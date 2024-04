“The Office” 10 años después: la evolución del elenco tras el final de la serie

A diez años del final de la serie, hacemos un repaso por las carreras de los memorables personajes de The Office. (Créditos: EFE/Mitchell Haaseth/NBC Universal)

“Hay un montón de belleza en las cosas ordinarias. ¿No es ese el punto?”, menciona Pam Beesley, el personaje de Jenna Fischer en la escena final del último capítulo de The Office. Una reflexión que realmente conmueve a cualquier fanático de la famosa serie desarrollada por Greg Daniels, pero que también evoca el camino de cada uno de los actores que protagonizó esta peculiar sitcom en el estilo de falso documental. A 10 años de su emotivo desenlace, queda preguntar: ¿Qué tan “ordinarias” han sido las vidas de los miembros del reparto y dónde se encuentran ahora?

Tras el reciente reencuentro de John Krasinski con Steve Carell en las grabaciones de Amigos imaginarios, a casi 11 años de decirle adiós a la oficina de Dunder Mifflin, es momento de hacer un breve repaso de cada uno de los protagonistas y cómo han evolucionado sus carreras y ámbito personal.

Steve Carell (Michael Scott)

Steve Carell transicionó de la comedia a roles dramáticos tras The Office, recibiendo su primera nominación al Oscar y protagonizando series como The Morning Show. (Créditos: NBC/REUTERS/Eric Gaillard)

Steve Carell, el polémico y adorable Michael Scott, orientó su carrera hacia un cine más dramático desde 2014 con roles en películas como Foxcatcher, obteniendo su primera nominación al Oscar, y en Beautiful Boy: siempre serás mi hijo y Bienvenidos a Marwen. Además, ha participado en series como The Morning Show, Space Force y El paciente, y prestado su voz en títulos más infantiles como la saga de Mi villano favorito, donde hizo de Gru y la reciente Amigos imaginarios, donde interpreta a Blue. En el ámbito personal, Carell está casado desde 1995 con Nancy Walls, con quien ha tenido dos hijos: Elisabeth Anne (2001) y John (2004).

John Krasinski (Jim Halpert)

John Krasinski amplió su carrera hacia la acción y la dirección después de The Office, destacando en la serie Jack Ryan y dirigiendo la trilogía de Un lugar en silencio. (Créditos: NBC/REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Luego de decirle adiós a Jim Halpert, John Krasinski se abrió al género de la acción y en 2018 se convirtió en el analista de la CIA, Jack Ryan para la serie homónima de Prime Video. Posteriormente, participó en otras películas como 3 horas: los soldados secretos de Bengasi y Detroit: zona de conflicto. Casado con la actriz Emily Blunt desde 2010, no solo es padre de dos niñas, sino también el director de la trilogía Un lugar en silencio, donde también ha actuado junto a su esposa. Actualmente, está en medio de la promoción de su film animado Amigos imaginarios, donde dirige y presta su voz.

Rainn Wilson (Dwight Schrute)

Rainn Wilson continuó su carrera actoral en series como Star Trek: Discovery y Utopia, y lanzó su propio podcast, manteniéndose activo en la industria. (Créditos: NBC/Instagram/@rainnwilson)

Rainn Wilson, el hilarante Dwight, es otro de los intérpretes que ha continuado su carrera actoral participando en series como Star Trek: Discovery, Room 104, Transparent y The Rookie, además de tener un papel recurrente en Mom y un rol principal en la serie de ciencia ficción de Prime Video, Utopia. Recientemente, participó de una campaña de AT&T, donde se reunió con algunos de sus excompañeros de The Office y dirige su propio podcast titulado Soul Boom. Wilson está casado con la escritora Holiday Reinhorn desde 1995 y tienen un hijo llamado Walter McKenzie.

Jenna Fischer (Pam Beesly)

Jenna Fischer protagonizó Splitting Up Together y lanzó el podcast Office Ladies, explorando nuevas facetas profesionales tras The Office. (Créditos: NBC/Instagram/@msjennafischer)

Luego del final de la serie, Jenna Fischer protagonizó junto a Oliver Hudson la comedia de ABC Splitting Up Together, que fue cancelada tras dos temporadas. Asimismo, apareció en películas como Los pasos de papá, junto a Ben Stiller, y 15:17 Tren a París, dirigida por Clint Eastwood. Con su compañera de reparto Angela Kinsey, inició el podcast Office Ladies, centrado en la serie. Fischer, que estuvo casada con James Gunn hasta 2007, contrajo matrimonio con el guionista Lee Kirk en 2010, con quien tiene dos hijos, Weston Lee y Harper Marie.

