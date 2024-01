¿Nació el amor entre Meryl Streep y Martin Short? Un representante del actor aclaró los rumores

Tras la aparente química y cercanía de los actores de “Only Murders In The Building” durante los Globos de Oro 2024, las especulaciones en redes tomaron fuerza (Star+)

Los rumores de un romance entre Meryl Streep y Martin Short circularon con fuerza en el mundo del entretenimiento tras su aparición en la ceremonia de los Globos de Oro 2024. La química entre los coprotagonistas de Only Murders in the Building durante la gala y sus cercanas interacciones dispararon las especulaciones entre los fans de que los actores habrían iniciado un amorío, ya que actualmente están solteros. Pero Short se encargó de poner fin a los rumores.

Te puede interesar: Esta es la distribución de los asientos para la ceremonia de los Globos de Oro 2024

Un representante del actor, conocido cariñosamente como Marty, ha despejado cualquier atisbo de duda sobre la naturaleza de su relación. Este martes, confirmó a People que no hay tal romance y que “son sólo muy buenos amigos, nada más”. La misma versión ha sido ratificada por TMZ, que agregó que el representante de Short tuvo que desmentirlo a raíz de que un internauta haya lanzado una afirmación sin fundamento.

Pese a haber sido vistos juntos disfrutando de la compañía mutua con mucha confianza durante la 81ª entrega de los Globos de Oro, su relación no trasciende más allá de una amistad cultivada a lo largo de los años. De hecho, Streep es la estrella de la exitosa serie de Hulu Only Murders in the Building desde su tercera temporada, por lo que mantienen un lazo en el mundo del espectáculo, pero solo como amigos.

Meryl Streep es la estrella de "Only Murders in the Building" desde su tercera temporada, por lo que mantiene una amistad con Martin Short, protagonista de la serie (Créditos: Hulu)

En 2010, el protagonista de la serie de Hulu atravesó la difícil pérdida de su esposa, la actriz Nancy Dolman, debido a una lucha contra el cáncer de ovario. Desde entonces, Martin Short se ha mantenido soltero y nunca se volvió a casar. En una entrevista con AARP The Magazine, el actor calificó su matrimonio de 30 años con Dolman como un “triunfo”.

Te puede interesar: El sufrimiento de Dua Lipa cuando debió sentarse con su vestido de sirena en la gala de los Globos de Oro

Incluso, aún a día de hoy, Short confesó mantener conmovedoras conversaciones con su difunta esposa en señal de un vínculo que trasciende el tiempo. “Digo ‘Hola Nan’, ¿sabes?”, reveló. La pareja tiene tres hijos: Katherine, Oliver y Henry.

Por su parte, en contraste con su característico perfil bajo, la vida personal de Meryl Streep ha estado recientemente en el foco mediático tras confirmarse su separación de Don Gummer, su esposo durante 45 años. El público quedó sorprendido al saberse que la decisión no fue actual. “Llevan separados más de seis años y, aunque siempre se querrán, han elegido vivir separados”, comunicó el representante de Streep en octubre de 2023.

Meryl Streep y Don Gummer llevan seis años separados, según confirmó un representante de la icónica actriz en 2023 (Photo by Mark Davis/WireImage)

La pareja, que se casó en 1978 luego de apenas seis meses de relación, ya no habían sido vistos juntos en apariciones o eventos públicos desde los Premios Óscar 2018. Sin embargo, resultó curioso que la tres veces ganadora del Óscar había estado usando su anillo de bodas días antes de que se confirmara la separación, durante la premiación del galardón que recibió en los Premios Princesa de Asturias 2023 en manos de la Princesa Leonor de España.

Te puede interesar: Globos de Oro 2024: las ocho curiosidades más extrañas en la historia de la premiación

Pese al anuncio de separación, aun no hay indicios de divorcio entre los Streep y Gummer, que son padres de cuatro hijos en común: Henry, Mamie, Grace y Louisa. El pasado septiembre, los artistas habrían celebrado su 45 aniversario de bodas.