Jennifer Aniston confesó estar "harta de la cultura de la cancelación"

Jennifer Aniston brindó una extensa entrevista para The Wall Street Journal en la que reflexionó sobre su papel en The Morning Show, una serie original de Apple en la que Aniston, en compañía de Reese Whiterspoon, viven las consecuencias de que un presentador de noticias matutinas fuera acusado de conducta sexual inapropiada.

Esta serie busca generar una crítica de todo el movimiento #MeToo, el cual apareció en 2017 a partir de que varias mujeres acusaran al productor de Hollywood Harvey Weinstein de acoso sexual. A partir de este movimiento, la cultura de la cancelación comenzó a cobrar más fuerza, y a muchas celebridades se les dio la espalda antes de que la ley tomara un veredicto. En este contexto Aniston confesó sentirse harta de la cultura de la cancelación, asegurando que no todos los hombres son igual a Harvey Weinstein.

“Estoy harta de la cultura de la cancelación. Probablemente me hayan cancelado por decir eso. No entiendo lo que significa.... ¿No hay redención? No lo sé. No meto a todo el mundo en el cesto de Harvey Weinstein”.

Si bien, Jennifer no pone en tela de juicio las acusaciones de las muchas mujeres que se pronunciaron contra Weinstein, la actriz también confesó que nunca tuvo una experiencia desagradable con el productor que ahora se encuentra pagando una condena de 23 años en una cárcel de Nueva York y que después será trasladado a California para pagar 16 años más de condena.

A pesar de no haberse convertido en una víctima más de Weinstein, Aniston confiesa que no era una persona con la que le gustara mucho trabajar.

“No es un tipo con el que te pongas en plan: ‘Dios, qué ganas tengo de salir con Harvey’. Nunca. En realidad estabas como, ‘Oh, Dios, vale, aguántate’. Recuerdo que vino a visitarme para presentarme una película. Y recuerdo conscientemente tener a una persona en mi caravana”, declaró Aniston dando a entender que Harvey no era una persona con la que le gustaría quedarse a solas.

Recientemente, Aniston se ha visto afectada por la cultura de la cancelación. Todo comenzó con Jamie Foxx, quien subió una imagen a su Instagram con la frase “Ellos mataron a este chico llamado Jesús, ¿qué crees que te harán a ti?”, un mensaje que muchos tomaron como antisemita. Foxx borró el mensaje y pidió disculpas, pero antes de borrar la evidencia, miles de usuarios vieron que Aniston le había dado “me gusta” a la publicación. De repente, la actriz de Friends comenzó a recibir un sin fin de mensajes de odio, por lo que compartió el siguiente comunicado:

“Esto realmente me enferma. No le di ‘me gusta’ a este post a propósito o por accidente. Y lo más importante, quiero ser claro a mis amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus perfiles. No apoyo ninguna forma de antisemitismo. Y realmente no tolero el ODIO de ningún tipo. Punto”.

La situación no acabó ahí, pues mucha gente consideró que Aniston había dejado solo a Foxx en medio de la controversia, por lo que varios usuarios le pidieron que se disculpara con el actor. Hasta el momento, no se sabe si lo hizo.

El amor, el punto débil de Jennifer Aniston

Durante la entrevista con The Wall Street Journal, Aniston confesó que gran parte de sus fracasos en el amor se deben a la relación de sus padres, misma que ya estaba rota cuando ella era una niña. Por tal motivo, Jennifer ha optado por estar por su cuenta sin sacrificar la persona que es para complacer a otras personas.

“Siempre me resultó un poco difícil en las relaciones, creo, porque realmente estaba un poco sola. No sé. Mis padres, viendo la relación de mi familia, no me hacían pensar: ‘Oh, estoy deseando hacerlo’. No me gustaba la idea de sacrificar quién eras o lo que necesitabas, así que no sabía muy bien cómo hacerlo. Así que era casi más fácil estar sola. Así que no tenía ningún entrenamiento real en ese toma y daca”.

