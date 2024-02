Britney Spears afirmó haberse besado con Ben Affleck después de publicar una antigua foto que luego borró

La cantante desempolvó una foto del pasado y desató rumores de un affaire en 1999, año en que empezó a salir con Justin Timberlake (EFE/REUTERS)

Sin necesidad de nuevas entrevistas, Britney Spears ha brindado una revelación inédita sobre su vida personal y los inicios de su carrera que ni siquiera había incluido en su libro de memorias The Woman In Me. En una jugada fiel a su estilo indiscreto, la cantante volvió a sorprender y causar revuelo en las redes sociales tras publicar una foto antigua de ella junto a Ben Affleck, sugiriendo con aparente orgullo que tuvieron un affaire en el verano de 1999.

“Oops”, lo volvió a hacer. La imagen, compartida a través de Instagram, mostraba a ambos artistas de jóvenes junto a la compositora Diane Warren, durante una celebración del álbum “...Baby One More Time”, lanzado en enero de ese año. “¡Una genial foto de mí, Ben Affleck y Diane Warren hace años! Es un actor increíble”, escribió con un aire nostálgico.

Lo cierto es que la fotografía en blanco y negro ya había circulado previamente, pero cobró nueva relevancia con la extraña confesión de Spears en la descripción: “¿Olvidé mencionar que me besé con Ben esa noche? Sinceramente lo olvidé. ¡Maldita sea, eso es una locura!”. Esta afirmación provocó inmediatas sospechas, pues fue ese mismo año en que la intérprete de Toxic empezó a salir con Justin Timberlake.

La fotografía ya había circulado previamente, pero cobró nueva relevancia con la extraña confesión de Spears: “¿Olvidé mencionar que me besé con Ben esa noche?" (Instagram @britneyspears)

Este inesperado recuerdo no sólo resucitó el ambiente de aquella época, sino que también trajo a la memoria la primera etapa del romance entre Affleck y Jennifer López en 2002. Por aquel entonces, ’Bennifer’ vivía su propio cuento mediático, mientras que Britney aún se encontraba en una relación con Timberlake, creando una intrincada red de relaciones y rumores entre las celebridades.

La situación se tornó aún más interesante cuando se recuerda el videoclip I Love Rock & Roll de Spears, estrenado en mayo de 2002, en el cual aparece con una pintura en la mano que decía “Ben”. En su momento, esto se interpretó como un posible guiño a Affleck, añadiendo más leña al fuego de las especulaciones. Sin embargo, nada se pudo confirmar.

Spears finalizó su pie de foto con sus características contradicciones. “Ojalá pudiera contarles la historia que sucedió antes de eso. ¡Dios mío, solo estoy siendo una chica chismosa!”, expresó, para luego escribir: “Psd: en realidad lo olvidé”. Como ha hecho en ocasiones anteriores en las que le ganó la impulsividad, la cantante borró la publicación.

El nombre "Ben" escrito en la mano de Britney Spears en el videoclip de "I Love Rock and Roll" (YouTube @Britney Spears)

La rapidez con la que Britney eliminó la imagen fue una decisión que, lejos de apagar las llamas, ha generado aún más interés sobre las razones detrás de sus confesiones bizarras. Esto, sumado a la ausencia de confirmación oficial por parte de Affleck y la falta de evidencia concreta, por lo que deja el episodio envuelto en un misterio sin resolver.

Curiosamente, en las memorias de Spears publicadas el año pasado, The Woman in Me, ella menciona a Jennifer López, aunque en un contexto completamente diferente. La creadora de Oops! I Did It Again expresó su admiración por la habilidad de la diva del Bronx para manejar su fama con soltura, algo que, según ella, le costaba mucho por su timidez.

“Algunas celebridades lidian bien con la fama. Yo envidio a la gente que sabe cómo hacer que la fama funcione para ellos, porque yo me escondo de ella. Me pongo muy tímida”, manifestó. “Por ejemplo, Jennifer López, desde el principio me pareció una persona que era muy buena en ser famosa. Ella siempre se manejaba muy bien, con dignidad”.

Casado con JLo desde 2022, el actor y productor está próximo a volver a formar equipo con su socio Matt Damon para el próximo documental de Netflix, "Animals" (Getty)

Lo cierto es que, por su parte, Ben Affleck parece estar en un buen momento a nivel personal y profesional. Felizmente casado con JLo desde 2022, el actor y productor está próximo a volver a formar equipo con su socio Matt Damon para el próximo documental de Netflix, Animals, que llevará a la gran pantalla una historia de un secuestro criminal bajo la producción de ambos.

Este nuevo thriller marca un nuevo capítulo en su historial de colaboraciones, que comenzó hace más de dos décadas con el filme En busca del destino (1997). Este 2024, Affleck tomará las riendas como director, mientras que Damon se colocará delante de la cámara como protagonista, dando vida a un personaje cuya historia aún está a la espera de ser revelada con más detalle.