Angela Kinsey (Angela Martin)

Angela Kinsey participó en Splitting Up Together, lanzó un podcast y continuó actuando en series y películas, manteniendo una presencia constante en la pantalla. (Créditos: NBC/Instagram/@angelakinsey)

Angela Kinsey, conocida por su papel de contable amante de los gatos en The Office, apareció en Splitting Up Together junto a Jenna Fischer antes de lanzar su podcast. Ha realizado participaciones en New Girl, Fresh Off the Boat, The Real O’Neals y A.P. Bio, y protagonizó en Haters Back Off de Netflix. Kinsey apareció en las películas de Netflix A mi altura y su secuela, y fue panelista invitada en Deliciousness de MTV. En 2016, se casó con el actor y panadero Joshua Snyder, tras haber estado casada con Warren Lieberstein, con quien tiene una hija.

Ed Helms (Andy Bernard)

Ed Helms protagonizó comedias como Vacation y Tag y demostró su versatilidad en la industria del entretenimiento tras The Office. (Créditos: NBC/REUTERS/Mike Blake)

Interpretando al graduado de Cornell en The Office, Ed Helms logró éxito en taquilla con la trilogía de The Hangover. Tras el final de The Office, Helms protagonizó varias películas, incluyendo comedias como Vacation (2015) y Tag (2018), así como el drama Chappaquiddick (2017). En 2021 cocreó y protagonizó la comedia Rutherford Falls y actuó junto a Jennifer Garner en la película de Netflix Familia revuelta a finales de 2023. Helms está casado y tiene una hija, aunque nunca ha revelado públicamente el nombre de ninguna de las dos.

Mindy Kaling (Kelly Kapoor)

Mindy Kaling creó y protagonizó varias series de éxito, además de prestar su voz en filmes animados, consolidando su carrera en múltiples facetas creativas. (Créditos: NBC/REUTERS/Danny Moloshok)

Después de su paso por la sala de guionistas a estar frente a la cámara en The Office, Mindy Kaling protagonizó The Mindy Project y creó las comedias de Netflix Champions y Never Have I Ever, así como The Sex Lives of College Girls en HBO Max. Además, prestó su voz a películas animadas como Ralph, el demoledor, Intensamente y su proyecto más reciente: Velma. También actuó en Un viaje en el tiempo, Ocean’s 8: las estafadoras y Ellas mandan. En el presente, Kaling tiene dos hijos y B.J. Novak es el padrino de ambos.

B.J. Novak (Ryan Howard)

B.J. Novak publicó una colección de relatos y participó en varios proyectos cinematográficos, manteniendo una carrera diversa tras su paso por The Office. (Créditos: NBC/Instagram/@bjnovak)

B.J. Novak comenzó su carrera en The Office como guionista y actor, interpretando a Ryan, el cuestionable joven en prácticas. Tras recibir cinco nominaciones al Emmy como productor de la serie, continuó actuando y escribiendo, y en 2014 publicó una colección de cuentos titulada One More Thing: Stories and Other Stories. Asimismo, participó en roles secundarios en El sueño de Walt, El sorprendente Hombre Araña 2: la amenaza de Electro y Hambre de poder. Su último proyecto fue en 2022, cuando escribió, dirigió y protagonizó la comedia Venganza.

Melora Hardin (Jan Levinson)

Melora Hardin tuvo roles en series como The Bold Type, participó en Broadway y dirigió proyectos cinematográficos, mostrando su polivalencia artística. (Créditos: NBC/Instagram/@meloradhardin)

Melora Hardin, conocida por su papel de Jan, ha tenido una carrera prolífica con apariciones en Gilmore Girls, Outlaw, CSI: Miami, Scandal y The Blacklist, roles recurrentes en Monk y Transparent, y como regular en Wedding Band y The Bold Type. Participó en películas como 27 Dresses, 17 Again y You, esta última también dirigida por ella. Debutó en Broadway en Chicago como Roxie Hart y compitió en la temporada 30 de Dancing with the Stars, alcanzando las semifinales. Hardin está casada con el actor Gildart Jackson desde 1997, con quien tiene dos hijas.

