectura. La estrella de Happy Valley, de 38 años, fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 22 años y buscó ayudar a los niños a entender y manejar la enfermedad.

Norton apareció en las pantallas en junio leyendo How to Manage a Mammoth (Cómo manejar un mamut) de la Dra. Rose Stewart, ayudando a las familias a explorar cómo es vivir con la condición. “Mi animal de la diabetes es un gran perro peludo llamado Bruce. Cuando obtuve a Bruce por primera vez, era un cachorro. Era difícil de controlar porque siempre estaba sobreexcitado. Ahora, es un poco mayor y más calmado”, explicó Norton en el programa.

Zayn Malik es una de las celebridades británica que también ha participado en "CBeebies Bedtime Stories" en los últimos meses (captura Youtube/CBeebies)

Zayn Malik, ex miembro de One Direction, también ha participado recientemente, mientras que Kate Winslet encabezó una impresionante lista de estrellas en la edición navideña de 2022. Asimismo, Tom Hardy es otra celebridad que ha causado revuelo con sus apariciones en el programa. El actor de Hollywood, que pronto llegará a cines con Venom: el último baile, ha participado en múltiples ocasiones desde su debut en 2016.

Billie Eilish fue acusada de plagio en México

Recientemente, se dio a conocer que Billie Eilish ha vuelto a enfrentar una nueva acusación de plagio que ha generado debate en las redes sociales. La banda mexicana Golden Ganga ha señalado que la introducción de la canción “WILDFLOWER” de la cantante estadounidense muestra similitudes con su tema “Mi Área”.

Fans de Billie Eilish acusan de plagio a la cantante Crédito: YouTube.

Golden Ganga, originaria de Guadalajara y formada en 2006, es conocida por su fusión de reggae, rock y rap, con letras que abordan temas sociales y éticos. El conjunto ha tenido éxito en la escena musical latinoamericana con álbumes como Ouroboros y ha participado en varios festivales internacionales.

Según publicaciones en redes sociales, seguidores de la banda notaron las semejanzas entre las dos canciones. A raíz de estas observaciones, surgieron especulaciones sobre si la popularidad creciente de la música mexicana habría influido en los productores de Eilish a buscar inspiración en bandas locales, algo que los fans de Golden Ganga consideran un caso de plagio deliberado.

La banda mexicana Golden Ganga ha acusado a Billie Eilish de plagiar la introducción de su canción “Mi Área” en "WILDFLOWER" (Petros Studio/Instagram)

Hasta el momento, ni Golden Ganga ni su vocalista, Adán Núñez, han hecho comentarios oficiales sobre las acusaciones. La banda se presentará el 31 de agosto en el Centro de Espectáculos La Maraka en la Ciudad de México, donde se espera que traten el tema.