Qué dijo Jennifer López tras las críticas que lanzaron contra su nuevo emprendimiento

Jennifer López respondió a las críticas de su nueva línea de cocteles (REUTERS/Mike Blake)

El pasado abril, Jennifer López lanzó Delola, una marca de cocteles estilo spritz que es muy popular en las calurosas playas italianas. Jennifer López ya se había consagrado como una exitosa empresaria con marcas de maquillaje y ropa, por lo que presentar su propia línea de bebidas alcohólicas fue algo que nadie esperaba.

Al respecto, la multifacética artista comentó lo siguiente: “Nunca había encontrado una bebida adecuada para mí. Buscaba algo con lo que pudiera disfrutar y que se adaptara a mi forma reflexiva de vivir la vida. Al no encontrarlo, decidí crear Delola”.

La marca tiene este nombre haciendo referencia a uno de los apodos de López, Lola, y con todos estos elementos sobre la mesa, era de esperarse que la marca se convirtiera en un éxito. Sin embargo, desde que López anunció la marca, se ha enfrentado a una controversia que pone en riesgo el futuro de la marca.

Jennifer Lopez fue duramente criticada en redes por lanzar una línea de cocteles cuando ella se ha pronunciado en varias ocasiones contra el alcohol (Foto: Instagram/Jennifer Lopez)

Las críticas que Jennifer ha recibido giran en torno a los hábitos de la actriz, pues en varias ocasiones se ha pronunciado contra el alcohol y sus efectos negativos en la salud, además de que su esposo, Ben Affleck, se encuentra en rehabilitación después de pasar varios años teniendo problemas con la bebida. En 2016, por ejemplo, brindó una entrevista con US Weekly donde aseguró que, para mantenerse joven y radiante, no fumaba, bebía o consumía cafeína, dado que eso “realmente arruina tu piel a medida que envejeces”.

Otro punto que causó la ira de las redes es que “La reina del Bronx” trató de vender Delola como una marca orgánica y amigable con el ambiente y el cuerpo, lo cual muchos tachan de “imposible” tratándose de una bebida alcohólica.

“Esta no es la mejor manera de apoyar a un marido sobrio. Me hubiera encantado que crearas una marca sin alcohol. No hay nada en el alcohol que sea bueno para ti. Ser botánico u orgánico es irrelevante”, “Esperaba que fuera una opción de lujo sin alcohol teniendo en cuenta que Jlo no bebe, su marido está en recuperación, y ella ha hablado abiertamente sobre las consecuencias negativas de la bebida”, “Me da mucha rabia que tú y tu equipo de Delola hayan elegido este camino en lugar de uno más rebelde, saludable, consciente, ilustrado e inclusivo”, se lee en los comentarios que los usuarios de redes hicieron sobre el producto.

"Disfruto los cocteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme", aseguró Jennifer López en un reciente video (Foto: Instagram/Jennifer López)

Finalmente, JLo ha respondido a las críticas. López subió un video a Instagram donde aseguraba que iba en camino a conseguir todo lo que necesitaba para su fiesta del 4 de julio. Entre los artículos que compró, no podía faltar Delola, y aprovechó la mención para hablar sobre los ataques que ha vivido en los últimos meses.

López justificó su nuevo proyecto asegurando que, a diferencia de lo que se cree, sí bebe alcohol, pero de manera ocasional en reuniones y fiestas.

“Sé que mucha gente ha estado diciendo cosas (como): ‘Ella ni siquiera toma, ¿qué hace con una línea de cocteles?’. Y para ser sincera, sí; por mucho tiempo no tomé. Hace muchos años, como podrán verlo en las fotos de hace 10 ó 15 años, tomaba un coctel ocasional. Disfruto los cocteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente”.

JLo continuó asegurando que buscó varios tipos de cocteles y ninguno “encajaba” del todo con su estilo de vida. Fue por esta razón que decidió crear su propia la cual reitera que es mucho más saludable que el resto que se encuentra en el mercado.