Oscar Nuñez (Oscar Martinez)

Oscar Nuñez actuó en películas como The Lost City y mantuvo una carrera variada en televisión y cine después de The Office. (Créditos: NBC/Instagram/@oscarnunezla)

Luego de alcanzar la fama con la serie, Oscar Nuñez, ha participado en otras ficciones de TV como Benched, People of Earth y Mr. Iglesias, además de algunas apariciones en Brooklyn Nine-Nine, It’s Always Sunny in Philadelphia, Shameless, American Housewife y The Goldbergs. Es reconocido por sus actuaciones en la película Baywatch de 2017 y en los filmes de 2022, Disenchanted y The Lost City, esta última junto a Sandra Bullock, su coestrella en The Proposal. Nuñez está casado desde 2011 con la actriz Ursula Whittaker, con quien tiene una hija.

Leslie David Baker (Stanley Hudson)

Leslie David Baker prestó su voz en Puppy Dog Pals y buscó financiación para un spin-off de The Office, demostrando su interés por explorar nuevos proyectos. (Créditos: NBC/Instagram/@thelesliedavidbaker)

Leslie David Baker cambió su actitud poco entusiasta en la ficción por un tono más alegre al prestar su voz a los amigos peludos animados Frank y Rufus en Puppy Dog Pals en 2017. Ha realizado participaciones especiales en series como Marry Me, Scorpion y Life in Pieces, y ha aparecido en las películas Wish I Was Here y The Happytime Murders. Entre lo más resaltante, está la campaña en Kickstarter que inició en 2020 para recaudar fondos para el piloto de un spin-off de The Office titulado Uncle Stan. Sin embargo, el proyecto se mantiene en espera de forma indefinida.

Brian Baumgartner (Kevin Malone)

Brian Baumgartner mantuvo una activa carrera actoral y lanzó un podcast sobre The Office, compartiendo su experiencia y conocimientos adquiridos. (Créditos: NBC/Instagram/@bbbaumgartner)

Brian Baumgartner ha mantenido una carrera activa después de The Office, realizando apariciones en Hot in Cleveland, Mike & Molly, Criminal Minds, Law & Order: Special Victims Unit, Chicago Fire y The Goldbergs. Además, ha trabajado como actor de voz en la serie de Netflix, Trash Truck. Al igual que Fischer y Kinsey, Baumgartner lanzó su propio podcast sobre la historia de The Office.

Kate Flannery (Meredith Palmer)

Kate Flannery demostró su versatilidad actoral en televisión y concursos de danza, manteniendo una carrera activa después de The Office (Créditos: NBC/Instagram/@therealkateflannery)

Kate Flannery ha alternado entre roles de invitada en diversos programas de televisión como Brooklyn Nine-Nine, New Girl, American Housewife, Young Sheldon y Magnum P.I., participaciones en cortometrajes digitales y trabajos de voz en varios videojuegos. Tuvo un papel recurrente en la serie animada Steven Universe y compitió en la temporada 28 de Dancing with the Stars. Flannery conoció a su pareja de largo plazo, el fotógrafo de NBC Chris Haston, en el set de The Office.

Creed Bratton (Creed Bratton)

Creed Bratton se enfocó en su carrera musical y tomó roles menores en televisión, demostrando sus diversos talentos artísticos tras The Office. (Créditos: NBC/Instagram/@creedbratton)

Desde que la serie finalizó, Creed Bratton ha asumido diversos roles menores en series como Adventure Time, Franklin & Bash, Grace and Frankie, Upload y PBC. Sin embargo, Bratton ha enfocado más su atención en su música, siendo ex miembro de la banda de rock the Grass Roots, y ha lanzado varios álbumes desde el final de The Office.

