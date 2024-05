Dan Schneider ha iniciado una demanda contra el documental “Quiet on Set” por presentarlo como un abusador de menores

Dan Schneider ha demandado a los productores de "Quiet on set" argumentando difamación en su contra

El controversial productor televisivo, Dan Schneider, ha iniciado una demanda por difamación contra los creadores de la serie documental “Quiet on Set”, incluyendo a Warner Bros. Discovery, Maxine Productions, Sony Pictures Television, entre otros. La acción legal, documentada recientemente, surge en respuesta a las acusaciones vertidas en la serie, en la que, según sus alegatos, “se le retrata falsamente como abusador sexual de menores durante su época en Nickelodeon”, afectando gravemente su reputación.

Schneider, quien ha sido la mente creativa detrás de exitosas series juveniles como “The Amanda Show”, “Drake & Josh”, “Zoey 101″, “iCarly” y “Victorious”, argumenta que “Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV” ha realizado un trabajo difamatorio en su contra. La demanda interpuesta alega que la serie documental utilizó técnicas de edición manipulativas para crear una impresión errónea de Schneider, intentando asociarlo con otros dos ofensores sexuales infantiles condenados que trabajaron en algunos programas de Nickelodeon.

Detrás de la optimista presencia en pantalla de estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, "Quiet on set" revela un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y equipo menores de edad.

Según la demanda, tales acciones tuvieron el objetivo de generar “clics, índices de audiencia y vistas”, o en otras palabras, lucro. Los abogados de Schneider defienden que este no tenía conocimiento del abuso cometido por otros, no fue cómplice del mismo y condenó el abuso una vez fue descubierto, además de deslindarlo de ser un abusador.

“Schneider no tenía conocimiento de sus abusos, no fue cómplice de los mismos, los condenó una vez descubiertos y, lo que es más importante, no fue él mismo un abusador sexual de menores”, declaró el equipo legal de Dan.

Dan Schneider admitió que tuvo comportamientos desagradables en sus primeros años de carrera como productor, pero no fueron nada parecido a un abuso de menores (Créditos: Investigation Discovery)

Además, Schneider reconoce haber tenido comportamientos inapropiados hacia colegas, subordinados y miembros del elenco en su época en Nickelodeon, pero insiste en que dichos comportamientos no estaban relacionados con ningún tipo de abuso sexual infantil. A pesar de admitir errores y ejercicios de juicio pobres en sus primeros días de carrera, Schneider aclara que ha tomado responsabilidad por sus acciones, aunque enfatiza que la serie documental sobrepasa los límites al implicarlo falsamente en crímenes contra menores.

Esto fue lo que declaró el productor a TMZ:

“Recientemente, la docuserie Quiet on Set puso de relieve los errores que cometí y el mal juicio que mostré durante mi etapa en Nickelodeon, la mayoría de los cuales ocurrieron hace décadas, durante los inicios de mi carrera como productor, trabajando en programas para Tollin/Robbins Productions. No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento de ese comportamiento, y seguiré asumiendo la responsabilidad por ello”.

No obstante, Schneider argumentó que el programa no se detuvo allí y lo relacionó con serios crímenes de los cuales asegura no ser responsable, así como tampoco los encubrió.

"Fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que estuve involucrado o facilité crímenes horribles", dijo Dan Schneider sobre el documental Investigation Discovery

“Fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que estuve involucrado o facilité crímenes horribles por los cuales depredadores de niños han sido procesados y condenados. No tengo ninguna objeción a que se destaquen mis fracasos como jefe, pero está mal engañar a millones de personas a la falsa conclusión de que estuve involucrado de alguna manera en actos atroces como los cometidos por depredadores de niños”.

La demanda busca reparación por los daños sufridos, incluyendo angustia mental y pérdidas financieras, a raíz de la difusión de la serie documental. Hasta el momento, ninguno de los involucrados en el programa se han pronunciado respecto a la demanda, no obstante, han sido varias las personalidades que han denunciado las controversiales actitudes de Schneider no sólo en sus primeros años de carrera como él argumenta.

Jennette McCurdy fue una de las primeras celebridades en denunciar a Dan Schneider en su libro "I'm Glad My Mom Died"

Uno de los casos más sonados fue el de Jennette McCurdy, quien en su libro I’m Glad My Mom Died, compartió varios pasajes oscuros de Dan llamándole “el creador”, como obligarla a beber alcohol cuando aún era menor de edad y sobornarla con una importante cantidad de dinero para que no revelara su incómoda experiencia siendo parte de Nickelodeon.