De qué se trata la nueva The Office, a 10 años del último capítulo de su versión más famosa. The Office, de Netflix.

Más de una década después de que los espectadores se despidieran de la querida serie de “The Office”, una nueva comedia ambientada en el mismo universo que la compañía papelera favorita de todos, Dunder Mifflin, llegará a las plataformas de streaming.

Esta emblemática serie que logró capturar de manera única las idiosincrasias del ambiente laboral americano mediante su característico estilo de falso documental, sigue siendo un referente indiscutible de la comedia televisiva a varios años de su final. Ahora, ante la posibilidad de una nueva adaptación, los seguidores y la industria televisiva se encuentran al borde de la expectativa.

En las últimas horas, los productores de este remake dieron más detalles de lo que serán las grabaciones y el guion de la misma, lo que aumentó las expectativas de los fanáticos en redes sociales.

Quienes serán los actores que protagonizarán esta serie

Con respecto a esta nueva sitcom, aún hay muchos detalles por conocer, aunque de momento ya se sabe quiénes serán dos de los protagonistas, que ya es una pista a tener en cuenta. Pero, ¿quiénes serán los encargados de sustituir a los Steve Carell y compañía?

Domhnall Gleeson, actor irlandés de 40 años, pero que también ha ejercido como director e incluso como escritor. REUTERS/Carlos Osorio

El primero de ellos es Domhnall Gleeson, actor irlandés de 40 años, pero que también ha ejercido como director e incluso como escritor. Su nombre resultará familiar ya que es familia de los también intérpretes Brian Gleeson y Brendan Gleeson, hermano y padre de Domnhall respectivamente.

Aunque comenzó a darse a conocer en algunas entregas de Harry Potter como Bill Weasley, hermano de Ron, Gleeson empezó realmente a tener una gran carrera a partir de la década de 2010. Tras aparecer en películas como Anna Karenina y series como Black Mirror, el irlandés protagonizó Una cuestión de tiempo, una de las grandes comedias románticas de los últimos años y en la que actuaba junto a Rachel McAdams y una por entonces desconocida Margot Robbie.

Con los años, el actor ha intercalado papeles en grandes proyectos como Star Wars -donde daba vida al General Hux- con series como Run o Los fontaneros de la Casa Blanca.

Por su parte, la otra gran incorporación de The Office será Sabrina Impacciatore, actriz italiana de 56 años y que quizá pueda resultar más desconocida para el público con respecto a Domhnall. A menos que hayan visto The White Lotus, la serie con la que se ha dado a conocer tras interpretar a la gerente del hotel de la segunda temporada. Un papel por el que llegó a recibir la nominación al Emmy como actriz de reparto y que le ha abierto las puertas de esta gran oportunidad para seguir demostrando su talento para la comedia. Y qué mejor vehículo para ello que The Office.

la otra gran incorporación de The Office será Sabrina Impacciatore, actriz italiana de 56 años. REUTERS/Mario Anzuoni

A pesar de la atmósfera de nostalgia y las expectativas elevadas, todavía no se ha confirmado si algún miembro del elenco original hará apariciones especiales. Lo que sí es seguro es que la fórmula de falso documental, que permite una inmersión única en la vida diaria de los personajes, rompiendo en ocasiones la cuarta pared, volverá a ser un componente central de esta nueva entrega.

De qué tratará la nueva adaptación de The Office

Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore están preparando el escenario para un regreso único al mundo de la comedia en formato de falso documental, siguiendo los pasos del “The Office” estadounidense. La nueva serie, aun sin título, promete rejuvenecer el estilo característico que definió a su predecesora, situando la acción en un periódico histórico del oeste del país norteamericano que lucha por no desaparecer.

El proyecto reúne a un equipo creativo de renombre, liderado por Greg Daniels, conocido por adaptar “The Office” para el público estadounidense, y Michael Koman, co-creador de “Nathan For You”. Ambos actuarán como showrunners, inyectando nueva vida en la fórmula de falso documental que tantos éxitos ha cosechado.

“El equipo de documentales que inmortalizó la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton está buscando un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico moribundo del Medio Oeste y el editor intenta revivirlo con reporteros voluntarios”, describe el comunicado de prensa compartido.

A diez años del final de la serie, hacemos un repaso por las carreras de los memorables personajes de The Office (Créditos: EFE/Mitchell Haaseth/NBC Universal)

La decisión de ambientar la nueva serie en un periódico brinda una oportunidad idónea para explorar la narración cómica, al tiempo que se ofrece un comentario social sobre el estado actual de los medios de comunicación tradicionales.

Lisa Katz, cabeza de contenidos de NBCUniversal Entertainment, expresó su entusiasmo por el proyecto, señalando que, a más de una década del último episodio de “The Office”, la serie continúa ganando nuevos aficionados. “En asociación con Universal Television y dirigida por el equipo creativo de Greg Daniels y Michael Koman, esta nueva serie presenta un elenco de personajes en un entorno propicio para la narración cómica: un periódico”, afirmó.

Los creadores originales de “The Office”, Ricky Gervais y Stephen Merchant también están involucrados en la producción, garantizando así que la esencia que hizo tan especial a “The Office” se mantenga intacta. La serie original no solo fue un trampolín para muchos de sus actores, convirtiéndolos en nombres reconocidos, sino que también se alzó con cinco premios Emmy durante su emisión desde 2005 hasta 2013.