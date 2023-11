Shawn Mendes fue captado con una misteriosa mujer tras su ruptura con Camila Cabello

El cantante y compositor canadiense se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, tras 4 años vinculado a Camila Cabello (REUTERS/Mario Anzuoni)

El popular cantante y compositor canadiense Shawn Mendes ha vuelto a la palestra. Esta vez, ha encendido la especulaciones en torno al rápido resurgimiento de su vida amorosa después de su reciente ruptura con la también cantante Camila Cabello, con quien ha tenido idas y venidas desde 2019. Esta semana, el galán canadiense fue sorpresivamente visto disfrutando de una romántica cena en West Hollywood en compañía de una misteriosa “Señorita” que ha dejado a todos intrigados.

Te puede interesar: La salida romántica de Gigi Hadid y Bradley Cooper y la elegancia de Emily Ratajkowski: celebrities en un click

El intérprete de “Stitches” no se libró de las cámaras de los paparazzi en el E.P. & L.P. Rooftop & Restaurant en West Hollywood durante una cena que prometía ser mucho más que una simple velada entre amigos. El misterio rodea a una morena no identificada que, al parecer, habría conquistado el corazón del artista. Fuentes cercanas al lugar informaron a TMZ que la pareja ingresó al restaurante dedicándose muestras inmediatas de cariño públicamente.

Una imagen en particular capturó la atención de los fanáticos y curiosos. En ella, la misteriosa mujer rodea a al cantante de 25 años con su brazo, lo que algunos han interpretado como un posible intento de marcar su territorio y ahuyentar a otras admiradoras, sin ningún atisbo por disimular. Esta muestra de afecto ha avivado aún más los rumores sobre la naturaleza romántica de su relación.

El intérprete de "Señorita" no se escondió y fue captado muy cariñoso en una velada romántica con una desconocida mujer (TMZ)

Durante la cena, la pareja parecía estar disfrutando de una velada íntima en donde solo existían ambos. Los testigos afirmaron que Shawn y su acompañante se mostraron sonrientes, intercambiaron besos y mantuvieron una conversación animada durante toda la noche. “Básicamente haciendo todo menos cerrar los labios”, contaron. Su química era evidente y los dos parecían estar pasándola muy bien juntos.

Te puede interesar: El paseo de Bradley Cooper y su hija Lea, la romántica salida de Karlie Kloss y Joshua Kushner en Nueva York: celebrities en un click

Finalmente, aproximadamente una hora y media después, los tórtolos abandonaron el restaurante juntos, poniendo fin a una velada aparentemente romántica.

Este encuentro marca el primer vínculo romántico conocido de Shawn Mendes desde su separación de Camila Cabello en junio de este año. Los artistas colaboraron juntos en el tema de 2015 “I Know What You Did Last Summer”, cuando Cabello aún era parte de la agrupación musical Fifth Harmony. Tras varias declaraciones donde aseguraban ser solo amigos y compartir una relación profesional, el dueto dio a conocer la canción “Señorita” en 2018. Camila se encontraba en una relación con Matthew Hussey que terminó poco después del lanzamiento del tema.

En abril, Shawn Mendes y Camila Cabello fueron captados en actitud romántica en Coachella (Twitter @PopBase)

Shawnmila, nombre con el que se se referían los fans a la pareja, inicialmente comenzó a salir en 2019 y se sabe que han compartido múltiples momentos juntos, pues también pasaron la cuarentena viviendo bajo el mismo techo durante la pandemia. La pareja también se caracterizó por sus momentos públicos de cariño y mimos. Sin embargo, en noviembre de 2021 anunciaron su separación.

Te puede interesar: Khloé Kardashian respondió a las acusaciones de “blackfishing” en su contra: “Es agotador”

Tras casi un año y medio desde que se dio a conocer su primera ruptura, parecieron darle una segunda oportunidad a su romance. Así, a principios de este año, se les volvió a ver muy felices disfrutando de un apasionado beso en el festival Coachella y paseando de la mano por las calles de Nueva York. Sin embargo, pese a estos intentos de reconciliación, su relación no pudo perdurar y anunciaron que todo terminó apenas dos meses después, en junio.