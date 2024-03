Los motivos del retraso del estreno de la nueva entrega del Batman de Robert Pattinson

Las esperada secuela de The Batman a cargo de Matt Reeves ha anunciado su retraso hasta octubre de 2026

Warner Bros. ha anunciado cambios significativos en su calendario de estrenos. Entre los más importantes se encuentra el retraso de The Batman 2, secuela de la cinta del hombre murciélago a cargo del director Matt Reeves.

Originalmente, The Batman llegaría a los cines de todo el mundo en 2025, pero ahora, Warner Bros. Pictures ha anunciado que la cinta será estrenada hasta el 2 de octubre de 2026.

Según fuentes de la casa productora, este retraso es resultado de las huelgas de actores y guionistas que azotaron Hollywood a lo largo de 2023, generando un significativo retraso en varias producciones que se encontraban en desarrollo.

Fuentes de Warner Bros. Pictures aseguran que fue la huelga de actores y guionistas lo que retrasó The Batman 2 y varios proyectos del estudio (A la izquierda, el director Matt Reeves, a la derecha, el protagonista de The Batman, Robert Pattinson)

The Batman 2 no es el único proyecto que Warner Bros. Pictures ha tenido que recalendarizar. Otra de las películas afectadas fue The Bride!, una nueva versión de La Novia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Christian Bale, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening y Penélope Cruz.

Ahora, la película ocupará la fecha originalmente asignada a la secuela de Batman, estrenándose el 3 de octubre de 2025.

The Bride, la nueva versión de La Novia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal, ocupará la fecha de estreno original de The Batman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alto Knights, una cinta de gangsters a cargo de Barry Levinson con la participación de Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci y Cosmo Jarvis, también fue pospuesta del 24 de noviembre de 2024 al 21 de marzo de 2025.

El drama de gangsters del director Barry Levinson también será retrasado hasta 2025 (REUTERS/Mark Blinch)

Además, la película aún sin título del aclamado director Paul Thomas Anderson, que cuenta con un reparto estelar conformado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim y Chase Infiniti, ha fijado su estreno para el 8 de agosto de 2025.

Una película del director Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Regina Hall, verá la luz hasta agosto de 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La secuela de The Batman, dirigida por Matt Reeves, fue anunciada oficialmente en CinemaCon en abril de 2022. Mattson Tomlin se unió al proyecto en agosto del mismo año para coescribir el guion junto a Reeves. En enero de 2023, los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, proporcionaron el título y fecha de estreno para la película, pero la huelga terminó jugando en su contra.

The Batman logró un notable éxito en taquilla, siendo el segundo mejor estreno durante la pandemia con USD 134 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y sumando un total de USD 770 millones de dólares a nivel global.

Tal fue el revuelo de esta nueva versión de Batman que propulsó el lanzamiento de una nueva franquicia, incluyendo una serie dedicada al personaje del Pingüino, interpretado por Colin Farrell, para HBO Max, además el desarrollo de una serie centrada en el Asilo Arkham. Aún se desconoce si estos proyectos también se verán retrasados.

"The Batman"de Matt Reeves generó tanto revuelo que se encargaron varios proyectos alternos de la cinta. Entre ellos, una serie enfocada en El Pinguino, interpretado por Colin Farrell

El elenco de la primera entrega incluyó a Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo, Andy Serkis como Alfred y por supuesto, Robert Pattinson como Batman. Además, se reveló un breve vistazo del actor Barry Keoghan en el papel de lo que, se presume, será el nuevo Joker.

El pasado enero, Matt Reeves reveló que había comenzado a escribir el guión de la esperada secuela del murciélago, asegurando que estaba muy emocionado por el proyecto. Sin embargo, la idea de que la escritura del guión comenzara en 2024 hizo que los usuarios de redes comenzaran a especular que la película tardaría más de lo esperado en ser lanzada, y al final del día, así fue.