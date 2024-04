¿Por qué a Jon Bon Jovi no le gustaba “Livin’ on a Prayer”?

Jon Bon Jovi reveló en una entrevista que inicialmente dudaba del éxito de "Livin' on a Prayer" (Créditos: EFE/EPA/NEIL HALL)

En una reciente entrevista con la revista People, Jon Bon Jovi, líder de la icónica banda Bon Jovi, reveló que inicialmente no estaba convencido del éxito que podría tener la canción Livin’ on a Prayer, a pesar de que se convertiría en uno de los mayores éxitos de su carrera musical.

La banda, que ha cosechado fama mundial desde su formación, está promocionando su más reciente trabajo, Forever, que se lanzará el 7 de julio. En este mismo marco, el vocalista de la legendaria banda de rock aprovechó para hablar sobre la que posiblemente es la canción insignia de su agrupación.

"Livin' on a Prayer" fue lanzada en 1986 y es considerada uno de los mayores éxitos de Bon Jovi (Créditos: Drew Gurian/Invision/AP)

La falta de conexión inicial de Bon Jovi con el tema lanzado en 1986 y perteneciente al álbum Slippery When Wet, se debió a su percepción de que era un tema demasiado simple. “No es que no quisiera grabarla, pero no estaba muy impresionado el día que la escribimos”, recordó el artista.

Fue solo después de trabajar en la línea de bajo en la demo de estudio cuando la canción cobró vida, según relató el ganador del Grammy. “Al principio era la simple progresión de acordes, las melodías y las letras, pero la línea de bajo cobró vida cuando la llevamos a la banda y la trabajamos”, reflexionó.

"Livin' on a Prayer" alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 (Créditos: Drew Gurian/Invision/AP)

“Sabíamos lo que queríamos, sólo que no lo teníamos, y entonces me dije: ‘Sí, está bien. Un buen día. Buen día en la oficina’, y me equivoqué”, admitió Bon Jovi. “Es una de las canciones más grandes de nuestro catálogo”, resaltó.

Pero este no es el único éxito del que Bon Jovi no predijo su impacto. Otro caso parecido fue el de “Always”, del álbum Cross Road de 1994, que Jon también destacó como una de esas composiciones subestimadas que terminaron siendo coreadas por millones de fanáticos.

La historia detrás de "Livin' on a Prayer" y otros éxitos es explorada en la serie documental "Thank You, Good Night: The Bon Jovi Story" (Créditos: Disney/Hulu vía AP)

El legado de Bon Jovi

Livin’ on a Prayer, escrita por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y el compositor Desmond Child, no solo marcó un hito en la carrera de la banda sino que también jugó un papel crucial en la definición de su sonido característico.

Además, la historia detrás de este y otros éxitos de Bon Jovi se explora en profundidad en Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, una serie documental disponible en Hulu que incluye episodios dedicados a la creación de sus canciones más icónicas.

Jon Bon Jovi enfrentó recientemente problemas con sus cuerdas vocales, considerando incluso el retiro (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Este tema, que inicialmente se consideró adecuado para una banda sonora de película, terminó consolidándose como el segundo sencillo de Slippery When Wet, alcanzando el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100.

Entre otros detalles, el vocalista de la agrupación musical también habló sobre el pasar de los años y cómo fueron los primeros años en la música. “Estaba dispuesto a superar a todo el mundo, creo que de eso se trataba”, dijo Bon Jovi, de 62 años. “No era el mejor en nada. Sólo era el que más trabajaba, y no era más que el deseo de mejorar cada día”, agregó.

Bon Jovi promociona su más reciente trabajo "Forever", que se lanzará el 7 de julio (Créditos: EFE/Mark Seliger)

Asimismo, la estrella de rock reveló hace unas semanas que estuvo enfrentando problemas con sus cuerdas vocales, por lo que optó por una cirugía correctiva tras considerar el retiro. Actualmente en recuperación, el artista manifestó que estaría dispuesto a apartarse de los escenarios si su capacidad vocal posoperatoria no cumplía con las altas expectativas

“Si el canto no es grande, si no puedo ser el chico que una vez fui... entonces se acabó”, detalló Jon. “Y estoy bien con ello”, especificó, dando a entender su positividad frente a cualquier escenario posible. Sin embargo, pese a las dificultades, el futuro parecer prometedor para la banda, que pronto lanzará un nuevo álbum para todos sus fanáticos.