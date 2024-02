Los Beatles a la gran pantalla: Sam Mendes dirigirá cuatro películas desde la perspectiva de cada miembro

Una experiencia cinematográfica revolucionaria es la que se anuncia en lo que será un hito histórico, pues las cuatro biopics se estrenarán en 2027 (REUTERS/APPLE CORPS LTD)

La legendaria banda de rock, los Beatles, ha sido el sujeto de múltiples documentales y musicales. Sin embargo, lo que está por venir promete ser un giro revolucionario en cómo se narra la historia de estos iconos de la música. Este martes, el oscarizado director británico Sam Mendes ha anunciado un ambicioso proyecto junto a Sony Pictures que comprenderá la creación de cuatro películas, cada una basada en la vida y perspectiva de los miembros de la banda: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Te puede interesar: Cuatro películas de The Beatles están en camino y cada una abarcará la vida de sus integrantes

En un hito sin precedentes, el extenso proyecto cinematográfico estrenará sus cuatro largometrajes globalmente en 2027, coincidiendo con el 60º aniversario del lanzamiento del primer single del cuarteto, Love Me Do. También marca la primera vez que los Beatles y Apple Corps Ltd., la compañía musical que ellos fundaron en 1968, autorizan el derecho al uso de sus historias de vida y música para una película.

“Me siento honrado de contar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos, y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”, dijo Mendes, de 58 años, que se asoció a Neal Street Productions para llevar a cabo los esperados largometrajes.

El proyecto cinematográfico estrenará sus cuatro películas en 2027, coincidiendo con el 60º aniversario del lanzamiento del primer single de los Beatles, "Love Me Do"

Y es que el director y su equipo tienen por delante la titánica tarea de capturar la esencia multifacética del famoso ‘Fab Four’. “Pretendemos que sea una experiencia cinematográfica única, emocionante y épica: cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes que narran una única historia sobre la banda más célebre de todos los tiempos”, añadió en el comunicado Pippa Harris, socia de Mendes en la productora Neal Street.

Te puede interesar: Paul McCartney recuperó su legendario bajo que fue robado hace más de 50 años

El hecho de que Sony Pictures esté financiando y distribuyendo el proyecto, junto con el apoyo de los dos Beatles sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr, y las familias de los miembros fallecidos, añade un nivel de autenticidad y respaldo clave. Al respecto, Harris subrayó la importancia del proyecto al mencionar: “Contar con la bendición de los Beatles y Apple Corps para hacer esto es un inmenso privilegio”.

Si bien algunos aspectos de la historia de los Beatles ya se han llevado a la pantalla, como en el musical/documental Nowhere Boy (2009) o el documental Get Back (2021) de Peter Jackson, este proyecto representa un hito: será la primera vez que los famosos músicos, en general, sean representados en una película que no es un documental. Es decir, será el biopic oficial de los cuatro de Liverpool en la pantalla grande.

Mendes, ganador de un Oscar y un Globo de Oro, prometió "desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine” (REUTERS/Mike Blake)

Las películas no solo contarán la historia de la banda desde el punto de vista de cada miembro, sino que también explorarán la época en la que vivieron. Cabe destacar que este enfoque permite una exploración más profunda de las individualidades que coexistieron dentro de los Beatles, brindando así una oportunidad única para entender no solo la dinámica grupal sino también el impacto que tuvo cada miembro en la música y la cultura.

Te puede interesar: Los Beatles vuelven al cine: Sam Mendes prepara cuatro películas de cada miembro de la banda

Si bien aún no se ha anunciado el reparto de ninguna de las películas, se espera que sean grandes estrellas las que interpreten a los famosos músicos. Sin duda, este proyecto será uno de los más esperados de los próximos tres años, prometiendo ser un hito en la historia del cine y una experiencia imperdible para los amantes de la música y la cultura pop.

El proyecto cuenta con el apoyo de los dos Beatles sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr, y las familias de los miembros fallecidos (Photo by King Collection/Avalon/Getty Images)

El anuncio de este despliegue cinematográfico aún sin títulos oficiales ha generado gran expectativa, no solo por los admiradores de la banda sino también en la industria del cine, dada la magnitud y la novedad del enfoque propuesto por Mendes y Sony Pictures. Con estas obras, se espera no solo honrar la memoria de los Beatles, sino también presentar su historia de una manera nunca antes vista.