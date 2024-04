Céline Dion acabó en el hospital en el día de su boda: “La presión era demasiada”

La elección de Céline Dion por una tiara de 3 kilos y su visita al hospital tras su boda. (Frank Micelotta/Getty Images)

Céline Dion compartió una vivencia personal que marcó su boda en 1994 con René Angélil. Durante una entrevista reciente con Vogue, la cantante describió cómo un aparatoso accesorio de su gran día terminó causándole una visita al hospital.

El día de su boda, Dion eligió llevar una tiara que pesaba aproximadamente 3 kilos y estaba adornada con más de dos mil cristales de Swarovski. A pesar de haber practicado su caminata al altar, no anticipó las complicaciones que surgirían debido al cambio de superficie del suelo, de madera a tapizado, en la catedral.

“Cuando eres tan feliz, no hay peso, no hay problema, no hay dolor”, señaló la cantante sobre esta anécdota de su matrimonio. (KMazur/WireImage)

Este inesperado obstáculo, lejos de hacerla cambiar de planes, se convirtió en una prueba de su resiliencia y determinación. “Cuando eres tan feliz, no hay peso, no hay problema, no hay dolor”, aseguró. La noche de la boda transcurrió con alegría hasta que cayó en cuenta que “la presión era demasiada” y le había causado una herida en su cabeza.

Al día siguiente, un prominente hinchazón del tamaño de un huevo en su frente la motivó a buscar atención médica, lo que resultó en un tratamiento con antibióticos durante aproximadamente tres semanas. “Me desperté, me miré al espejo. Tenía un bulto del tamaño de un huevo en medio de la frente”, recordó, destacando que, pese a todo, no cambiaría nada de aquel día significativo.

La tiara, más que un simple accesorio de boda, simboliza el peso de las expectativas, los sacrificios y el compromiso que conlleva el amor verdadero. “Este es un momento que estará conmigo por el resto de mi vida”, afirmó Dion, enfatizando que, a pesar de los desafíos físicos y emocionales, el amor y la memoria de Angélil continúan inspirándola.

La pareja se casó a finales de 1994 y estuvieron juntos por 22 años hasta la muerte de Angélil en 2016. (Ethan Miller/Getty Images)

¿Cuántos años le llevaba René a Céline?

La historia entre Céline Dion y René Angélil comenzó cuando ella tenía solo 12 años y él, 38. Es decir, había una diferencia de edad de 26 años. Fue este último quien ayudó a Dion a grabar su primer sencillo, estableciendo las bases de una relación que se solidificaría con el tiempo. Se comprometieron en 1991, revelaron su relación al mundo en 1993 y finalmente se casaron en diciembre de 1994, una unión que duró 22 años hasta el fallecimiento de Angélil en 2016.

Durante su matrimonio, la pareja tuvo tres hijos: René-Charles, ahora de 23 años, y los gemelos Eddy y Nelson, de 13 años. Céline Dion ha mantenido vivo el legado de Angélil, recordándolo amorosamente en el quinto aniversario de su muerte en 2021 a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su perdurable amor y gratitud hacia él.

La historia de Celine Dion y René Angélil comenzó cuando ella apenas tenía 12 años, durante la época en la que el músico comenzó a impulsar su carrera. (Ethan Miller/Getty Images)

Céline Dion y su lucha contra el síndrome de persona rígida

La reconocida intérprete enfrenta una dura batalla contra el síndrome de persona rígida (SPS), una rara enfermedad autoinmune que afecta a cerca de ocho mil personas globalmente. Esta condición ha provocado en Céline espasmos y rigidez muscular, alterando significativamente su capacidad para caminar y su habilidad vocal. Como consecuencia, tuvo que poner en pausa su carrera, cancelando presentaciones hasta 2024.

Previamente, la artista canadiense compartió sus impresiones iniciales sobre el diagnóstico, cuestionándose el porqué de su situación: “Al principio me preguntaba: ¿Por qué yo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué he hecho? ¿Es mi culpa?”, se cuestionó, pero “la vida no te da ninguna respuesta. ¡Solo tienes que vivirla!”.

Céline Dion junto a su hijo mayor, René-Charles, durante su aparición en los Grammy 2024. (REUTERS/Mike Blake)

A pesar de no existir una cura conocida para el SPS, Céline Dion se mantiene firme en su lucha, adoptando un riguroso tratamiento que incluye terapia física, atlética y vocal.

“No he vencido la enfermedad, ya que todavía está dentro de mí y siempre lo estará”, sostuvo. “Espero que encontremos un milagro, una manera de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. Así que soy yo, ahora con el Síndrome de la persona rígida”.