Phyllis Smith (Phyllis Lapin-Vance)

Phyllis Smith prestó su voz a personajes animados y continuó actuando en series y películas, diversificando su carrera tras su papel en The Office. (Créditos: NBC/Instagram/@officialphyllissmith)

Phyllis Smith ha aprovechado su papel en la serie para obtener otros papeles memorables, incluyendo una aclamada actuación como la voz de Tristeza en la película de Pixar de 2015, Inside Out. También tuvo un papel recurrente en The OA de Netflix. Smith ha realizado apariciones como invitada en Trophy Wife y The Middle, y en la comedia de 2021, Barb and Star Go to Vista Del Mar.

Craig Robinson (Darryl Philbin)

Craig Robinson protagonizó en películas de comedia y series, además de colaborar en proyectos con Seth Rogen, consolidando su carrera como actor y comediante. (Créditos: NBC/REUTERS/Yara Nardi)

La participación de Craig Robinson en la serie impulsó su camino hacia el estrellato, protagonizando comedias como Hot Tub Time Machine y su secuela de 2015. Tuvo un papel recurrente en Brooklyn Nine-Nine y es conocido por sus colaboraciones con Seth Rogen en Knocked Up, Pineapple Express, This Is the End y Sausage Party. Su sitcom, Mr. Robinson, se emitió en NBC durante seis episodios, y fue el presentador de The Masked Dancer. En 2022, protagonizó la serie de Peacock, Killing It. Robinson también ha tenido varios acuerdos de patrocinio exitosos, apareciendo en anuncios para Pizza Hut, Walmart, Procter & Gamble, entre otros.

Rashida Jones (Karen Filippelli)

Rashida Jones tuvo éxito como actriz, escritora y productora en proyectos como Parks and Recreation y el documental Quincy. (Créditos: NBC/Instagram/@rashidajones)

Rashida Jones, que fue Karen, el interés amoroso de Jim en la temporada 3 de The Office, ha tenido una exitosa carrera como actriz, escritora y productora. Entre sus películas se encuentran Cop Out, The Social Network, Our Idiot Brother, Celeste & Jesse Forever y On the Rocks. Destacó en Parks and Recreation como Ann Perkins, protagonizó la comedia de TBS Angie Tribeca y la serie de Netflix #BlackAF. Sus créditos como escritora incluyen Toy Story 4 de 2019. En 2018, co-dirigió el documental sobre su padre, Quincy, ganando un premio Grammy al mejor filme musical. Ese mismo año, dio la bienvenida a su hijo Isaiah con Ezra Koenig, líder de Vampire Weekend.

Ellie Kemper (Erin Hannon)

Ellie Kemper continuó su ascenso en la comedia con Unbreakable Kimmy Schmidt y participó en proyectos cinematográficos y televisivos destacados. (Créditos: NBC/Instagram/@elliekemper)

Ellie Kemper llevó su actitud alegre de The Office a su actuación en Unbreakable Kimmy Schmidt, recibiendo dos nominaciones al Emmy por su papel protagónico en la serie de Netflix, que duró cuatro temporadas. Se reunió con su excompañera de reparto Kaling en The Mindy Project, interpretando a Heather en tres episodios. Kemper también apareció en la gran pantalla en Sex Tape y Home Sweet Home Alone. Prestó su voz a personajes animados en The Secret Life of Pets y su secuela, The Lego Batman Movie y Smurfs: The Lost Village. La actriz tiene dos hijos con su esposo Michael Koman.

Paul Lieberstein (Toby Flenderson)

Paul Lieberstein se mantuvo mayormente detrás de cámaras en proyectos como The Newsroom, además de escribir y dirigir películas tras su participación en The Office. (Créditos: NBC/Instagram/@paullieberstein)

Paul Lieberstein no solo interpretó al gerente de RR.HH. en The Office, sino que también se desempeñó como escritor, director, productor ejecutivo y showrunner durante las nueve temporadas de la serie. Desde entonces, ha permanecido principalmente detrás de cámara como productor ejecutivo de The Newsroom, Ghosted y Space Force, aunque ha hecho apariciones en Bad Teacher, The Mindy Project y People of Earth, y escribió y dirigió Song of Back and Neck en 2018 y Out of Office en 2022. En 2008, Lieberstein se casó con la profesora de inglés Janine Serafin Poreba en el restaurante Battery Gardens de Nueva York.