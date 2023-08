Anitta afirma que decidió hacer funk brasileño tras estar enferma durante meses

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- La cantante brasileña Anitta explicó este miércoles en México que, después de haber estado enferma durante meses, decidió que, aunque implicase mucho trabajo y paciencia, haría funk brasileño.

"Allá (en el hospital) escuchaba que iba a morir y me di cuenta que no quería morir sin dejar hecho mi proyecto soñado", dijo la artista, quien relató que estuvo meses en el hospital, donde los doctores trataban de saber cuál era su padecimiento ante análisis que arrojaban marcadores cancerígenos elevados.

La artista, una de las mayores estrellas del pop brasileño, compartió que a final de 2022 se puso enferma pero que, a día de hoy, no sabe cuál fue su padecimiento. Como consecuencia estuvo cinco meses en el hospital, en los que empezó a crear su próximo trabajo, que sería de funk carioca.

Dio detalles de cada canción a su equipo para que juntara productores de Brasil y de otros países para que, cuando llegara al estudio, pudiese materializar todo lo que quería hacer.

Después de estos meses en el hospital, decidió pasar un mes probando otros tratamientos y métodos alternativos. Relató que buscó curanderos, medicina natural y todo tipo de terapias más espirituales. "El cuerpo habla y yo quería respuestas", sentenció.

"Volví al hospital y ya no tenía indicativo de cáncer, dije 'ahora voy a hacer este álbum, todo lo que quiero en mi vida lo voy a lograr'", explicó.

Contó que después de eso alquiló una isla privada en Brasil en la que había, por un lado, doctores y, por otro, un estudio en el que cada día grababa una canción.

"Mi mamá estaba conmigo y también una consteladora familiar, una terapeuta y un chamán. Pensé: de algún sitio vendrá la mejora'", bromeó.

Anitta siempre quiso hacer este tipo de música pero explicó que muchas personas le decían que fuera de Brasil nadie escucha este género y que tardaría mucho en lograr que se expandiese.

La brasileña estuvo en la capital mexicana presentando en una conferencia de prensa "Funk Generation: A Favela Love Story", un "bundle" -como se llama a un paquete con más de un producto- con tres temas.

"Funk Rave" fue el primero, con el que inauguró esta nueva etapa de su carrera abrazando a las comunidades de su país, en las que creció. Después, llegó "Casi Casi" y por último "Used to be".

Con ritmos brasileños, y tradiciones y barrio en los vídeos musicales, la cantante se adentra en su intento por llevar todo lo que ama de su país a todo el mundo.

Aseguró que "el desafío es muy grande" pero que tiene claro que quiere hacer un disco completo de este género junto a Universal Music, su nueva disquera.

"El algoritmo te enseña cosas que ya te gustan, y hacer nuevos ritmos es un desafío, iniciar una tendencia siempre lleva más tiempo, pero me gustan los desafíos. Muchos brasileños desistieron en medio del camino", recalcó.