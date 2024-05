Anitta confesó que casi abandona la música tras lanzar Versions of Me: “No me sentía feliz”

A pesar del éxito global de "Envolver", Anitta se sintió insatisfecha con la recepción mixta de "Versions of Me" y las dificultades de su producción. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

La estrella brasileña Anitta, cuyo ascenso a la fama global alcanzó la cúspide con el tema “Envolver”, habló en una entrevista reciente sobre una etapa de profunda insatisfacción personal y profesional. Ella no lo había admitido antes, pero los sucesos que atravesó luego del lanzamiento de Versions of Me, el quinto álbum de su discografía, la llevaron a pensar en retirarse de la música.

“No me sentía feliz”, recordó sobre ese momento de incertidumbre. “Ya no tenía energía. Me fijaba demasiado en las cifras de ventas, leía lo que decían en Internet y los críticos. Y después de haber pensado tanto en cómo sería mi vida si renunciara, o si muriera... mis prioridades cambiaron”.

Nacida y criada en las favelas de Río de Janeiro, Anitta ya tenía un espacio dominante en la música latina desde su álbum debut homónimo en 2013. En diálogo con Variety, la artista se describió como una persona ambiciosa y visionaria, características que indudablemente empujaron su carrera fuera de América Latina.

Anitta recibió múltiples premios por “Envolver”, el cuarto sencillo de su álbum "Versions of Me". (Créditos: REUTERS/Caitlin Ochs)

Versions of Me era el proyecto con el que buscaba consolidarse en el mercado estadounidense. A pesar de recibir una nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo y de lograr un éxito global con su sencillo “Envolver”, la artista expresó su frustración con la recepción mixta del álbum y las dificultades subyacentes que enfrentó durante su producción. El LP perdió solidez al intentar tener “algo para todos”, lo que implicó un bache en el récord personal de la brasileña.

Anitta sufrió otro golpe cuando una misteriosa enfermedad la afligió con dolor crónico y fiebres por meses. Le hicieron pruebas de cáncer y otras condiciones autoinmunes, pero ella asegura que todavía no tiene un diagnóstico sólido de lo que ocurrió.

“Pensé que iba a morir. Y si moría, quería dejar una obra que me representara a mí y a los sonidos que me gustan. Ya había tenido ‘los hits’; según los números ya lo había hecho”, recordó al medio estadounidense. “La muerte y el hecho de no saber qué nos deparará el mañana me hacen sentir más viva. Ahora quiero intentar algo que me haga sentir artista de nuevo”, dijo sobre su cambio de enfoque.

La resolución de Anitta de reinventarse artísticamente y volver a su raíz musical fue tan fuerte que provocó cambios significativos en su equipo de trabajo, incluida la separación de quien había sido su mánager por casi una década y de Warner Music.

La salida de Anitta de Warner Music se vio marcada por críticas públicas hacia la discográfica, especialmente por su manejo de la promoción y la inversión en su trabajo. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Su salida de la discográfica estadounidense estuvo marcada por varios episodios de tensión en torno a discrepancias creativas y de marketing. Antes de finalizar su contrato, la cantante llegó a manifestar públicamente su disconformidad con la gestión de Warner.

Tal era su intención de salir de la empresa, que declaró: “si existiera una multa por rescisión contractual, estaría dispuesta a vender mis órganos para pagarla”. Una de las críticas más fuertes que lanzó a las redes sociales acusaba a Warner de no invertir en sus videos musicales y de tener un enfoque excesivamente dependiente de la viralidad en TikTok para promocionar su música.

Después de un millonario acuerdo que la liberó de su sello anterior en abril de 2023, Anitta emergió con nuevas alianzas, incluido un contrato con Republic Records y la convocatoria de la mánager Rebeca León, conocida por su trabajo con figuras eminentes como Rosalía, J Balvin y Juanes.

Funk Generation, su nueva propuesta musical, es la apertura de este capítulo nuevo en su vida. Fue lanzado el 26 de abril y se caracteriza por un retorno al sonido auténtico del baile funk de las favelas brasileñas.