Glastonbury 2024: Dua Lipa, Coldplay, Seventeen y más estrellas revolucionan el mítico festival británico

Algunas presentaciones del festival están disponibles en el canal oficial de la BBC en YouTube. (Créditos: EFE/Reuters/Reuters)

Un sueño cumplido. Así describió una emocionada Dua Lipa su debut como headliner en Glastonbury, el festival más importante del Reino Unido. Durante tres días, miles de fanáticos llegan al Worthy Farm en Somerset para disfrutar de los diversos actos musicales que ofrece el evento. Y hay artistas para todos los gustos y generaciones.

Este año, Glastonbury no solo llevó a bandas y artistas legendarios como Cindy Lauper o Keane al encuentro de una audiencia multigeneracional. El festival también abrió espacio por primera vez al k-pop. El grupo elegido fue SEVENTEEN, boyband surcoreana que ostenta el récord de la mayor cantidad de álbumes vendidos en 2023.

La agrupación formada en el 2015 por 13 integrantes se presentó en el Pyramid Stage, el escenario principal, armados con un repertorio amigable y su sincronizada coreografía. Aunque están acostumbrados a grandes espectáculos y a conciertos de lleno total, esta vez se enfrentaban a un público modesto que —en su gran mayoría— no los conocía.

La boyband surcoreana deleitó al público con su energía y coreografías. (Créditos: REUTERS/Dylan Martinez)

La banda salió airosa del desafío por su contagiosa energía y canciones que eran coreadas con facilidad gracias a sus frases o palabras en inglés. Los temas “S.O.S”, “Rock with you” y “Hot” resonaron con potencia; mientras que las emotivas “Headliner” y “Cheers To Youth” llevaron a que los espectadores muevan las manos en señal de simpatía.

“Aunque el idioma, el país y la cultura sea diferente, podemos conectarnos y unirnos a través de la música”, dijo uno de sus integrantes al agradecer la cálida respuesta de los presentes.

Pero no fue el único hito histórico en Glastonbury 2024. El trío femenino de metal Voice of Baceprot se presentó en el escenario Woodsies el viernes 28 y se convirtió en la primera banda de Indonesia que ha tocado en el festival.

Voice of Baceprot hizo historia como la primera banda indonesia en presentarse en Glastonbury, mientras que Sugababes llenó el escenario West Holts hasta su capacidad máxima. (Créditos: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

En conversación con NME, las artistas dijeron que Glastonbury siempre les pareció algo fuera de su alcance; pero tras la invitación se sintieron orgullosas y felices.

Por otro lado, el poder de las vocalistas femeninas se hizo sentir con Sugababes, grupo británico que tocó en el escenario West Hots. Sin embargo, la gran convocatoria de gente llevó a que se bloqueara el ingreso de más fans a la zona por riesgo de aglomeración. La capacidad de 35,000 personas no fue suficiente, según reportes de NME, por lo que sus fanáticos solicitaron que sean llevadas al escenario principal en una próxima ocasión.

Dua Lipa

Aunque habitualmente Glastonbury puede verse en línea solo desde el Reino Unido, la BBC habilitó una transmisión global para los headliners principales del viernes y sábado.

Aunque Dua Lipa ya había cantado en Glastonbury, esta es la primera vez que se le asignaba el rol de headliner en el escenario principal. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Dua Lipa fue la estrella del 28 de junio, con una actuación que incluyó sus mayores éxitos como “These Walls”, “Break My Heart”, “Hallucinate”, “Electricity”, “Physical” y “Don’t Start Now”. Uno de los momentos más destacados fue la aparición sorpresa de Kevin Parker de Tame Impala para interpretar “The Less I Know The Better”.

Durante su presentación de una hora y 45 minutos, Dua Lipa se mostró visiblemente emocionada, comentando varias veces que había soñado con este momento toda su vida.

“He escrito este momento. Lo he deseado, lo he soñado, he trabajado muy duro con la esperanza de que tal vez algún día lo conseguiría y no puedo creer que esté aquí. Se siente tan bien estar aquí arriba con ustedes...”, exclamó.

Coldplay estableció un nuevo récord

Asimismo, Coldplay rompió un récord en Glastonbury 2024 como headliners del sábado 29. Esta es la quinta vez que la banda liderada por Chris Martin encabeza el festival, superando la marca que compartían con The Cure.

Coldplay rompió un récord al encabezar el festival por quinta vez, superando a The Cure. (Créditos: archivo)

Gracias a la transmisión global, el público escuchó la performance de su nuevo sencillo “feelslikeimfallinginlove”, perteneciente a su décimo álbum de estudio, Moon Music, que se lanzará el 4 de octubre.

La gigantesca audiencia en Worthy Farm coreó los temas más famosos de la banda, como “Yellow, “My Universe” y“Viva la Vida”. Al entonar “Humankind” y “Fix You”, Chris Martin invitó al escenario a Michael J. Fox, quien acompañó a la banda tocando la guitarra eléctrica.

Michael J.Fox tocó junto a Coldplay en Glastonbury. (Créditos: BBC)

Glastonbury continúa el domingo 30 de junio. SZA, Burna Boy, Janelle Monáe y Shania Twain actuarán en el escenario Pyramid. En el Other Stage se presentarán The National, Two Door Cinema Club y Avril Lavigne. En el West Holts Stage actuarán Justice y Brittany Howard, mientras que en el Woodsies, James Blake, Romy y Kim Gordon cerrarán la jornada.