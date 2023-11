La hija adoptiva de “Brangelina” omitió el apellido de Brad Pitt y se presentó como “Zahara Jolie” (Twitter/ Essence)

Hoy en día, la “pequeña” Zahara Jolie Pitt, la hija adoptada por Angelina Jolie en Etiopía en 2005, solo estaría orgullosa de su primer apellido. Pese a que se sabe que también es hija legal de Brad Pitt y que “nunca le dio la espalda” tras divorciarse de su madre, la joven de 18 años se proclamó solo como “Zahara Marley Jolie” durante su ceremonia de ingreso a la hermandad Alpha Kappa Alpha. El acto de omisión del apellido de su padre generó revuelo en redes sociales y parecería reflejar un aparente desacuerdo con el actor.

En el contexto de la disputa familiar que incluye una batalla legal por la custodia entre Jolie y Pitt, la elección de Zahara de enfatizar su apellido “Jolie” podría interpretarse como una muestra de apoyo hacia su madre, que se separó de Brad en 2016. La pareja, que estuvo unida desde 2005, ha estado involucrada en un proceso de divorcio que se concretó en 2019, pero los problemas de custodia siguen sin resolverse.

En las redes sociales, no faltaron los usuarios que rápidamente señalaron este aparente desplante, destacando la omisión de “Pitt” en el nombre de Zahara durante su presentación en la hermandad. Los comentarios en Twitter variaron desde la sorpresa hasta la especulación sobre la relación actual entre la joven y la estrella de “El club de la pelea”.

El acto de omisión del apellido de su padre generó revuelo en redes sociales y parecería reflejar un aparente desacuerdo con el actor (Backgrid/The Grosby Group)

Los mensajes estuvieron divididos entre la muestra de apoyo hacia Jolie y una especie de resentimiento hacia Pitt. Algunos usuarios enfatizaron el empoderamiento de Angelina como madre soltera y resaltaron el acto de Zahara al gritar con fuerza su apellido “Jolie”, diciendo: “Zahara gritando su apellido ‘Jolie’ con todas sus fuerzas y parando me gusta tanto, nos encanta verla.” Por su parte, según otro usuario, Brad Pitt “no merecía una mención” en el hito de la joven.

Las tensiones entre los miembros de la familia Jolie-Pitt han estado en el foco de la prensa desde hace años. Este gesto de Zahara también reavivó la atención sobre la decisión previa de Maddox, el hijo mayor de la ex pareja, de no utilizar el apellido “Pitt” en documentos no legales, optando en su lugar por “Jolie”. Informes anteriores de US Weekly indicaron en 2021 que Maddox tenía la intención de cambiar legalmente su apellido, una decisión que Angelina Jolie no respalda precisamente.

La relación tumultuosa entre Jolie y Pitt ha sido objeto de especulación pública desde su separación en 2016. En medio de su batalla legal por la custodia, el año pasado salieron a la luz detalles sobre un supuesto incidente en un jet privado que habría contribuido a la ruptura del matrimonio. Aunque los abogados de Jolie afirmaron que Pitt había “asfixiado a uno de los niños y golpeado a otro en la cara”, el FBI, tras una investigación exhaustiva, optó por no presentar cargos.

Las tensiones entre los miembros de la familia Jolie-Pitt han estado en el foco de la prensa desde hace años (Crédito: Shutterstock)

Brad Pitt, ganador de un Emmy, ha guardado silencio sobre el incidente, pero en agosto de 2022 expresó su orgullo por Zahara al comenzar su primer año en el Spelman College. “Es tan inteligente”, compartió en una entrevista con Vanity Fair. “Va a florecer aún más en la universidad. Es un momento emocionante y hermoso para encontrar su propio camino y perseguir sus intereses”.

A medida que Zahara Jolie-Pitt define su identidad en el escenario público, su elección de omitir el apellido “Pitt” durante su ingreso a la hermandad “AKA” podría entenderse como un acto simbólico, pero que, sin duda, sigue alimentando la especulación sobre las dinámicas familiares en el clan Jolie-Pitt, que serán familia toda la vida.