La millonaria multa que el vocalista de The 1975 deberá pagar por besar a un miembro de su banda en un festival de Malasia

El festival de música Good Vibes, organizado cerca de Kuala Lumpur, anunció este sábado la cancelación del evento, al recibir una orden de las autoridades vinculada a un beso entre dos hombres

A finales de julio se llevó a cabo el festival Good Vibes en Kuala Lumpur, capital de Malasia. El evento se llevó con completa normalidad hasta que tocó el turno de The 1975, agrupación liderada por Matthew Healy quien generó una gran controversia después de dar un discurso en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, algo que está estrictamente prohibido en el país asiático.

“No veo el p*to sentido de invitar a 1975 a un país y luego decirnos con quién podemos tener sexo. Lo siento si eso te ofende, y eres religioso, pero tu gobierno es un puñado de malditos retrasados.... Ya no me importa. Si me presionan, les responderé. No estoy de humor”, declaró el músico ante los miles de fans en el evento.

La situación se agravó aún más cuando terminado el discurso, el bajista Ross MacDonald besó en la boca a Matt; acto seguido, el vocalista de la banda confirmó que se les había ordenado bajar del escenario y todo el festival se dio por cancelado.

The 1975 fue expulsado de Malasia después de que Matt Healy diera un discurso pro LGBTQ+ y besara al bajista de la banda

Entonces, el evento emitió un comunicado debido al incidente:

“El Ministerio (de Comunicación y Digital) ha subrayado su postura inquebrantable contra cualquier parte que desafíe, ridiculice o contravenga las leyes de Malasia”.

Ahora, la promotora del festival, Future Sound Asia, ha comenzado a hacer los reembolsos a los asistentes, pero también se ha negado a dejar el incidente atrás, pues a través de un comunicado, exigen a The 1975 una compensación por las pérdidas que su actitud irreverente causó.

Future Sound Asia está pidiendo a la banda responsable de Somebody Else USD 2.7 millones de dólares, teniendo como plazo máximo el 14 de agosto de 2023. De no responder a esta demanda, la promotora comenzaría una batalla legal en los tribunales de Reino Unido.

The 1975 deberá pagar 2.7 millones de dólares por las pérdidas que generó al festival (Foto Scott Garfitt/Invision/AP, archivo)

Esta información fue rescatada de un comunicado redactado por David Dinesh Mathew, abogado de Future Sound Asia argumentando un incumplimiento de contrato en el que, se asegura, Healy se habría comprometido a seguir las normas del país en el que se presentaría, lo que al final del día no cumplió.

“La FSA desea reiterar su enérgica desaprobación del comportamiento de la banda durante su actuación en el GVF2023. En particular, el uso por parte del vocalista Matthew Timothy Healy de lenguaje abusivo, daños al equipo y comportamiento indecente en el escenario no solo infringió flagrantemente las directrices locales y las leyes de Malasia, sino que también empañó la reputación del festival, que ya lleva 10 años celebrándose”, asegura David.

“Celebraron un contrato vinculante con Future Sound Asia para actuar y la posición de Future Sound Asia, entre otras, es que se incumplió esta obligación contractual. Además, el representante del Sr. Healy garantizó categóricamente por escrito antes del concierto que la actuación en directo del Sr. Healy y The 1975 ‘cumpliría todas las directrices y normativas locales’ durante su actuación en Malasia. Lamentablemente, se hizo caso omiso de la garantía”.

La banda se habría comprometido a acatar las reglas del evento REUTERS/Hannah McKay/File Photo

El abogado asegura más adelante en el documento que las acciones de Haley “han repercutido en los artistas y pequeñas empresas locales, que dependían del festival para sus oportunidades creativas y su sustento”.

Si bien, la banda no se ha pronunciado respecto a la millonaria multa que el festival malayo intenta imponer, Haley recordó el incidente en una reciente entrevista celebrada durante su paso por Hawái. En sus declaraciones, el músico confesó que estuvo a punto de raparse la cabeza junto a MacDonald después del caos que generaron en Koala Lumpur.

“Lo único que diré es que me importa un carajo toda esa mierda del complejo del salvador blanco. Lo que diré es que hacer lo correcto a menudo requiere mucho sacrificio y muy poca recompensa. Y ser visto haciendo lo correcto requiere muy poco sacrificio, y entonces es cuando obtienes todas las recompensas. Ross (MacDonald) y yo estuvimos a punto de afeitarnos la cabeza porque pensábamos que íbamos a ir a la cárcel por imbéciles”.

