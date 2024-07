Zac Efron reveló un dato desconocido de una de las escenas más recordadas de High School Musical 2

Efron dijo que todavía canta canciones de High School Musical en la ducha

Zac Efron, a sus 36 años, sigue sorprendiendo con revelaciones sobre los momentos más icónicos de su carrera. En una entrevista reciente para Still Watching Netflix, el actor contó junto a su coprotagonista de “A Family Affair, Joey King”, cómo la escena de baile en el campo de golf de la canción “Bet on It” en High School Musical 2 fue completamente improvisada.

La icónica secuencia de “Bet on It” se filmó en el elegante club de campo donde los personajes de la película trabajaban durante el verano. La emoción y la energía que Efron inyectó en su actuación resonaron con los espectadores durante años, convirtiéndose en un sello distintivo de la franquicia.

Zac Efron and Joey King en la premiere de la película de Netflix "A Family Affair" en Los Angeles, California (REUTERS/Aude Guerrucci)

Una conversación casual que lo cambió todo

El actor compartió que, durante el rodaje, el equipo no tenía una idea clara de qué hacer con la canción ese día. “El director Kenny Ortega me dijo: ‘Amigo, no tenemos ningún concepto para esta canción. ¿Qué quieres hacer?’. Y yo le respondí: ‘No sé, estamos en un campo de golf’”, recordó Efron. El resultado de esta conversación fue una interpretación que quedó grabada en la memoria de los fanáticos y se convirtió en una de las escenas más emblemáticas de la trilogía.

High School Musical 2, lanzada en 2007, sigue a los estudiantes de East High durante sus vacaciones de verano mientras trabajan en un club de campo de lujo propiedad de la familia de Sharpay. La película es la segunda parte de una serie que se convirtió en un fenómeno cultural global para Disney Channel. Entre los compañeros de reparto de Efron en los Wildcats se encuentran Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel, y Monique Coleman.

La franquicia High School Musical se convirtió en un fenómeno cultural global para Disney Channel

Fanatismo que traspasa generaciones

Joey King, de 24 años, compartió en la entrevista que siempre fue una gran fanática de las películas de High School Musical. Cuando tenía solo 10 años, le regalaron un mini casillero de la película. “Ponía mi estuche de lápices dentro y todas esas cosas, presionaba botones y tú me cantabas”, le dijo King a Efron durante la entrevista de Still Watching Netflix. Esta nostalgia y conexión con la película demuestran el impacto duradero que tuvo en su audiencia. Efron admite que todavía canta esas canciones en la ducha, casi dos décadas después del estreno de la película original en enero de 2006.

El legado de High School Musical

Las tres películas de High School Musical exploran la vida en la ficticia East High School de Albuquerque, Nuevo México, donde los personajes de Troy (Efron) y Gabriella (Hudgens) deben enfrentar los prejuicios de sus compañeros del baloncesto y del teatro por elegir romper barreras entre la cancha y el escenario.

En diciembre, Efron demostró su profundo conocimiento de los clásicos de High School Musical al recitar las letras de “Breaking Free”, el popular dueto que canta con Hudgens. “Mucha gente piensa que me van a atrapar cuando lo hagan y yo siempre estoy muy preparado”, expresó el actor sobre quienes intentan poner a prueba su conocimiento de las letras.

Durante una proyección y sesión de preguntas y respuestas de la película The Iron Claw en noviembre, su coprotagonista Stanley Simons narró una anécdota divertida sobre cómo cantaba canciones de High School Musical mientras estaba en el set. “Zac admitió que fue uno de los ‘días más divertidos’. ¡Maldita sea, Stanley! Recuerdo que fue uno de los días más divertidos que tuvimos”, dijo Efron a la audiencia.

Efron compartió que la icónica secuencia en el campo de golf fue completamente espontánea

Simons agregó: “Le canté una parte de ‘Breaking Free’ a Zac cuando estaba en mi escena musical. Esa fue definitivamente una experiencia que nunca olvidaré. Cuando estaba cantando la canción, él me dijo: ‘Oh, no estás pegando, no estás pegando’. Yo le dije: ‘Oh’, y la volví a hacer. ¡Y creo que hice un buen trabajo!”, añadió con entusiasmo.

High School Musical 2 consolidó la carrera de Zac Efron y también dejó un legado perdurable en la cultura pop. Efron continúa reflexionando sobre esos momentos con afecto y gratitud, comparte su trayectoria con sus fanáticos y recuerda lo que hizo que esa época fuera tan especial.