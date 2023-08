Jennifer Lopez reveló los detalles de la fiesta sorpresa que le hizo Ben Affleck por su cumpleaños

Ben Affleck le organizó una fiesta sorpresa a su esposa Jennifer Lopez por su cumpleaños y ella terminó bailando sobre la mesa.

Jennifer Lopez celebró su cumpleaños número 54 a lo grande y compartió detalles de lo que fue su increíble fiesta. Ben Affleck fue el encargado de sorprenderla con una reunión en la que estuvo rodeada por sus amigos más cercanos y su familia.

“Gracias a todos por su amor en mi cumpleaños. Aquí les dejo un pequeño vistazo de mi fiesta. Ben la organizó en nuestra nueva casa con nuestros familiares y amigos más cercanos. ¡Todos los niños estaban allí, fue un día precioso día lleno de sol y perfecto para una fiesta en la piscina!”, escribió la “Diva del Bronx” en su boletín nominado On The Jlo.

Además, la cantante y actriz resaltó que es afortunada de cumplir un año más de vida rodeada de personas muy especiales, seguir compartiendo con su familia unida y celebrar el amor que tiene.

Jennifer Lopez disfrutó al máximo su fiesta de cumpleaños rodeada de su familia y amigos más cercanos.

“Me sentí muy querida y estoy extremadamente agradecida de estar donde estoy hoy, en este momento de mi vida, con tantas personas hermosas y cariñosas. ¡¡Les deseo a todos el mismo amor y felicidad en sus cumpleaños y siempre!!”, puntualizó.

Jennifer Lopez compartió varias fotos y videos en los que se le puede ver usando un vestido Gucci color plata, con el detalle de la espalda descubierta, y zapatos de punta, mientras realizaba un sexy baile encima de la mesa con el texto: “Mood cumpleaños... todo el mes!!”

En otro carrete se ve a la protagonista de ‘The mother’ abrazada de su esposo Ben Affleck quien luce desprevenido, como suele ser casi siempre; sin embargo, ambos se dejaron ver muy felices.

Jennifer Lopez contó en su boletín que Ben Affleck le organizó una fiesta sorpresa por su cumpleaños en su nueva casa.

Asimismo, mostró uno de los looks usó: un traje de baño de dos piezas de color azul, el cual iba acompañado con una bata transparente, un sombrero y accesorios como gargantilla, pulseras y un collar.

También compartió las imágenes en las que se le ve en una piscina junto a sus amigos, una mesita de su avión privado, la cual fue adornada con motivo de su cumpleaños y en la que se ven deliciosos postres para consentirla.

Jennifer Lopez pasó un cumpleaños muy divertido, donde lució varios looks.

“¡Siempre me gustó celebrar mi cumpleaños en julio! El clima es cálido y templado y el estado de ánimo es más relajado. ¿Quién más tiene un cumpleaños de verano? ¿Cómo va tu verano? Envíame un correo electrónico y mantente en contacto!! XO, JLo”, se despidió.

El saludo de Salma Hayek

Durante mucho tiempo, Salma Hayek y Jennifer Lopez han enfrentado rumores de que tienen una rivalidad. Sin embargo, al parecer, esto quedó en el pasado, ya que la protagonista de ‘Frida’ compartió una foto antigua, pues ambas se conocen desde hace tiempo, para saludar por su cumpleaños a la intérprete de “On the floor”.

“¡Feliz cumpleaños Jennifer López! Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”, escribió Hayek en su cuenta de Instagram.

La nostálgica imagen que Salma Hayek compartió en el cumpleaños de JLo (@salmahayek)

La foto que dio que hablar, es una en la que aparecen Ben Affleck, Susan Sarandon, Ed Limato, Gael García Bernal, Jennifer López y Salma Hayek, quienes están al centro y abrazadas.

