Michael J. Fox: el protagonista de “Volver al futuro” desea regresar a la actuación

Michael J. Fox, quien padece de la enfermedad de Párkinson desde los 29 años, sostuvo que podría volver a la actuación. (Créditos: Getty Images)

Michael J. Fox abre las puertas a un posible regreso a la actuación, despejando las incertidumbres acerca de su carrera profesional tras años de lucha contra la enfermedad de Parkinson. Durante un evento reciente de la ONG que lleva su nombre, el icónico protagonista de Volver al futuro recordó sus truncadas ambiciones en la industria cinematográfica.

Frente a él, reprodujeron una antigua entrevista con Entertainment Tonight hace 40 años, donde expresaba que quería “hacerlo todo”, en el cine, e incluso involucrarse en la escritura de guiones, dirección y edición. Si bien no pudo lograr cumplir estos sueños, Fox admitió que sus aspiraciones evolucionaron desde entonces.

Michael J Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, tan solo un año después de filmar la tercera y última película de la franquicia "Volver al futuro". (Créditos: Universal Pictures)

“Creo que mi mayor objetivo era formar una familia. Tenemos cuatro hijos maravillosos y eso ha sido lo más importante”, expresó, agradeciendo a su esposa Tracy Pollan, así como a su fundación.

El intérprete anunció su “segunda jubilación” en 2020 debido a los desafíos que enfrentaba por la enfermedad degenerativa que se le diagnosticó a los 29 años en 1991. Según mencionó en su libro No Time Like the Future, su capacidad para memorizar diálogos se vio afectada, por lo que se obligó a dar un paso al costado.

En 2023 se estrenó "La vida de Michael J. Fox", el cual ganó 4 premios Emmy, incluyendo Mejor documental. (Créditos: Apple TV+)

Pero su resiliencia es aún mayor, y en la conversación afirmó que no descarta completamente la idea de volver a actuar. “Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial. El documental [de 2023, La vida de Michael J. Fox] fue una gran emoción”, aseguró, añadiendo además que “Haría actuación si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos y si pudiera resolverlo”.

Ya en 2009, Fox siguió esta idea cuando interpretó un rol que reflejaba aspectos de su experiencia con el Parkinson en la serie de televisión La esposa ejemplar. En el programa, él dio vida a Louis Canning, un abogado que sufría de síntomas similares a su condición médica, y que lo usaba para manipular tanto a sus colegas como al jurado en su beneficio. Tras la experiencia, su última aparición en la pantalla grande se da diez años después, en la película See You Yesterday.

Michael J. Fox incursionó en la actuación por última vez en "See You Yesterday", una película sobre viajes temporales donde interpreta a un profesor de ciencias. (Créditos: Getty Images)

Fox culminó recordando la importancia de encontrar motivación y nuevas formas de seguir adelante. Y tal como explicó a la revista AARP : “Si crees que no tienes nada por lo que estar agradecido, sigue buscando. Porque el optimismo no es algo que uno recibe sin más. No puedes esperar a que las cosas sean fantásticas. Te tienes que comportar de forma que sea eso lo que promuevas”.

Estas declaraciones llegan tan sólo unos días después de que Fox asegurara que se sentía “muy positivo” a pesar de los estragos que ha supuesto su enfermedad.

El actor compartió que el último año fe sumamente retador debido a los muchos proyectos en los que se vio involucrado, que debido al Parkinson, se complicaron aún más. A pesar de todo, Fox también consideró que fue un año muy gratificante.

“Ya sabes, mi hija también se va a casar... están pasando cosas buenas, y la vida es buena. Así que ha sido un buen año, seguro. (Ha habido) Un montón de retos físicos estos días han sido diferentes partes, pero solo era que tenía un montón de cosas... Tenía una película, un documental y un montón de obligaciones”.