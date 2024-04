Grimes pidió disculpas en redes por su desastroso show en Coachella: “Ser malo en matemáticas no es un pecado”

En repetidas ocasiones, la artista tuvo que intervenir para explicar al público que estaba atravesando dificultades con la mezcla de las canciones en el set. (Coachella)

El reciente espectáculo de Grimes en Coachella se convirtió en el centro de atención por los significativos problemas técnicos que se viralizaron en plataformas como X y TikTok. La artista canadiense, durante su actuación el pasado 13 de abril, enfrentó complicaciones debido a la aceleración excesiva de sus pistas, lo cual describió como una situación donde “todas sus pistas iban el doble de rápido”.

La intérprete experimental tomó el escenario Sahara para ofrecer un set de DJ programado para durar 50 minutos. No obstante, cerca de la mitad de su presentación, tuvo que iniciar de nuevo varias veces la canción “Music 4 Machines”, debido a que se ejecutaba a una velocidad dos veces superior a la esperada. El caos se mantuvo en el resto de su actuación.

La artista experimental enfrentó desafíos técnicos en Coachella y prometió un set impecable para la próxima semana. (Créditos: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)

“Esto es difícil de explicar, pero estamos teniendo un error técnico mayor”, dijo a la multitud. “No me juzguen por ser mala en calcular cosas”. Según explicó durante su performance, el problema tenía una raíz numérica y no lograba resolverlo en el momento: “No puedo hacer las matemáticas. Son casi imposibles de mezclar, así que el resto de mi set no serán mezclas, pero aun así será divertido”.

En más de una ocasión, dejó escapar varios gritos de ira debido a la frustración por el mal desempeño del show en vivo. “Saben que ser malo en matemáticas no es un pecado”, se excusó y provocó una serie de comentarios en redes sociales.

"Todas mis pistas son el doble de rápido", explicó Grimes sobre complicaciones en su más reciente show. (Créditos: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)

Grimes se disculpa por su concierto en Coachella

Posteriormente, a través de una declaración en la plataforma X (anteriormente Twitter), Grimes se disculpó por los inconvenientes técnicos, prometiendo una mejora considerable para su próxima presentación el próxima 20 de abril. Su compromiso se centró en un regreso más fuerte, pero reconoció que hizo falta involucrarse personalmente en todos los aspectos de su espectáculo para asegurar su exitosa ejecución.

“Quiero disculparme por los problemas técnicos con el show de esta noche. Quería volver muy fuerte y usualmente manejo todos los aspectos de mi show yo misma - para ahorrar tiempo esta fue una de las primeras veces que he subcontratado cosas esenciales como rekordbox bpm’s y dejar que otra persona organice las pistas en la tarjeta sd, etc. Tuve una mala sensación de antemano al no haber pasado todo por los cdjs yo misma y aunque lo señalé no fui insistente”, se leía en la extensa disculpa.

La estrella aprendió "una gran lección" tras los problemas técnicos en su concierto de Coachella 2024. (Créditos: Kevin Mazur/MG18/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

En esa misma línea, continuó hablando sobre la “gran lección” que aprendió de la experiencia y destacó la importancia de hacer las cosas por sí mismo si “quieres que se hagan bien”. Además, no se siente mal de ser grosera “incluso si a la gente le hace sentir mal”. Por último, prometió ser más interactiva con el público, en caso de que ocurran fallas en el futuro, y aseguró a los fans que nada saldría mal cuando durante su actuación del segundo fin de semana en Coachella.

“Organizaré personalmente todos los archivos la semana que viene. No permitiré que vuelva a ocurrir algo así. He pasado meses en este espectáculo, haciendo música y visuales, y hay que admitir que por el momento no estoy de buen humor. Pero la próxima semana será perfecta, todo pasará por mis manos”, afirmó.

La DJ canadiense finalmente pidió disculpas a sus seguidores en una extensa publicación en la plataforma X. (Foto AP/Marco Ugarte)

Entre las razones por las que su concierto sonó muy mal para los asistentes, la artista dio una explicación: “Los cdjs me estaban mostrando bpms como 370 por lo que ni siquiera podía mezclar manualmente de oído y los monitores frontales estaban apagados, así que era literalmente un caos sonoro de mi parte tratando de adivinar cómo sonaban las cosas para ustedes. Por favor, perdónenme. Con amor, siempre”.