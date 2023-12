La desesperada medida que Matthew Perry tomó para poder dejar de drogarse

La exnovia de Matthew Perry compartió una trágica anécdota en la que el actor tocó fondo en su lucha contra las drogas (AP)

Kayti Edwards, quien fuera novia y manejadora de Matthew Perry durante varios años, ha tenido mucho que decir acerca de las conductas autodestructivas del actor, siendo la primera en asegurar que su muerte se debió a una sobredosis.

Ahora, en una reciente entrevista con The Sun USA, Edwards recordó uno de los momentos más sórdidos de quien interpretó a Chandler Bing en Friends. Según ella, Perry se encontraba probablemente en el punto más bajo de su vida, siendo adicto a toda clase de drogas. Kaity lo recordó “desesperadamente triste” aquella tarde que lo encontró con las manos pegadas a sus rodillas en un esfuerzo por dejar de drogarse.

“Estaba en casa de Matthew en Hollywood Hills. Estaba muy mal. Llevaba toda la noche colocándose con un montón de drogas, seguramente crack y otras sustancias”, compartió Kayti a The Sun. “Encontré a Matthew en el sofá con las manos pegadas a las piernas. Era desesperadamente triste. Tuve que usar quitaesmalte y aceite de oliva para liberarlo. Le estábamos arrancando literalmente el pelo de las piernas y le habían quedado manchas rojas y en carne viva, era bastante horroroso”.

Con los años, Matthew logró aminorar su consumo de drogas, pero lo cierto es que nunca se alejó de ellas completamente. Kayti aseguró que incluso cuando estaba limpio y en rehabilitación, Matthew seguía pensando en consumir drogas, incluso haciendo bromas en las que invitaba a Kaity a consumir cocaína.

Fue el pasado 28 de octubre cuando Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su hogar. Decenas de personas cercanas a él aseguraron que el actor se encontraba en una de las mejores etapas de su vida y completamente libre de drogas. Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, Kaity fue la primera en asegurar que Matthew había recaído en sus adicciones previo a su muerte.

Precisamente, el haber sido encontrado en el agua fue la primer señal para Kaity de la recaída de Matthew, pues compartió que él disfrutaba de “sumergirse” cuando estaba bajo la influencia de diversas drogas. Otra señal importante fue cuando Perry compartió una publicación en la que se hacía llamar a sí mismo “Mattman”, una obvia referencia a Batman. Varios amigos suyos aseguraron que se trataba de una inocente broma que el actor hacía dados sus “gustos geeks”, pero Edwards reiteró que ese era un apodo que Perry utilizaba cuando estaba dopado.

“Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó, pero conozco a Matthew como persona y como amigo y conozco las pautas que condujeron a esto”, compartió Edwards en una reciente entrevista. “Podía verlo a la legua, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que le conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba, así que no conocían las señales”.

Casi dos meses después de su muerte, se reveló que Perry falleció debido a una sobredosis de ketamina CULTURA HBO

Finalmente, el pasado 15 de diciembre se reveló que Matthew Perry había muerto por una sobredosis de ketamina, la cual el actor consumía a través de infusiones para tratar su depresión y ansiedad, lo cual confirmó las teorías de Kayti de que Matthew jamás se alejó del todo de las drogas.

“Estoy bastante segura que en el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina en un consultorio médico contaban como mantenerse sobrio”, declaró Edwards, quien además, pidió que se investigaran a los doctores que le dieron la dosis letal de ketamina a Matthew Perry.