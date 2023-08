Las tres actrices que Sinéad O’Connor había elegido para su película autobiográfica

Las actrices que Sinéad O'Connor quería que le dieran vida en una película biográfica

La historia de la cantante Sinéad O’Connor estuvo llena de drama. Desde su complicada infancia hasta sus años como artista consagrada que se vieron manchados por sus declaraciones controversiales y diversos problemas mentales. Por tal motivo, una película biográfica era un paso prácticamente obvio, y según fuentes cercanas a O’Connor, la intérprete de Nothing Compares to You habría estado en conversaciones para llevar su vida y obra al cine poco tiempo antes de su muerte.

Según la fuente que tuvo una conversación con el diario The Sun, esta cinta estaría basada en su biografía de 2021, Rememberanzas, e incluso, la cantautora ya tenía en mente varias actrices para interpretarla a lo largo de varias etapas de su vida.

Para su época de adolescente rebelde, O’Connor tenía en la mira a Saoirse Ronan, quien con tan sólo 29 años ha sido nominada al Oscar en cuatro ocasiones por su participación en las cintas Atonement, Brooklyn, Lady Bird y Mujercitas.

Saoirse Ronan interpretaría a Sinéad durante su adolescencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para sus años de adulta, Sinéad tenía en mente a dos actrices muy interesantes. La primera fue Niamh Algar, quien desde 2020 causó un gran revuelo por su papel de Dinah en la serie The Virtues, llegando a ganar el premio a Mejor actriz protagonista en un Drama televisivo en los Irish Film & Television Awards.

Niamh Algar le daría vida a Sinéad en sus años de mayor éxito (REUTERS/Henry Nicholls)

Finalmente, sería nada menos que Demi Moore la encargada de interpretar a Sinéad como una mujer madura. Sin embargo, este trío de actrices no sólo se presentarían de manera cronológica, sino que además representarían una especie de trinidad religiosa haciendo referencia a la profunda fe cristiana de Sinéad. Así lo explicó la fuente a The Sun.

“Sus primeras ideas para la película la inclinaban hacia una película de estilo tríptico, con tres actrices diferentes que encajaran con una referencia satírica al padre, el hijo y el Espíritu Santo de la Iglesia católica”.

Demi Moore daría vida a una Sinéad O'Connor durante sus años más difíciles (REUTERS/Eric Gaillard)

La decisión de cada una de las actrices tampoco era una casualidad. En el caso de Saoirse, Sinéad optó por ella después de haber interpretado a una migrante irlandesa, mostrando una faceta muy ”feroz”. Respecto a Niamh, estuvo de acuerdo con la crítica y se dejó impresionar por su papel en The Virtues. Demi Moore, por su parte, ha tenido una enorme trayectoria que abarca más de 40 años, más que suficiente para ganarse el respeto de O’Connor.

“(Sinéad) sentía un gran respeto por Demi y pensaba que Niamh era una verdadera estrella en ascenso después de verla en su serie de televisión The Virtues. Sinéad también pensaba que Saoirse era feroz y la amaba desde su película Brooklyn en 2015, cuando interpretó a una migrante irlandesa”.

Al parecer, Sinéad estaba tan entusiasmada con este proyecto que incluso tenía pensado involucrarse en la creación del guión. Lamentablemente, la cantante recordada por sus constantes luchas contra el sistema, falleció el pasado 26 de julio.

Sinéad habría estado preparando un nuevo álbum de estudio y una gira mundial antes de fallecer

La película biográfica no era el único proyecto que Sinéad dejó inconcluso. Un nuevo álbum y una gira mundial también estaba en los planes de O’Connor, y ahora, es incierto si la película podrá llevarse a cabo o si dejó música inédita grabada antes de partir.

La noticia de esta película llega tan sólo unos días después de que la gente de Irlanda rindiera un emotivo homenaje a Sinéad O’Connor. Una gran procesión fúnebre recorrió las calles de Bray, al sur de Dublín, donde la artista vivió sus últimos años. El evento atrajo a miles de personas que presentaron sus respetos a una de las cantantes más importantes de Irlanda.

Una enorme procesión fúnebre despidió a Sinéad O'Connor en Irlanda (Niall Carson/PA vía AP)

Te puede interesar: